كوريا الديمقراطية تحذر: التحركات العسكرية الأمريكية تهدد الأمن وتستدعي ردا مباشرا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
كوريا الديمقراطية تحذر: التحركات العسكرية الأمريكية تهدد الأمن وتستدعي ردا مباشرا
كوريا الديمقراطية تحذر: التحركات العسكرية الأمريكية تهدد الأمن وتستدعي ردا مباشرا
كوريا الديمقراطية تحذر: التحركات العسكرية الأمريكية تهدد الأمن وتستدعي ردا مباشرا

03:34 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 03:35 GMT 08.11.2025)
© AP Photo / Lee Jin-manزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
تابعنا عبر
أكد وزير دفاع كوريا الديمقراطية، نو كوانغ تشول، أن "التحركات العسكرية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية أصبحت أكثر جرأة في تهديد أمن بيونغ يانغ"، محذراً من أن ذلك قد يمثل تجاوزاً خطيراً في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الديمقراطية، أن "كوانغ تشول أشار إلى أن المناورات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية (علم الحرية)، وظهور مجموعة المهام الحاملة للطائرات النووية "جورج واشنطن"، يزيد من التوتر السياسي والعسكري في شبه الجزيرة الكورية".
وأضاف أن "زيارة كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين إلى مناطق قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، وعقدهم اجتماعات لتعزيز الردع وتكامل القوات النووية مع التقليدية، تعكس طبيعة معادية تجاه بلاده".
كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
اليابان: كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا
أمس, 05:58 GMT
وحذر الوزير، من أن "أي تهديدات تتجاوز حدود الأمن الكوري الديمقراطي ستصبح أهدافاً مباشرة وستتعامل معها بلاده بالطريقة اللازمة"، مؤكداً استعداد بيونغ يانغ للرد على كل التهديدات واتخاذ إجراءات هجومية لضمان الأمن والدفاع عن السلام.
وأثناء زيارته لكوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، كرر ترامب استعداده للجلوس مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، مما أثار التوقعات بأنهما قد يتوصلان إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للقاء. ولم يتم عقد أي اجتماع، لكن ترامب قال إنه مستعد للعودة إلى المنطقة.
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
بيونغ يانغ: العقوبات الجديدة تظهر نية واشنطن في معاداتنا حتى النهاية
5 نوفمبر, 22:40 GMT
وكان ترامب قد التقى كيم في قرية بانمونجوم على الحدود العسكرية بين الكوريتين في عام 2019 خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي الأولى عندما كان يزور المنطقة.
قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، إن إدارة ترامب "تثير استياءها" بفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات في البلاد بسبب مزاعم غسل الأموال.
