أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين فقدوا معنوياتهم، يستسلمون وينسحبون جماعيًا في مقاطعة خاركوف. 09.11.2025

وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "ثمانية جنود أوكرانيين استسلموا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهناك المزيد منهم يفرون من مواقعهم دون تصريح".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة من قوات "المركز" الروسية أسرت جنودًا من لواء الحرس المنفصل 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كانوا محاصرين في كراسنوأرميسك.واستسلم المسلحون الأوكرانيون طواعيةً لأن قيادتهم تخلت عنهم ولم يعودوا قادرين على تحمل نيران المدفعية الروسية أو ضربات الطائرات المسيرة.وقال أسير الحرب الأوكراني، غينادي تشيرنادتشوك، إنه كان "هناك ما بين 200 و300 جريح متوزعين في كل مكان، لا مكان يذهبون إليه. سبعة أيام بلا طعام، لا ماء، لا طعام، ولا ذخيرة. في الأقبية والمخابئ، اختبأنا حيثما أمكن. لم يكن هناك مكان نذهب إليه، هذا كل ما في الأمر".كوبيانسك مدينة محورية في دفاع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. تقع على نهر أوسكول، وتقسم المدينة إلى قسمين. تُشكل خط دفاع وحاجزًا طبيعيًا يمتد على طول خط المواجهة. سيُمكّن تحرير المدينة القوات الروسية من عبور النهر والتقدم غربًا في مقاطعة خاركوف.إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوأرميسك- الدفاع الروسيةمقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي

