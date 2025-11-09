https://sarabic.ae/20251109/أول-صحفي-مصري-شاهد-على-مجزرة-غزة-يسرد-التفاصيل-كاملة-لـسبوتنيك-1106908964.html
أول صحفي مصري شاهد على مجزرة غزة يسرد التفاصيل كاملة لـ"سبوتنيك"
أول صحفي مصري شاهد على مجزرة غزة يسرد التفاصيل كاملة لـ"سبوتنيك"
أكد الصحفي المصري أحمد عاطف، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى مصر للإعلام، على أهمية التغطية الميدانية الحقيقية للأحداث في قطاع غزة. 09.11.2025
وشدد عاطف، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى مصر للإعلام، على أن "القصة الحقيقية تنشأ من قلب الشارع، لا من وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية".وأوضح أن "نجاح التغطية يعتمد على خطط دقيقة واضحة، تبدأ من صياغة الفكرة وتمتد إلى مراحل التنفيذ، بهدف نقل الواقع بدقة تامة دون تحويل الصحفي إلى بطل، بل جعله شاهدًا يحفظ الحدث من التلاشي في الذاكرة".وأبرز عاطف، ضرورة الانضباط الشديد في كل الجوانب، من التخطيط والتنسيق إلى الكتابة وأساليب السرد، محذرًا من أن "أي تقصير في هذه القواعد قد يعرض حياة الصحفي لمخاطر جسيمة".
وشدد عاطف، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى مصر للإعلام، على أن "القصة الحقيقية تنشأ من قلب الشارع، لا من وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية".
وأوضح أن "نجاح التغطية يعتمد على خطط دقيقة واضحة، تبدأ من صياغة الفكرة وتمتد إلى مراحل التنفيذ، بهدف نقل الواقع بدقة تامة دون تحويل الصحفي إلى بطل، بل جعله شاهدًا يحفظ الحدث من التلاشي في الذاكرة".
وأبرز عاطف، ضرورة الانضباط الشديد في كل الجوانب، من التخطيط والتنسيق إلى الكتابة وأساليب السرد، محذرًا من أن "أي تقصير في هذه القواعد قد يعرض حياة الصحفي لمخاطر جسيمة".
وبشأن تجربته الشخصية في غزة، قال عاطف: "من عاين الأمر بنفسه ليس كمن بلغه الخبر. كان المشهد من الطائرة أثناء توزيع المساعدات صادمًا إلى حد يجعل التاريخ يتجمد أمام الناظرين. رؤية الخراب الشامل، والضحايا والناجين يزحفون من تحت الأنقاض، تجربة محفورة في الوجدان إلى الأبد".
وأضاف عاطف: "الخبرة الميدانية تفرض على الصحفي مسؤولية نقل الحقيقة بكاملها، ليس فقط للجهة الإعلامية التي يعمل بها، بل للأجيال المقبلة وللوطن الذي ينتمي إليه. غزة بحاجة ماسة إلى أصوات أمينة توثق آلامها، لا مجرد تقارير سريعة الزوال".
وختم عاطف بتأكيده أن تغطية غزة شكلت له أمانة ثقيلة، مشددًا على أن دور الصحفي هو أن يكون عين المتلقي وشاهده على الوقائع، مع التمسك بأعلى معايير المهنية والصدق.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين
الأحياء لديها وعددهم 20 شخصا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت "حماس"، التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيليًا غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.