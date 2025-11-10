https://sarabic.ae/20251110/موسكو-تعليقا-على-قيام-بي-بي-سي-بتزوير-تصريحات-ترامب-هم-من-فبركوا-المعلومات-في-بوتشا-1106923611.html
موسكو تعليقا على قيام "بي بي سي" بتزوير تصريحات ترامب: هم من فبركوا المعلومات في "بوتشا"
موسكو تعليقا على قيام "بي بي سي" بتزوير تصريحات ترامب: هم من فبركوا المعلومات في "بوتشا"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، التي استقالت إدارتها، "لا مكان لها لتضع وصمة عار" لتلفيقها
روسيا
بريطانيا
بريطانيا
روسيا, بريطانيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، التي استقالت إدارتها، "لا مكان لها لتضع وصمة عار" لتلفيقها قصة بوتشا واختلاقها أخبارًا كاذبة أخرى.
وقالت زاخاروفا في تعليق لصحيفة "فزغلياد": "إنهم فوق الشبهات، لقد تم التزوير في بوتشا بالمثل، ولكن في الواقع، كانت بي بي سي هي من لفقت المعلومات".
وكما أشارت زاخاروفا، "فإن صحفيي "بي بي سي" اختلقوا قصصًا لا تصدق عن مشجعين روس قبيل دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي، وأخبارا كاذبة عن سوريا، و"أخبارًا كاذبة" مبالغ فيها... وغير ذلك الكثير".
وأعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية، ديبورا تورنيس، استقالتيهما في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إثر انتقادات وجهت إليهما بسبب تحريفهما لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت صحيفة "التلغراف"، قد ذكرت سابقا أن "بي بي سي" زورت خطاب ترامب في يناير/كانون الثاني 2021، ما خلق انطباعًا بأنه شجع أعمال الشغب في الكابيتول.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، "بي بي سي" لاحقًا بأنها وسيلة إعلامية كاذبة.
في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب، الذي كانت ولايته الرئاسية الأولى على وشك الانتهاء، مبنى الكابيتول لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نوفمبر 2020، وقد أدى ذلك إلى اعتقالات جماعية.
وأصبحت أحداث 6 يناير ذريعةً لمحاولة عزل ترامب، وإحدى حلقات محاكمة محاولاته المزعومة لقلب نتائج انتخابات 2020 لصالحه.
فور تنصيبه رئيسًا للمرة الثانية في عام 2025، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن نحو 1500 شخص أُدينوا باقتحام مبنى الكابيتول.
ومنعت المحاكم العديد من المتهمين في القضية من زيارة واشنطن أو مغادرة الولاية حتى بعد إطلاق سراحهم، ووعد ترامب بدعوتهم إلى البيت الأبيض.