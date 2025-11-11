عربي
https://sarabic.ae/20251111/بسبب-الذكاء-الاصطناعي-موجة-بيع-تضرب-سندات-شركات-تكنولوجيا-أمريكية-1106986042.html
بسبب الذكاء الاصطناعي.. موجة بيع تضرب سندات شركات تكنولوجيا أمريكية
بسبب الذكاء الاصطناعي.. موجة بيع تضرب سندات شركات تكنولوجيا أمريكية
سبوتنيك عربي
شهدت سندات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى موجة بيع واسعة من قِبل المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على أن القلق من الطفرة في الإنفاق على الذكاء...
2025-11-11T18:17+0000
2025-11-11T18:17+0000
الذكاء الصناعي
اقتصاد
الاقتصاد الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106986159_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f3b90d38ad2079e6e0bf6aad74f177d4.jpg
ووفقاً لبيانات بنك "أوف أمريكا"، ارتفع الفارق بين عوائد هذه السندات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 0.78 نقطة مئوية، وهو الأعلى منذ أبريل/ نيسان الماضي.وأشار محللون إلى أن السوق بدأت تدرك أن تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي سيتطلب مشاركة مكثفة من الأسواق العامة والخاصة على حد سواء، بحسب وسائل إعلام غربية.وقد أصدرت هذه الشركات سندات جديدة بمعدلات متسارعة رغم امتلاكها سيولة ضخمة، في خطوة تعكس اتجاهاً متنامياً نحو زيادة الاعتماد على الدين لتمويل توسعها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
https://sarabic.ae/20241128/741-مليار-دولار-حجم-الإنفاق-العالمي-على-الذكاء-الصناعي-خلال-5-سنوات-1095301289.html
https://sarabic.ae/20230526/علماء-روس-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-الكمي-في-صناعة-الأدوية-1077441505.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106986159_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_0f4f89e5918fb7ae10059275f8ee3d56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الذكاء الصناعي, اقتصاد, الاقتصاد الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
الذكاء الصناعي, اقتصاد, الاقتصاد الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

بسبب الذكاء الاصطناعي.. موجة بيع تضرب سندات شركات تكنولوجيا أمريكية

18:17 GMT 11.11.2025
© Photo / unsplash/growtikaالذكاء الصناعي
الذكاء الصناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Photo / unsplash/growtika
تابعنا عبر
شهدت سندات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى موجة بيع واسعة من قِبل المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على أن القلق من الطفرة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بدأ يمتد إلى أسواق السندات.
ووفقاً لبيانات بنك "أوف أمريكا"، ارتفع الفارق بين عوائد هذه السندات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 0.78 نقطة مئوية، وهو الأعلى منذ أبريل/ نيسان الماضي.
ويعكس هذا الاتساع في الفارق تصاعد مخاوف المستثمرين من لجوء شركات التكنولوجيا بشكل متزايد إلى أسواق الدين لتمويل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
روبوتات تستخدم الذكاء الصناعي في تشغيل أجهزة كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
مجتمع
741 مليار دولار.. حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الصناعي خلال 5 سنوات
28 نوفمبر 2024, 17:07 GMT
وأشار محللون إلى أن السوق بدأت تدرك أن تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي سيتطلب مشاركة مكثفة من الأسواق العامة والخاصة على حد سواء، بحسب وسائل إعلام غربية.
وقالت شركة "جي بي مورغان": "إن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيكلف أكثر من 5 تريليونات دولار، وسيحتاج إلى تمويل من جميع أسواق رأس المال والمصادر الحكومية".
انتشار فيروس كورونا في روسيا - اتخاذ عينات للتحاليل في مختبر طبي، ١٧ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
مجتمع
علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي الكمي في صناعة الأدوية
26 مايو 2023, 08:09 GMT

ومن المتوقع أن تنفق شركات التكنولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 400 مليار دولار على مراكز البيانات في عام 2026، إضافة إلى 350 مليار دولار هذا العام.

وقد أصدرت هذه الشركات سندات جديدة بمعدلات متسارعة رغم امتلاكها سيولة ضخمة، في خطوة تعكس اتجاهاً متنامياً نحو زيادة الاعتماد على الدين لتمويل توسعها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
إعلامي مصري لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي تحد للإعلام العربي والتعاون مع روسيا مثمر
الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية
