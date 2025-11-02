https://sarabic.ae/20251102/الرئيس-المصري-يؤكد-ضرورة-الإسراع-في-إطلاق-عملية-إعادة-الإعمار-بقطاع-غزة-1106662024.html

الرئيس المصري يؤكد ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، التزام مصر بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا، مشددا على أهمية البناء على الزخم الذي أفرزته القمة... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/02/1106660988_0:20:1600:920_1920x0_80_0_0_a60e2a24ed5d068196b94dc19f9fe825.jpg

وخلال استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، شدد السيسي على ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار.وأعرب السيسي عن تطلع مصر للتنسيق الوثيق مع الجانب الألماني في إطار التحضير للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، والمقرر انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.من ناحيته، وجه الرئيس الألماني، الشكر للرئيس المصري على ما قامت به مصر من جهود للوساطة والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة وعقد قمة شرم الشيخ للسلام.وأكد الرئيسان، وفقا لبيان الرئاسة المصرية، على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل الى السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط"، حيث أكد الرئيس الألماني في هذا الصدد على أن الحكومات الالمانية المتعاقبة سعت للدفع بحل الدولتين.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

