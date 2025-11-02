عربي
الإمارات تكشف بالأرقام حجم دعمها الإنساني لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "الإمارات تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات...
وقدم قرقاش الشكر والتقدير لفرق الإمارات على جهودها الإنسانية في غزة، والتي شملت مساعدات غذائية وطبية ضخمة، ودعم سكان القطاع برًا وبحرًا وجوًا.وأشار إلى أن "الجهود الإماراتية شملت أكثر من 100 ألف طن من المساعدات العاجلة، و712 رحلة إغاثية جوية، و221 عملية إسقاط جوي، إضافة إلى 10 آلاف شاحنة، و21 سفينة محمّلة بالغذاء والدواء".وبيّن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "الإمارات قدّمت رعاية صحية واسعة النطاق، إذ استقبلت مستشفياتها 2961 من المصابين ومرضى السرطان وأطفال غزة لتلقي العلاج، فيما عالج المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، أكثر من 53 ألف شخص، والمستشفى العائم في العريش، نحو 21 ألف حالة".وأكد أن "هذه الجهود تأتي في إطار الدور الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساندة الشعوب المتضررة وتخفيف الأزمات الإنسانية، مجسدة قيم العطاء والتضامن الإنساني، التي تميز سياسة الدولة منذ تأسيسها".‌‏"حماس" تؤكد جاهزيتها لاستخراج جثث كل المحتجزين الإسرائيليين خلف الخط الأصفر وفي وقت متزامن‌‏وزارة الصحة في غزة: 820 قتيلا وجريحا منذ "وقف إطلاق النار"
الإمارات تكشف بالأرقام حجم دعمها الإنساني لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "الإمارات تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الرامية إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية".
وقدم قرقاش الشكر والتقدير لفرق الإمارات على جهودها الإنسانية في غزة، والتي شملت مساعدات غذائية وطبية ضخمة، ودعم سكان القطاع برًا وبحرًا وجوًا.

وأوضح قرقاش، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن "الإمارات قدّمت 2.57 مليار دولار ضمن الدعم الإنساني الشامل لغزة، وهو ما يمثل أكثر عن 40 % من إجمالي الدعم الإنساني الدولي الموجّه للقطاع".

وأشار إلى أن "الجهود الإماراتية شملت أكثر من 100 ألف طن من المساعدات العاجلة، و712 رحلة إغاثية جوية، و221 عملية إسقاط جوي، إضافة إلى 10 آلاف شاحنة، و21 سفينة محمّلة بالغذاء والدواء".
وبيّن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "الإمارات قدّمت رعاية صحية واسعة النطاق، إذ استقبلت مستشفياتها 2961 من المصابين ومرضى السرطان وأطفال غزة لتلقي العلاج، فيما عالج المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، أكثر من 53 ألف شخص، والمستشفى العائم في العريش، نحو 21 ألف حالة".
وفد من "حماس" يناقش مع وزير الخارجية التركي الخروقات الإسرائيلية وتشكيل لجنة إدارة غزة
وأوضح قرقاش أن "الإمارات وفّرت يوميًا مليوني غالون من المياه لأكثر من مليون شخص، وأقامت 20 مخبزًا لإنتاج الخبز لنحو 76 ألف شخص يوميًا، إلى جانب 50 مطبخًا ميدانيًا لتقديم وجبات لنحو 286 ألف شخص يوميًا".
وأكد أن "هذه الجهود تأتي في إطار الدور الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساندة الشعوب المتضررة وتخفيف الأزمات الإنسانية، مجسدة قيم العطاء والتضامن الإنساني، التي تميز سياسة الدولة منذ تأسيسها".
‌‏"حماس" تؤكد جاهزيتها لاستخراج جثث كل المحتجزين الإسرائيليين خلف الخط الأصفر وفي وقت متزامن‌‏
وزارة الصحة في غزة: 820 قتيلا وجريحا منذ "وقف إطلاق النار"
