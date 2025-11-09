https://sarabic.ae/20251109/أول-صحفي-مصري-شاهد-على-مجزرة-غزة-يسرد-التفاصيل-كاملة-لـسبوتنيك-1106908964.html

أول صحفي مصري شاهد على مجزرة غزة يسرد التفاصيل كاملة لـ"سبوتنيك"

سبوتنيك عربي

أكد الصحفي المصري أحمد عاطف، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى مصر للإعلام، على أهمية التغطية الميدانية الحقيقية للأحداث في قطاع غزة. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وشدد عاطف، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى مصر للإعلام، على أن "القصة الحقيقية تنشأ من قلب الشارع، لا من وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية".وأوضح أن "نجاح التغطية يعتمد على خطط دقيقة واضحة، تبدأ من صياغة الفكرة وتمتد إلى مراحل التنفيذ، بهدف نقل الواقع بدقة تامة دون تحويل الصحفي إلى بطل، بل جعله شاهدًا يحفظ الحدث من التلاشي في الذاكرة".وأبرز عاطف، ضرورة الانضباط الشديد في كل الجوانب، من التخطيط والتنسيق إلى الكتابة وأساليب السرد، محذرًا من أن "أي تقصير في هذه القواعد قد يعرض حياة الصحفي لمخاطر جسيمة".وأضاف عاطف: "الخبرة الميدانية تفرض على الصحفي مسؤولية نقل الحقيقة بكاملها، ليس فقط للجهة الإعلامية التي يعمل بها، بل للأجيال المقبلة وللوطن الذي ينتمي إليه. غزة بحاجة ماسة إلى أصوات أمينة توثق آلامها، لا مجرد تقارير سريعة الزوال".وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 شخصا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

