https://sarabic.ae/20251109/استسلام-مجموعة-من-المسلحين-الأوكرانيين-المحاصرين-قرب-كوبيانسك--الأمن-الروسي-1106896823.html
استسلام مجموعة من المسلحين الأوكرانيين المحاصرين قرب كوبيانسك- الأمن الروسي
استسلام مجموعة من المسلحين الأوكرانيين المحاصرين قرب كوبيانسك- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين فقدوا معنوياتهم، يستسلمون وينسحبون جماعيًا في مقاطعة خاركوف. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T06:42+0000
2025-11-09T06:42+0000
2025-11-09T06:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062574933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0159f14236e1656218e2029dd30b6701.jpg
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "ثمانية جنود أوكرانيين استسلموا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهناك المزيد منهم يفرون من مواقعهم دون تصريح".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة من قوات "المركز" الروسية أسرت جنودًا من لواء الحرس المنفصل 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كانوا محاصرين في كراسنوأرميسك.واستسلم المسلحون الأوكرانيون طواعيةً لأن قيادتهم تخلت عنهم ولم يعودوا قادرين على تحمل نيران المدفعية الروسية أو ضربات الطائرات المسيرة.وقال أسير الحرب الأوكراني، غينادي تشيرنادتشوك، إنه كان "هناك ما بين 200 و300 جريح متوزعين في كل مكان، لا مكان يذهبون إليه. سبعة أيام بلا طعام، لا ماء، لا طعام، ولا ذخيرة. في الأقبية والمخابئ، اختبأنا حيثما أمكن. لم يكن هناك مكان نذهب إليه، هذا كل ما في الأمر".كوبيانسك مدينة محورية في دفاع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. تقع على نهر أوسكول، وتقسم المدينة إلى قسمين. تُشكل خط دفاع وحاجزًا طبيعيًا يمتد على طول خط المواجهة. سيُمكّن تحرير المدينة القوات الروسية من عبور النهر والتقدم غربًا في مقاطعة خاركوف.إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوأرميسك- الدفاع الروسيةمقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي
https://sarabic.ae/20251106/كان-هذا-المنفذ-الوحيد-أسير-أوكراني-يكشف-سبب-استسلامه-للقوات-الروسية-1106790471.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062574933_94:0:1054:720_1920x0_80_0_0_5b4307f3e121ee5f011757c714e8d0ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
استسلام مجموعة من المسلحين الأوكرانيين المحاصرين قرب كوبيانسك- الأمن الروسي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين فقدوا معنوياتهم، يستسلمون وينسحبون جماعيًا في مقاطعة خاركوف.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "ثمانية جنود أوكرانيين استسلموا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهناك المزيد منهم يفرون من مواقعهم دون تصريح".
تعمل مجموعة قوة "الغرب" الروسية في قطاع خاركوف، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، خسر الجيش الأوكراني أكثر من 220 جنديًا، وأربع مركبات مدرعة، ووحدتي مدفعية ذاتية الحركة، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز غراد، بحسب بيان الدفاع
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة من قوات "المركز" الروسية أسرت جنودًا من لواء الحرس المنفصل 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كانوا محاصرين في كراسنوأرميسك.
واستسلم المسلحون الأوكرانيون طواعيةً لأن قيادتهم تخلت عنهم ولم يعودوا قادرين على تحمل نيران المدفعية الروسية أو ضربات الطائرات المسيرة.
وقال أسير الحرب الأوكراني، غينادي تشيرنادتشوك، إنه كان "هناك ما بين 200 و300 جريح متوزعين في كل مكان، لا مكان يذهبون إليه. سبعة أيام بلا طعام، لا ماء، لا طعام، ولا ذخيرة. في الأقبية والمخابئ، اختبأنا حيثما أمكن. لم يكن هناك مكان نذهب إليه، هذا كل ما في الأمر".
في أكتوبر/تشرين الأول، قدّم رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف تقريرًا إلى الرئيس حول الوضع في هذا الجزء من الجبهة. ووفقًا له، استولت القوات الروسية على معبر نهر أوسكول وحاصرت كوبيانسك، حيث كان يتمركز نحو 5000 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية.
كوبيانسك مدينة محورية في دفاع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. تقع على نهر أوسكول، وتقسم المدينة إلى قسمين. تُشكل خط دفاع وحاجزًا طبيعيًا يمتد على طول خط المواجهة. سيُمكّن تحرير المدينة القوات الروسية من عبور النهر والتقدم غربًا في مقاطعة خاركوف.