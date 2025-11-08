https://sarabic.ae/20251108/رئيس-الشركة-المتحدة-للخدمات-الإعلامية-بمصر-وسائل-الإعلام-الروسية-تتمتع-بالمصداقية-1106869903.html
رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر: وسائل الإعلام الروسية تتمتع بالمصداقية.. فيديو
رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر: وسائل الإعلام الروسية تتمتع بالمصداقية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، طارق نور، بالمصداقية التي تتمتع بها وسائل الإعلام الروسية. 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T11:20+0000
2025-11-08T11:20+0000
2025-11-08T12:17+0000
مجتمع
حصري
مصر
الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102384/19/1023841974_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_1dcf82fa00032743dddbbd2c7a958ec3.jpg
وأوضح نور في لقاء خاص مع "سبوتنيك "، اليوم السبت، أن وسائل الإعلام الروسية يقف عندها المشاهد أو القارئ، ليقرأ ويفهم معنى المصداقية وهي تتمتع بذلك بقوة.وشدد طارق نور على أن التحديات التي تواجه وسائل الإعلام تتطلب "المناعة" للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، موضحا أن تطوير المهارات أصبح ضرورة حتمية واجبة على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وكذلك المؤسسات.وحول مواجهة وسائل الإعلام للتحديات الراهنة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، قال نور: "بكلمة واحدة وهي المناعة لأن الإنسان لا بد وأن يكون لديه مناعة من الذكاء الاصطناعي، لأن هذا الذكاء بإمكانه صنع كل ما هو جيد للإنسان، وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون آلة تصنع الكذب والافتراء ومن هنا لا بد من وجود مناعة ووعي قويين لدى الإنسان المستخدم للذكاء الاصطناعي".وبشأن مدى تهديد الذكاء الاصطناعي للإعلاميين والصحفيين، أفاد بأنه "لا يهددهم وحدهم ولكن يهدد من لا يستخدمه ويحسن استعماله أو يحتمي منه على الأقل".ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، طارق نور، كل إنسان عادي أن يحمي نفسه من خطورة هذا الذكاء، منوها إلى أنه عليه أن يواكب العصر ويفهم أهمية وخطورة الذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه، وكذلك هناك "واجب على المؤسسات توعية المواطن بأهمية هذا الذكاء وخطورته إذا لم نحسن استغلاله بشكل جيد".
https://sarabic.ae/20251029/بمشاركة-سوتنيك-انطلاق-منتدى-الإعلام-العربي-في-بيروت--1106507621.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102384/19/1023841974_112:0:800:516_1920x0_80_0_0_267c49ec624f9610b603cff9216ab075.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, مصر, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
حصري, مصر, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر: وسائل الإعلام الروسية تتمتع بالمصداقية.. فيديو
11:20 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 12:17 GMT 08.11.2025)
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، طارق نور، بالمصداقية التي تتمتع بها وسائل الإعلام الروسية.
وأوضح نور في لقاء خاص مع "سبوتنيك
"، اليوم السبت، أن وسائل الإعلام الروسية يقف عندها المشاهد أو القارئ، ليقرأ ويفهم معنى المصداقية وهي تتمتع بذلك بقوة.
وشدد طارق نور على أن التحديات التي تواجه وسائل الإعلام تتطلب "المناعة" للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، موضحا أن تطوير المهارات أصبح ضرورة حتمية واجبة على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام
وكذلك المؤسسات.
وحول مواجهة وسائل الإعلام للتحديات الراهنة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، قال نور: "بكلمة واحدة وهي المناعة لأن الإنسان لا بد وأن يكون لديه مناعة من الذكاء الاصطناعي، لأن هذا الذكاء بإمكانه صنع كل ما هو جيد للإنسان، وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون آلة تصنع الكذب والافتراء ومن هنا لا بد من وجود مناعة ووعي قويين لدى الإنسان المستخدم للذكاء الاصطناعي".
وأضاف أن "أي آلية مثل الذكاء الاصطناعي لابد وأن تكون مصلحتها للمجتمع والبلد والناس ونحن أمام واقع لا بد من التعامل معه بحذر"، مشيرا إلى أنه مؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يفوق الإنسان ولا بد من الحذر منه".
وبشأن مدى تهديد الذكاء الاصطناعي
للإعلاميين والصحفيين، أفاد بأنه "لا يهددهم وحدهم ولكن يهدد من لا يستخدمه ويحسن استعماله أو يحتمي منه على الأقل".
ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، طارق نور، كل إنسان عادي أن يحمي نفسه من خطورة هذا الذكاء، منوها إلى أنه عليه أن يواكب العصر ويفهم أهمية وخطورة الذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه، وكذلك هناك "واجب على المؤسسات توعية المواطن بأهمية هذا الذكاء وخطورته إذا لم نحسن استغلاله بشكل جيد".