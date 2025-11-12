بوتين وتوكايف يعتمدان إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، اليوم الأربعاء، إعلانا بشأن انتقال العلاقات الكازاخستانية الروسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف.
وقال بوتين عقب المحادثات الروسية- الكازاخستانية: "عند دراسة القضايا الدولية الرئيسية، تأكد أن نهجنا في التعامل مع معظمها متقارب"، مشيرا إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة تتجاوز بالفعل 96%.
وأضاف بوتين: "تزوّد "غازبروم" المستهلكين الكازاخستانيين بالغاز دونما انقطاع منذ سنوات عديدة وتدرس الآن مسألة توسيع إمدادات الغاز إلى كازاخستان، بما في ذلك شمالي وشرقي البلاد".
وتابع بوتين: "أعطيت الأولوية في المحادثات للتعاون الاقتصادي. في العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري 28.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خمس إجمالي التجارة الخارجية لكازاخستان".
بوتين وتوكاييف يوقعان إعلانا بشأن انتقال العلاقات بين روسيا وكازاخستان إلى مستوى الشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل.
💬بوتين:
⭕️كازاخستان من أكبر الشركاء التجاريين لروسيا في أوراسيا وقد ركزنا بشدة على التعاون الاقتصادي خلال محادثاتنا.
⭕️حصة العملات الوطنية في التجارة… https://t.co/hESL3UUUxq pic.twitter.com/IG9Z2gx0xH
وبيّن بوتين أنه "بالنسبة لروسيا، تعد كازاخستان أيضا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في رابطة الدول المستقلة وفي المنطقة الأوراسية ككل".
وفي السياق ذاته، قال توكايف عقب محادثاته مع بوتين: "نحن في كازاخستان نعرف ونحترم الرئيس الروسي باعتباره شخصية عالمية مرموقة ومحترمة والعالم ينظر إليه كرمز للدفاع عن روسيا وشعبها".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا وكازاخستان تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن روسيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع كازاخستان، والبلدان يرتقيان بها إلى مستوى أعلى.
ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، ويوم أمس الثلاثاء، التقى بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي.