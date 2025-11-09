https://sarabic.ae/20251109/وزير-الخارجية-المصري-ورئيس-وزراء-قطر-يؤكدان-دعم-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106901884.html

وزير الخارجية المصري ورئيس وزراء قطر يؤكدان دعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري ورئيس وزراء قطر يؤكدان دعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، هاتفيا، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T10:15+0000

2025-11-09T10:15+0000

2025-11-09T10:21+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار قطر اليوم

قطر

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082888983_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_ba8777b969ee575674f208fe5c54b761.jpg

ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، أكد وزير الخارجية المصري ورئيس وزراء قطر "دعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة البناء على ما تحقق بقمة شرم الشيخ"، مشددين على ضرورة ربط غزة والضفة لضمان وحدة فلسطين.وأكد الوزيران أهمية تولي الفلسطينيين إدارة شؤونهم، وضرورة الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني وتحديد صلاحيات قوة دعم الاستقرار بقطاع غزة.وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد عبد العاطي، على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، منددا بالفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر في الآونة الأخيرة، وضرورة إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق.وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت "حماس"، التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيليًا غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20251108/مصر-وروسيا-تبحثان-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-وتطورات-غزة-ورفض-أي-كيانات-موازية-بالسودان-1106865686.html

https://sarabic.ae/20251108/مصر-تشدد-على-ضرورة-الانتقال-إلى-المرحلة-الثانية-من-خطة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106863603.html

https://sarabic.ae/20251102/الرئيس-المصري-يؤكد-ضرورة-الإسراع-في-إطلاق-عملية-إعادة-الإعمار-بقطاع-غزة-1106662024.html

مصر

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم