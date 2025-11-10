تحطم طائرة إغاثة أمريكية أثناء توجهها إلى جامايكا
تحطمت طائرة صغيرة في مدينة كورال سبرينغز بولاية فلوريدا، اليوم الاثنين، كانت في طريقها إلى جامايكا للمشاركة في جهود الإغاثة عقب إعصار "ميليسا".
وأوضح متحدث باسم أحد المطارات المحلية، أن الطائرة وهي من طراز "بيتشكرافت كينغ إير" مزودة بمحركين توربينيين، أقلعت من مطار "فورت لودرديل" للأعمال، في الساعة 10:14 صباحا، قبل أن تتحطم بعد دقائق قليلة في بركة صناعية بأحد أحياء "كورال سبرينغز".
وأشار تقرير صادر عن سلطات المدينة إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 10:19 صباحًا، وأظهرت اللقطات الجوية أضرارًا لحقت بسياج وأشجار عدة في فناء منزل قبل أن تسقط الطائرة في البركة.
A small plane crashed into a lake in a Coral Springs, Florida neighborhood on Monday morning while en route to deliver hurricane relief supplies to Jamaica.— Breaking News (@TheNewsTrending) November 10, 2025
Authorities reported that while rescue efforts found no victims initially, search and recovery efforts are ongoing.
The… pic.twitter.com/a7BEPLTMPX
ولم تصدر السلطات المحلية حتى الآن أي تفاصيل حول عدد الضحايا أو حالتهم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.
يُذكر أن إعصار "ميليسا"، المصنف من الفئة الخامسة على مقياس "سافير– سيمبسون"، ضرب أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جزيرة جامايكا، متسببًا بفيضانات واسعة النطاق وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى مصرع 28 شخصا، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس. كما امتد تأثير الإعصار إلى كوبا وجمهورية الدومينيكان وهاييتي وعدد من جزر الكاريبي الصغيرة.