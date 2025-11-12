باحث سياسي: الشراكة الروسية الكازاخستانية خطوة استراتيجية لكسر الحصار الاقتصادي الغربي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث سياسي: الشراكة الروسية الكازاخستانية خطوة استراتيجية لكسر الحصار الاقتصادي الغربي
باحث سياسي: الشراكة الروسية الكازاخستانية خطوة استراتيجية لكسر الحصار الاقتصادي الغربي
حصري, روسيا, العالم, الأخبار

باحث سياسي: الشراكة الروسية الكازاخستانية خطوة استراتيجية لكسر الحصار الاقتصادي الغربي

19:12 GMT 12.11.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخي، جورمات توكايف
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخي، جورمات توكايف
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الأكاديمي والباحث السياسي في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور وسام إسماعيل، على انتقال العلاقات بين روسيا وكازاخستان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأشار إلى "أهمية هذه الخطوة في مواجهة الحصار الاقتصادي الذي يحاول الغرب فرضه على موسكو".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
بوتين: الروابط الإقليمية تشكل أساسا موثوقا للعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان
13:20 GMT
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "كازاخستان معنية بتطبيع علاقاتها مع روسيا باعتبارها دولة مجاورة، ومن منطلق المنفعة المتبادلة والثقة بين الطرفين"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تأتي في سياق طبيعي لتطوير علاقات روسيا مع دول الجوار، بما يتماشى مع رؤيتها لنظام دولي تعددي منفتح على القانون الدولي والشرعية الدولية".
ولفت إلى أن "روسيا ردت على محاولات التآمر عليها من خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دفاعا عن أمنها القومي وأمن الشعوب الناطقة بالروسية هناك"، خصوصا في ظل ما وصفه بـ "النظام العنصري في كييف" الذي يميز بين المواطنين على أساس عرقي وقومي.
وذكر المتخصص في الشأن الروسي أن "موسكو تسعى لتطبيع علاقاتها مع أوكرانيا بعيدا عن تدخلات القوى الكبرى، ولن تقبل بأي تهديد لأمنها القومي من قبل النظام الأوكراني"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تريد أن تكون شريكة في الأرباح لا في الخسائر"، في حين "يخشى الأوروبيون خسارة أوكرانيا، ويستنزفها زيلينسكي خدمة لأجندة الغرب".
وأكد إسماعيل أن الاتحاد الأوروبي أصبح "جسدا خاويا" وسيتحلل "حتى لو استقرت الأوضاع في القارة الأوروبية لفترة من الزمن"، موضحا أن "الوقائع أثبتت أنه مجرد تجمع لدول ذات مصالح متباينة، ولا يجمعها توجه موحد".
ولفت إلى أن "واشنطن تنظر إلى الاتحاد الأوروبي من زاوية المصالح المتبادلة، لا من باب التضامن والتكافل".
ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، ويوم أمس الثلاثاء، التقى بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي.
