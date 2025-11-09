https://sarabic.ae/20251109/أفغانستان-تطلق-أول-محطة-إذاعية-مخصصة-للنساء-1106911955.html
أفغانستان تطلق أول محطة إذاعية مخصصة للنساء
أفغانستان تطلق أول محطة إذاعية مخصصة للنساء
سبوتنيك عربي
افتتحت في مدينة هرات عاصمة ولاية غرب أفغانستان، اليوم الأحد، أول محطة إذاعية تعنى بالنساء فقط، ويعمل بها طاقم نسائي بالكامل، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T16:19+0000
2025-11-09T16:19+0000
2025-11-09T16:19+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حقوق المرأة
الاذاعة والتليفزيون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106912044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f989ab61f55bf5176f4b3c506d26d655.jpg
وأضاف التقرير الذي نشرته بوابة "تولو نيوز": "انطلقت في هرات محطة "ناواي زان" (صوت المرأة)، وهي محطة إذاعية مخصصة للنساء فقط، وتعمل في الاستوديو أكثر من 10 صحفيات، ينتجن محتوى متنوعًا مخصصًا بقضايا المرأة". وصرحت شابنام كريمي، مديرة المحطة، أن "ناواي زان" أُنشئت لإبراز أصوات النساء"، وأكدت أن الصحفيات العاملات في المحطة سيعملن جاهدات على تسليط الضوء على إنجازات النساء والفتيات، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهنها.ويخفي "البرقع" وجه المرأة وجسدها تماما، وهو نوع تغطى فيه العينين بقماش شبكي سميك يخاط على الثوب، مع العلم أنه سابقا كان يسمح للنساء بالسير في الشوارع وزيارة المباني الحكومية في أفغانستان، مرتديات أشكالا أخرى من الملابس الإسلامية، بما في ذلك الحجاب والنقاب و"الشادور".أردوغان يعلن زيارة مسؤولين أتراك كبار إلى باكستان لبحث التوترات مع أفغانستان
https://sarabic.ae/20251106/الأمم-المتحدة-تدعو-سلطات-أفغانستان-إلى-إلغاء-القيود-المفروضة-على-عمل-النساء-1106783346.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106912044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_158e822fb0329a3bc243bfddfeeb72a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حقوق المرأة, الاذاعة والتليفزيون
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حقوق المرأة, الاذاعة والتليفزيون
أفغانستان تطلق أول محطة إذاعية مخصصة للنساء
افتتحت في مدينة هرات عاصمة ولاية غرب أفغانستان، اليوم الأحد، أول محطة إذاعية تعنى بالنساء فقط، ويعمل بها طاقم نسائي بالكامل، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأضاف التقرير الذي نشرته بوابة "تولو نيوز": "انطلقت في هرات محطة "ناواي زان" (صوت المرأة)، وهي محطة إذاعية مخصصة للنساء فقط، وتعمل في الاستوديو أكثر من 10 صحفيات، ينتجن محتوى متنوعًا مخصصًا بقضايا المرأة".
وصرحت شابنام كريمي، مديرة المحطة، أن "ناواي زان" أُنشئت لإبراز أصوات النساء"، وأكدت أن الصحفيات العاملات في المحطة سيعملن جاهدات على تسليط الضوء على إنجازات النساء والفتيات، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهنها.
وصرح سعدي نيار يزدانبرست، أحد موظفي المحطة للبوابة، قائلا: "بفضل هذه المحطة الإذاعية وبرامجها الجديدة، سنتمكن من إيصال أصوات النساء إلى المسؤولين والعالم"، مؤكدًا أن "ناواي زان" هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تركز على المرأة في المنطقة الغربية من أفغانستان".
وتزامن افتتاح المحطة الإذاعية في هرات، مع تشديد القيود المفروضة على المرأة، ففي يوم السبت الماضي، أفادت بوابة "خاما برس" الإخبارية، أنه "وفقا لأوامر حكومية، يحظر على النساء في هرات، الآن، الظهور في المباني الحكومية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية، دون ارتداء البرقع. علاوة على ذلك، مُنع سائقو سيارات الأجرة من نقل النساء دون ارتداء البرقع"، على حد قولها.
ويخفي "البرقع" وجه المرأة وجسدها تماما، وهو نوع تغطى فيه العينين بقماش شبكي سميك يخاط على الثوب، مع العلم أنه سابقا كان يسمح للنساء بالسير في الشوارع وزيارة المباني الحكومية في أفغانستان، مرتديات أشكالا أخرى من الملابس الإسلامية، بما في ذلك الحجاب والنقاب و"الشادور".