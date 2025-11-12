بوتين وتوكايف يعتمدان إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
بوتين وتوكايف يعتمدان إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة
أخبار روسيا
روسيا
كازاخستان
وقال بوتين عقب المحادثات الروسية- الكازاخستانية: "عند دراسة القضايا الدولية الرئيسية، تأكد أن نهجنا في التعامل مع معظمها متقارب"، مشيرا إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة تتجاوز بالفعل 96%.وأضاف بوتين: "تزوّد ​​"غازبروم" المستهلكين الكازاخستانيين بالغاز دونما انقطاع منذ سنوات عديدة وتدرس الآن مسألة توسيع إمدادات الغاز إلى كازاخستان، بما في ذلك شمالي وشرقي البلاد".وتابع بوتين: "أعطيت الأولوية في المحادثات للتعاون الاقتصادي. في العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري 28.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خمس إجمالي التجارة الخارجية لكازاخستان".وبيّن بوتين أنه "بالنسبة لروسيا، تعد كازاخستان أيضا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في رابطة الدول المستقلة وفي المنطقة الأوراسية ككل".وفي السياق ذاته، قال توكايف عقب محادثاته مع بوتين: "نحن في كازاخستان نعرف ونحترم الرئيس الروسي باعتباره شخصية عالمية مرموقة ومحترمة والعالم ينظر إليه كرمز للدفاع عن روسيا وشعبها".ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، ويوم أمس الثلاثاء، التقى بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي.بوتين: روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبليةبوتين: العلاقات بين روسيا وكازاخستان تتطور بشكل مطرد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، اليوم الأربعاء، إعلانا بشأن انتقال العلاقات الكازاخستانية الروسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف.
وقال بوتين عقب المحادثات الروسية- الكازاخستانية: "عند دراسة القضايا الدولية الرئيسية، تأكد أن نهجنا في التعامل مع معظمها متقارب"، مشيرا إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة تتجاوز بالفعل 96%.
وأضاف بوتين: "تزوّد ​​"غازبروم" المستهلكين الكازاخستانيين بالغاز دونما انقطاع منذ سنوات عديدة وتدرس الآن مسألة توسيع إمدادات الغاز إلى كازاخستان، بما في ذلك شمالي وشرقي البلاد".
وتابع بوتين: "أعطيت الأولوية في المحادثات للتعاون الاقتصادي. في العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري 28.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خمس إجمالي التجارة الخارجية لكازاخستان".
وبيّن بوتين أنه "بالنسبة لروسيا، تعد كازاخستان أيضا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في رابطة الدول المستقلة وفي المنطقة الأوراسية ككل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
بوتين: الروابط الإقليمية تشكل أساسا موثوقا للعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان
13:20 GMT
وفي السياق ذاته، قال توكايف عقب محادثاته مع بوتين: "نحن في كازاخستان نعرف ونحترم الرئيس الروسي باعتباره شخصية عالمية مرموقة ومحترمة والعالم ينظر إليه كرمز للدفاع عن روسيا وشعبها".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا وكازاخستان تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن روسيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع كازاخستان، والبلدان يرتقيان بها إلى مستوى أعلى.
ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، ويوم أمس الثلاثاء، التقى بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي.
بوتين: روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبلية
بوتين: العلاقات بين روسيا وكازاخستان تتطور بشكل مطرد
