https://sarabic.ae/20251112/باحث-سياسي-الشراكة-الروسية-الكازاخستانية-خطوة-استراتيجية-لكسر-الحصار-الاقتصادي-الغربي-1107053802.html

باحث سياسي: الشراكة الروسية الكازاخستانية خطوة استراتيجية لكسر الحصار الاقتصادي الغربي

باحث سياسي: الشراكة الروسية الكازاخستانية خطوة استراتيجية لكسر الحصار الاقتصادي الغربي

سبوتنيك عربي

علق الأكاديمي والباحث السياسي في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور وسام إسماعيل، على انتقال العلاقات بين روسيا وكازاخستان إلى مستوى الشراكة... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-12T19:12+0000

2025-11-12T19:12+0000

2025-11-12T19:12+0000

حصري

روسيا

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/13/1066623621_0:0:2563:1443_1920x0_80_0_0_56310d923e9690cef25566ed9e9f593c.jpg

وأشار إلى "أهمية هذه الخطوة في مواجهة الحصار الاقتصادي الذي يحاول الغرب فرضه على موسكو".وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "كازاخستان معنية بتطبيع علاقاتها مع روسيا باعتبارها دولة مجاورة، ومن منطلق المنفعة المتبادلة والثقة بين الطرفين"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تأتي في سياق طبيعي لتطوير علاقات روسيا مع دول الجوار، بما يتماشى مع رؤيتها لنظام دولي تعددي منفتح على القانون الدولي والشرعية الدولية".ولفت إلى أن "روسيا ردت على محاولات التآمر عليها من خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دفاعا عن أمنها القومي وأمن الشعوب الناطقة بالروسية هناك"، خصوصا في ظل ما وصفه بـ "النظام العنصري في كييف" الذي يميز بين المواطنين على أساس عرقي وقومي.وذكر المتخصص في الشأن الروسي أن "موسكو تسعى لتطبيع علاقاتها مع أوكرانيا بعيدا عن تدخلات القوى الكبرى، ولن تقبل بأي تهديد لأمنها القومي من قبل النظام الأوكراني"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تريد أن تكون شريكة في الأرباح لا في الخسائر"، في حين "يخشى الأوروبيون خسارة أوكرانيا، ويستنزفها زيلينسكي خدمة لأجندة الغرب".وأكد إسماعيل أن الاتحاد الأوروبي أصبح "جسدا خاويا" وسيتحلل "حتى لو استقرت الأوضاع في القارة الأوروبية لفترة من الزمن"، موضحا أن "الوقائع أثبتت أنه مجرد تجمع لدول ذات مصالح متباينة، ولا يجمعها توجه موحد".ولفت إلى أن "واشنطن تنظر إلى الاتحاد الأوروبي من زاوية المصالح المتبادلة، لا من باب التضامن والتكافل".ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، ويوم أمس الثلاثاء، التقى بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي.

https://sarabic.ae/20251112/بوتين-الروابط-الإقليمية-تشكل-أساسا-موثوقا-للعلاقات-الثنائية-بين-روسيا-وكازاخستان-1107032719.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, روسيا, العالم, الأخبار