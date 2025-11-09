أردوغان يعلن زيارة مسؤولين أتراك كبار إلى باكستان لبحث التوترات مع أفغانستان

عربي
الكرملين: بوتين لم يصدر أي تعليمات للبدء في إعداد التجارب النووية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/أردوغان-يعلن-زيارة-مسؤولين-أتراك-كبار-إلى-باكستان-لبحث-التوترات-مع-أفغانستان-1106904574.html
أردوغان يعلن زيارة مسؤولين أتراك كبار إلى باكستان لبحث التوترات مع أفغانستان
أردوغان يعلن زيارة مسؤولين أتراك كبار إلى باكستان لبحث التوترات مع أفغانستان
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن وزير خارجيته، هاكان فيدان، ووزير دفاعه يشار غولر، ورئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالين، سيزورون إسلام... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T11:09+0000
2025-11-09T11:09+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
جاءت تصريحات أردوغان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية عائدا من أذربيجان، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الإعلام في حكومة أفغانستان، أمس السبت، أن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا، بين أفغانستان وباكستان، انتهت دون التوصل إلى "حلّ قابل للتطبيق".وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدّية، بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، كان أبرز خلفيات هذه الجولة.من جهته، قال وزير الدفاع الباكستاني، إن "المفاوضات في تركيا فشلت بسبب عدم مرونة وفد طالبان، مؤكدا أنه "لا إمكانية لعقد المفاوضات لأنها بلا فائدة".وقتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، يوم الجمعة الماضي، في تبادل لإطلاق النار وقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان.وتصاعدت التوترات على طول خط دوراند، الحدود المتنازع عليها بين باكستان وأفغانستان، منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد أن اتهمت كابول إسلام آباد بانتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر الماضي، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.وفي 19 أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار خلال محادثات في الدوحة، ولضمان استدامة وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، قرر البلدان المتجاوران عقد اجتماعات إضافية.
https://sarabic.ae/20251108/أفغانستان-وباكستان-تعلنان-فشل-مفاوضات-السلام-في-تركيا-1106862017.html
https://sarabic.ae/20251107/خمسة-قتلى-في-تبادل-لإطلاق-النار-على-الحدود-بين-باكستان-وأفغانستان-1106824412.html
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_122bec2d0ad3886c6a2a56c70280ebc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان

أردوغان يعلن زيارة مسؤولين أتراك كبار إلى باكستان لبحث التوترات مع أفغانستان

11:09 GMT 09.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن وزير خارجيته، هاكان فيدان، ووزير دفاعه يشار غولر، ورئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالين، سيزورون إسلام آباد الأسبوع المقبل، لمناقشة التوترات بين أفغانستان وباكستان.
جاءت تصريحات أردوغان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية عائدا من أذربيجان، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الإعلام في حكومة أفغانستان، أمس السبت، أن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا، بين أفغانستان وباكستان، انتهت دون التوصل إلى "حلّ قابل للتطبيق".
وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدّية، بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، كان أبرز خلفيات هذه الجولة.
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
أفغانستان وباكستان تعلنان فشل مفاوضات السلام في تركيا
أمس, 07:39 GMT
من جهته، قال وزير الدفاع الباكستاني، إن "المفاوضات في تركيا فشلت بسبب عدم مرونة وفد طالبان، مؤكدا أنه "لا إمكانية لعقد المفاوضات لأنها بلا فائدة".
وقتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، يوم الجمعة الماضي، في تبادل لإطلاق النار وقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان.
وتصاعدت التوترات على طول خط دوراند، الحدود المتنازع عليها بين باكستان وأفغانستان، منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد أن اتهمت كابول إسلام آباد بانتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستان
7 نوفمبر, 04:50 GMT
واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر الماضي، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
وفي 19 أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار خلال محادثات في الدوحة، ولضمان استدامة وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، قرر البلدان المتجاوران عقد اجتماعات إضافية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала