لافروف: أمن روسيا يستند إلى جيشها وأسطولها وقواتها الجوية الفضائية
09.11.2025
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "القبول العسكري" المخصص للذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس شركة "روس أوبورون إكسبورت": "نتذكر في كثير من الأحيان أن روسيا لا يزال لديها حليفان - الجيش والبحرية، ولكن، بالطبع، نحتاج إلى إضافة قوات جوية وفضائية".وأضاف: "إذا نظرنا إلى الوضع من منظور جيوسياسي، فإن النضال من أجل التأثير على العمليات العالمية لضمان عدالة هذه العمليات وعدم سماحها لأي دولة بإملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله وكيفية تصرفها، فإن حليف روسيا في مساعيها لإضفاء طابع ديمقراطي على العلاقات الدولية هو شركة "روسوبورون إكسبورت" (الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة) وجميع الشركات التي تُورّد منتجاتها إلى الأسواق العالمية عبر وسيطنا الرئيسي. لا شك في ذلك".وتنسب العبارة القائلة بأن لروسيا حليفان فقط - جيشها والأسطول البحري - إلى الإمبراطور ألكسندر الثالث (1881-1894).وشركة "روسوبورون إكسبورت"، هي شركة روسية مملوكة للدولة، وهي الوسيط الحكومي الوحيد في روسيا لتصدير واستيراد مجموعة كاملة من المنتجات النهائية والتقنيات والخدمات العسكرية، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية.ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن حلفاء روسيا هم الجيش والبحرية والقوات الجوية والفضائية.
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "القبول العسكري" المخصص للذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس شركة "روس أوبورون إكسبورت": "نتذكر في كثير من الأحيان أن روسيا لا يزال لديها حليفان - الجيش والبحرية، ولكن، بالطبع، نحتاج إلى إضافة قوات جوية وفضائية".
وأضاف: "إذا نظرنا إلى الوضع من منظور جيوسياسي، فإن النضال من أجل التأثير على العمليات العالمية لضمان عدالة هذه العمليات وعدم سماحها لأي دولة بإملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله وكيفية تصرفها، فإن حليف روسيا في مساعيها لإضفاء طابع ديمقراطي على العلاقات الدولية هو شركة "روسوبورون إكسبورت" (الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة) وجميع الشركات التي تُورّد منتجاتها إلى الأسواق العالمية عبر وسيطنا الرئيسي. لا شك في ذلك".
وتنسب العبارة القائلة بأن لروسيا حليفان فقط - جيشها والأسطول البحري - إلى الإمبراطور ألكسندر الثالث (1881-1894).
وشركة "روسوبورون إكسبورت"، هي شركة روسية مملوكة للدولة، وهي الوسيط الحكومي الوحيد في روسيا لتصدير واستيراد مجموعة كاملة من المنتجات النهائية والتقنيات والخدمات العسكرية، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية.
