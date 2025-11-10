https://sarabic.ae/20251110/خبير-زيارة-شويغو-للقاهرة-استراتيجية-1106938202.html
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
مباحثات روسية مصرية في القاهرة. حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور سمير راغب:مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن البريطاني الصحفي المعروف عبد الباري عطوان:الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن السوري الأستاذ مصطفى المقداد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
مباحثات روسية مصرية في القاهرة. حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور سمير راغب:
وجود شويغو نفسه في القاهرة، هو وجود استراتيجي، ومن المفروض أن تكون نقطة انطلاق جديدة في التعاون ما بين دولتين صديقتين. وهذا تاريخ مهم وفيه الملفات الهامة مثل الدفاع والتصنيع العسكري المشترك والتعاون الأمني وبناء القدرات وكل ما يتعلق بالأمن الداخلي والأمن العام أو الأمن القومي المصري والروسي.
مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن البريطاني الصحفي المعروف عبد الباري عطوان:
هذه فضيحة كبرى لما يسمى بحرية الإعلام في الغرب، فعندما تلجأ شبكة "بي بي سي" المموّلة حكوميًا من الدولة، إلى تحريف أقوال الرئيس ترامب، فهذا يؤكد أن العالم الغربي فقد أهم عنصرين في حياته الثقافية والفكرية، وهما حرية التعبير وحرية الفكر.
الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن السوري الأستاذ مصطفى المقداد:
زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة تأتي ضمن الانتقال إلى مرحلة الواقعية السياسية، فالعهد الجديد عمومًا يأمل أن يتعامل مع المعطيات والمتغيرات الدولية وفق ما تفرضه الظروف اليوم.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...