عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين فقدوا معنوياتهم، يستسلمون وينسحبون جماعيًا في مقاطعة خاركوف.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "ثمانية جنود أوكرانيين استسلموا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهناك المزيد منهم يفرون من مواقعهم دون تصريح".

تعمل مجموعة قوة "الغرب" الروسية في قطاع خاركوف، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، خسر الجيش الأوكراني أكثر من 220 جنديًا، وأربع مركبات مدرعة، ووحدتي مدفعية ذاتية الحركة، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز غراد، بحسب بيان الدفاع

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة من قوات "المركز" الروسية أسرت جنودًا من لواء الحرس المنفصل 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كانوا محاصرين في كراسنوأرميسك.
واستسلم المسلحون الأوكرانيون طواعيةً لأن قيادتهم تخلت عنهم ولم يعودوا قادرين على تحمل نيران المدفعية الروسية أو ضربات الطائرات المسيرة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"كان هذا المنفذ الوحيد".. أسير أوكراني يكشف سبب استسلامه للقوات الروسية
6 نوفمبر, 08:44 GMT
وقال أسير الحرب الأوكراني، غينادي تشيرنادتشوك، إنه كان "هناك ما بين 200 و300 جريح متوزعين في كل مكان، لا مكان يذهبون إليه. سبعة أيام بلا طعام، لا ماء، لا طعام، ولا ذخيرة. في الأقبية والمخابئ، اختبأنا حيثما أمكن. لم يكن هناك مكان نذهب إليه، هذا كل ما في الأمر".

في أكتوبر/تشرين الأول، قدّم رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف تقريرًا إلى الرئيس حول الوضع في هذا الجزء من الجبهة. ووفقًا له، استولت القوات الروسية على معبر نهر أوسكول وحاصرت كوبيانسك، حيث كان يتمركز نحو 5000 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية.

كوبيانسك مدينة محورية في دفاع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. تقع على نهر أوسكول، وتقسم المدينة إلى قسمين. تُشكل خط دفاع وحاجزًا طبيعيًا يمتد على طول خط المواجهة. سيُمكّن تحرير المدينة القوات الروسية من عبور النهر والتقدم غربًا في مقاطعة خاركوف.
إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
مقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي
