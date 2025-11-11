https://sarabic.ae/20251111/الكرملين-انتهاء-الاجتماع-بين-بوتين-ونظيره-الكازاخستاني-توكاييف-والزعيمان-يواصلان-مباحثاتهما-غدا-1106992199.html

الكرملين: انتهاء الاجتماع بين بوتين ونظيره الكازاخستاني توكاييف والزعيمان يواصلان مباحثاتهما غدا

الكرملين: انتهاء الاجتماع بين بوتين ونظيره الكازاخستاني توكاييف والزعيمان يواصلان مباحثاتهما غدا

سبوتنيك عربي

أعلن الكرملين انتهاء الاجتماع غير الرسمي في الكرملين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف. 11.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-11T20:25+0000

2025-11-11T20:25+0000

2025-11-11T20:25+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106985525_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_a5e134e017d0c0d64c625a4d7633935b.jpg

وذكر الكرملين في منشور عبر منصة "تليغرام" أن "اجتماع اليوم بين زعيمي روسيا وكازاخستان اختتم".وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكازاخستان ستتناولان مجمل العلاقات الثنائية خلال محادثاتهما في موسكو، مشيرا إلى أن روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبلية.وشكر الرئيس بوتين، نظيره الكازاخستاني، على زيارته لموسكو، قائلا: "أود أن أشكركم على تخصيص الوقت، كما اتفقنا، للقيام بزيارة دولة خاصة".بدوره أعرب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في موسكو، وقال: "أنا سعيد جدا برؤيتكم أيضا، وأود، قبل كل شيء، أن أعرب عن خالص امتناني لحفاوة الاستقبال الاستثنائية التي حظيتم بها منذ الدقائق الأولى في موسكو، على هذه الأرض المقدسة. ما رأيته، وما شعرت به، أذهلني وأسعدني، وشعرت بدفء الاستقبال هنا في العاصمة الروسية".ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، واليوم الثلاثاء، سيلتقي بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي، ويوم غد الأربعاء، ستجرى المحادثات، وسيشارك السياسيون عبر الإنترنت في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي الحادي والعشرين، وسيدلون بتصريحات إعلامية، ويوقعون حزمة من الوثائق.بوتين: روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبليةبوتين ورئيس أوزبكستان يبحثان تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى

https://sarabic.ae/20230228/كازخستان-تؤكد-على-متانة-العلاقة-مع-روسيا--1074142561.html

https://sarabic.ae/20171220/روسيا-كازاخستان-الفضاء-1028595464.html

https://sarabic.ae/20171023/مروحيات-روسيا-1026946774.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن, العالم