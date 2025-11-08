عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
مصر تشدد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة
مصر تشدد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة
أطلع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم السبت، على جهود مصر لضمان تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام.
وأكد في اتصال هاتفي معها أهمية تنفيذ الاتفاق بالكامل، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بكميات مناسبة لسكان القطاع، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل.
كما استعرض عبد العاطي الترتيبات لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي "للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، معربا عن التطلع لمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
الرئيس المصري يؤكد ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة
2 نوفمبر, 15:01 GMT
وتناول الاتصال كذلك المشاورات الجارية في مدينة نيويورك الأمريكية بشأن قرار مجلس الأمن لدعم خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام، وتشكيل مجلس السلام ونشر القوة الدولية واللجنة الفلسطينية الإدارية.
وكان ترامب أعلن، في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة "حماس"، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
تداعيات قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، 12-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
القاهرة تعلن موعد عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة
17 أكتوبر, 15:22 GMT
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الفائت، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت.
