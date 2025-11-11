عربي
نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المتاحة
في ذكرى وفاته.. قيادية في حركة فتح لـ "سبوتنيك": ياسر عرفات قائد استطاع بلورة الهوية الفلسطينية

15:08 GMT 11.11.2025
خطاب القائد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تلبيته للدعوة التي وجهتها هيئة الأمم المتحدة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بعد تقرير إدراج قضية فلسطين على جدول أعمال الجمعية، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1974
خطاب القائد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تلبيته للدعوة التي وجهتها هيئة الأمم المتحدة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بعد تقرير إدراج قضية فلسطين على جدول أعمال الجمعية، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1974 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / MARTY LEDERHANDLER
حصري
أكدت الدكتورة كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن القائد ياسر عرفات استطاع اختراق حالة الجمود والتشتت التي عانت منها القضية الفلسطينية، والتي كانت محصورة بين تجاذبات قومية وأيديولوجيات مختلفة.
وقالت في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن انطلاق حركة فتح ركز الجهود نحو القضية الفلسطينية، واستمرت الحركة في هذا النهج وستستمر لارتباطها الوثيق بالقضية وجوهرها، وبوطنية خالصة متجردة من الأيديولوجيات والتبعيات المختلفة.
وأضافت أن هذا الإرث الذي صنعه ياسر عرفات ورفاقه، من خلال النضال المستمر للشعب في كافة الساحات، سواء في لبنان أو الأردن أو سوريا أو ساحات الخارج، شكل عمودًا فقريًا للقضية، مشيرة إلى أن ساحة النضال الداخلي، التي انطلقت من العمل العسكري ثم امتدت إلى الانتشار الشعبي، استمرت بتشكيل اللجان الفتحاوية ولجان المرأة للعمل الاجتماعي.
وأوضحت أن هذا الانتشار، بالإضافة إلى باقي التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية بأذرعها المختلفة، أحدث تحولًا كبيرًا في نضال الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أن الانتفاضة الأولى كانت من أهم هذه المحطات، حيث تركت أثرًا كبيرًا في مسار القضية الفلسطينية، بعد أن أصبح الحجر سلاحًا وصل إلى كل أرجاء المعمورة، مما خلق ضغطًا دوليًا باتجاه حل القضية.
وترى حرب أن هذا الضغط أدى إلى الذهاب إلى أوسلو في بداية التسعينات، مما شكل نقلة نوعية لنضال الشعب الفلسطيني بانتقاله من الخارج إلى داخل الوطن. وأكدت أن هذه المحطة أصبحت محطة بناء للدولة الفلسطينية، حيث تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية.
لقاء بين فلاديمير بوتين ومحمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
من موسكو إلى رام الله... أبرز محطات تطور العلاقات الروسية الفلسطينية على مدار عقود
8 مايو, 08:00 GMT
وأشارت إلى أن ياسر عرفات كان في كل هذه المحطات القائد والرمز، وترك أثرًا مباشرًا لحضوره ووجوده وقدرته على التغلب على الصعاب والتحديات التي واجهت هذه القضية، مثل حصار بيروت ورام الله، ومحطة الأردن، والهجمات الإسرائيلية على المنظمة وحركة فتح، بالإضافة إلى الخلافات الداخلية التي تم تجاوزها في عهده، وكل هذه المحطات شكلت رصيدًا لقائد فذ استطاع بلورة الهوية والوطنية الفلسطينية، وأصبح هناك كيان قائم على أرض الوطن، وإن كان منقوصًا.
وشددت على أن هذه المحطة هي الأهم لهذا القائد الكبير الذي تحلى بالأمل والنظرة التفاؤلية، وهو ما بث الأمل في قلب الشعب الفلسطيني، وهذا الإرث يساند أبناء الشعب في صمودهم وفهمهم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية وجودية لشعب حاول البعض طرده من أرضه، لكنه عاد وتمحور في وطنه.
وأوضحت أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يعانيه اليوم من إبادة جماعية وقضم للأرض ووحشية في الممارسات والانتهاكات في الضفة وغزة وداخل السجون، إلا أنه يمتلك قناعة راسخة بأنه صامد وثابت على أرضه، وهي ثمرة تراكم النضال، وقناعة بأننا ذاهبون نحو الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية، وحل عادل لقضية اللاجئين.
ويصادف اليوم الذكرى الـ21 لاستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "أبو عمار"، وتأتي الذكرى في ظل حرب إبادة وتطهير عرقي يستهدف الوجود الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
