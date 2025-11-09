https://sarabic.ae/20251109/أردوغان-يعلن-زيارة-مسؤولين-أتراك-كبار-إلى-باكستان-لبحث-التوترات-مع-أفغانستان-1106904574.html

أردوغان يعلن زيارة مسؤولين أتراك كبار إلى باكستان لبحث التوترات مع أفغانستان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن وزير خارجيته، هاكان فيدان، ووزير دفاعه يشار غولر، ورئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالين، سيزورون إسلام... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

جاءت تصريحات أردوغان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية عائدا من أذربيجان، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الإعلام في حكومة أفغانستان، أمس السبت، أن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا، بين أفغانستان وباكستان، انتهت دون التوصل إلى "حلّ قابل للتطبيق".وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدّية، بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، كان أبرز خلفيات هذه الجولة.من جهته، قال وزير الدفاع الباكستاني، إن "المفاوضات في تركيا فشلت بسبب عدم مرونة وفد طالبان، مؤكدا أنه "لا إمكانية لعقد المفاوضات لأنها بلا فائدة".وقتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، يوم الجمعة الماضي، في تبادل لإطلاق النار وقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان.وتصاعدت التوترات على طول خط دوراند، الحدود المتنازع عليها بين باكستان وأفغانستان، منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد أن اتهمت كابول إسلام آباد بانتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر الماضي، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.وفي 19 أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار خلال محادثات في الدوحة، ولضمان استدامة وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، قرر البلدان المتجاوران عقد اجتماعات إضافية.

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

