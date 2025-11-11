https://sarabic.ae/20251111/موسكو-روسيا-تمنع-30-مواطنا-يابانيا-من-دخول-البلاد-1106990105.html
موسكو: روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا حظرت بشكل دائم دخول 30 مواطنا يابانيا إلى أراضيها، بمن فيهم الممثل الرسمي لوزارة الخارجية اليابانية،... 11.11.2025
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا حظرت بشكل دائم دخول 30 مواطنا يابانيا إلى أراضيها، بمن فيهم الممثل الرسمي لوزارة الخارجية اليابانية، وصحفيون، وأساتذة جامعيون، ومسؤولون آخرون.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في إطار الإجراءات الانتقامية ضد ما يسمى بإجراءات العقوبات المستمرة التي تتخذها طوكيو الرسمية ضد بلدنا، والمرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة، تم اتخاذ قرار بحظر دخول المواطنين اليابانيين التاليين إلى روسيا الاتحادية بشكل دائم ".
وتابع البيان: "على وجه الخصوص، المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا، والصحفيون وكتاب الأعمدة من صحيفة نيكي، وأساتذة جامعة هيتوتسوباشي، وشخصيات يابانية أخرى، ممنوعين الآن من دخول روسيا".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها، عن فرض عقوبات على 10 أفراد و52 مؤسسة روسية بالإضافة إلى ثلاث منظمات من بيلاروسيا "على خلفية الوضع في أوكرانيا.
وجمدت اليابان في آذار/ مارس 2022، أموال البنك المركزي الروسي
التي كانت في بنك اليابان، حيث قدرت آنذاك بنحو 33 مليار دولار، كانت في ذلك الوقت نحو 4 تريليون ين ياباني وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.