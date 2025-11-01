https://sarabic.ae/20251101/وزارة-الصحة-في-غزة-820-قتيلا-وجريحا-منذ-وقف-إطلاق-النار--1106640671.html
وزارة الصحة في غزة: 820 قتيلا وجريحا منذ "وقف إطلاق النار"
وزارة الصحة في غزة: 820 قتيلا وجريحا منذ "وقف إطلاق النار"
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن أرقام صادمة لضحايا القطاع، مؤكدة "ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء وقف إطلاق النار، في 11 أكتوبر/تشرين الأول... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T14:54+0000
2025-11-01T14:54+0000
2025-11-01T14:54+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/13/1106167427_0:170:1640:1093_1920x0_80_0_0_ed67255e818a4eb3df276a05cb26225d.jpg
وأعلنت الوزارة في بيان صادر اليوم، عبر منصة "تلغرام"، أن مستشفيات القطاع "استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية وحدها 22 شهيداً و9 إصابات جديدة".وأكدت الوزارة، في بيانها، أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إلى عدد من الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حتى اللحظة. وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن استلام 30 جثماناً لقتلى تم الإفراج عنهم يوم أمس الجمعة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي بوساطة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين القتلى المستلمة إلى 225 جثماناً.وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قد أكدت، اليوم السبت، على "جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائييليين داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف".وأضاف البيان: "قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية، لكن الجانب الإسرائيلي رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءاته".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شدد على ضرورة أن تسرّع حركة حماس الفلسطينية في تسليم جثث الرهائن لإسرائيل. وقال، خلال جولته الآسيوية، إنه يريد من "حماس"، أن "تسرّع من عملية تسليم جثث الرهائن"، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تنتهك الاتفاق".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
https://sarabic.ae/20251101/مصر-تؤكد-ضرورة-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والمضي-قدما-في-إعادة-إعمار-القطاع-1106627753.html
https://sarabic.ae/20251101/وزير-الخارجية-التركي-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-لا-يزال-معرضا-للخطر-بسبب-الخروقات-الإسرائيلية-1106627501.html
https://sarabic.ae/20251101/الأردن-يرفض-وجود-قوة-غربية-لحكم-وإدارة-غزة-1106625620.html
https://sarabic.ae/20251031/فيدان-نتنياهو-يبحث-عن-ذريعة-لاستئناف-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1106609668.html
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/13/1106167427_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_8038599ef21d920afac50ec80032b8df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس
وزارة الصحة في غزة: 820 قتيلا وجريحا منذ "وقف إطلاق النار"
كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن أرقام صادمة لضحايا القطاع، مؤكدة "ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء وقف إطلاق النار، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 820 شخصًا، تشمل 226 شهيدا و594 إصابة، بالإضافة إلى انتشال 499 جثمانا".
وأعلنت الوزارة في بيان صادر اليوم، عبر منصة "تلغرام"، أن مستشفيات القطاع "استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية وحدها 22 شهيداً و9 إصابات جديدة".
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إلى عدد من الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حتى اللحظة.
وفيما يخص الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، أشارت الوزارة إلى ارتفاعها لتسجل 68,858 قتيلا و170,664 إصابة.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن استلام 30 جثماناً لقتلى تم الإفراج عنهم يوم أمس الجمعة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي بوساطة الصليب الأحمر
، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين القتلى المستلمة إلى 225 جثماناً.
وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قد أكدت، اليوم السبت، على "جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائييليين داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف".
وطالبت "القسام"، في بيان لها، "الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن".
وأضاف البيان: "قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية، لكن الجانب الإسرائيلي رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءاته".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شدد على ضرورة أن تسرّع حركة حماس الفلسطينية في تسليم جثث الرهائن لإسرائيل
. وقال، خلال جولته الآسيوية، إنه يريد من "حماس"، أن "تسرّع من عملية تسليم جثث الرهائن"، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تنتهك الاتفاق".
وكان ترامب
أعلن، في 9 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا،
وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.