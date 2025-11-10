https://sarabic.ae/20251110/موسكو-تعليقا-على-قيام-بي-بي-سي-بتزوير-تصريحات-ترامب-هم-من-فبركوا-المعلومات-في-بوتشا-1106923611.html

موسكو تعليقا على قيام "بي بي سي" بتزوير تصريحات ترامب: هم من فبركوا المعلومات في "بوتشا"

موسكو تعليقا على قيام "بي بي سي" بتزوير تصريحات ترامب: هم من فبركوا المعلومات في "بوتشا"

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، التي استقالت إدارتها، "لا مكان لها لتضع وصمة عار" لتلفيقها... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T09:19+0000

2025-11-10T09:19+0000

2025-11-10T09:19+0000

روسيا

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقالت زاخاروفا في تعليق لصحيفة "فزغلياد": "إنهم فوق الشبهات، لقد تم التزوير في بوتشا بالمثل، ولكن في الواقع، كانت بي بي سي هي من لفقت المعلومات".وكما أشارت زاخاروفا، "فإن صحفيي "بي بي سي" اختلقوا قصصًا لا تصدق عن مشجعين روس قبيل دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي، وأخبارا كاذبة عن سوريا، و"أخبارًا كاذبة" مبالغ فيها... وغير ذلك الكثير".وأعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية، ديبورا تورنيس، استقالتيهما في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إثر انتقادات وجهت إليهما بسبب تحريفهما لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكانت صحيفة "التلغراف"، قد ذكرت سابقا أن "بي بي سي" زورت خطاب ترامب في يناير/كانون الثاني 2021، ما خلق انطباعًا بأنه شجع أعمال الشغب في الكابيتول.ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، "بي بي سي" لاحقًا بأنها وسيلة إعلامية كاذبة.في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب، الذي كانت ولايته الرئاسية الأولى على وشك الانتهاء، مبنى الكابيتول لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نوفمبر 2020، وقد أدى ذلك إلى اعتقالات جماعية.فور تنصيبه رئيسًا للمرة الثانية في عام 2025، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن نحو 1500 شخص أُدينوا باقتحام مبنى الكابيتول.ومنعت المحاكم العديد من المتهمين في القضية من زيارة واشنطن أو مغادرة الولاية حتى بعد إطلاق سراحهم، ووعد ترامب بدعوتهم إلى البيت الأبيض.لافروف يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في استفزاز بوتشاماسك يكشف عن منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكا

https://sarabic.ae/20251110/دميترييف-يعلق-على-قيام-بي-بي-سي-بتحريف-خطاب-ترامب-1106922355.html

https://sarabic.ae/20240404/لافروف-مثال-بوتشا-يثبت-أن-نظام-كييف-قادر-على-فعل-أي-شيء-1087674984.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, بريطانيا