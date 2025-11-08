عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر: وسائل الإعلام الروسية تتمتع بالمصداقية.. فيديو
أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، طارق نور، بالمصداقية التي تتمتع بها وسائل الإعلام الروسية. 08.11.2025, سبوتنيك عربي
مصر
رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر: وسائل الإعلام الروسية تتمتع بالمصداقية.. فيديو

أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، طارق نور، بالمصداقية التي تتمتع بها وسائل الإعلام الروسية.
وأوضح نور في لقاء خاص مع "سبوتنيك "، اليوم السبت، أن وسائل الإعلام الروسية يقف عندها المشاهد أو القارئ، ليقرأ ويفهم معنى المصداقية وهي تتمتع بذلك بقوة.
وشدد طارق نور على أن التحديات التي تواجه وسائل الإعلام تتطلب "المناعة" للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، موضحا أن تطوير المهارات أصبح ضرورة حتمية واجبة على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وكذلك المؤسسات.
وحول مواجهة وسائل الإعلام للتحديات الراهنة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، قال نور: "بكلمة واحدة وهي المناعة لأن الإنسان لا بد وأن يكون لديه مناعة من الذكاء الاصطناعي، لأن هذا الذكاء بإمكانه صنع كل ما هو جيد للإنسان، وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون آلة تصنع الكذب والافتراء ومن هنا لا بد من وجود مناعة ووعي قويين لدى الإنسان المستخدم للذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن "أي آلية مثل الذكاء الاصطناعي لابد وأن تكون مصلحتها للمجتمع والبلد والناس ونحن أمام واقع لا بد من التعامل معه بحذر"، مشيرا إلى أنه مؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يفوق الإنسان ولا بد من الحذر منه".

وبشأن مدى تهديد الذكاء الاصطناعي للإعلاميين والصحفيين، أفاد بأنه "لا يهددهم وحدهم ولكن يهدد من لا يستخدمه ويحسن استعماله أو يحتمي منه على الأقل".
ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، طارق نور، كل إنسان عادي أن يحمي نفسه من خطورة هذا الذكاء، منوها إلى أنه عليه أن يواكب العصر ويفهم أهمية وخطورة الذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه، وكذلك هناك "واجب على المؤسسات توعية المواطن بأهمية هذا الذكاء وخطورته إذا لم نحسن استغلاله بشكل جيد".
