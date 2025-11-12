https://sarabic.ae/20251112/باحث-متخصص-بالشأن-الروسي-موسكو-تسعى-إلى-تعزيز-حضورها-في-الشرق-الأوسط-1107055265.html

باحث متخصص بالشأن الروسي: موسكو تسعى إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط

باحث متخصص بالشأن الروسي: موسكو تسعى إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط

تناول الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو، نبيل الجبيلي، الجولة الشرق أوسطية التي يقوم بها مسؤولون روس إلى عدد من الدول العربية، من... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وأشار إلى أن "هذه الزيارات تعكس مساعي موسكو المستمرة لتعزيز علاقاتها مع العالم العربي، وهي سياسة تعود جذورها إلى عهد الاتحاد السوفييتي".وأوضح الجبيلي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتصاعد العدائية الغربية تجاهها، قررت تبني نهج يقوم على البراغماتية والمنفعة المتبادلة في علاقاتها مع الدول العربية، ولاسيما الدول النفطية ودول الخليج لما في ذلك من مصلحة مشتركة للطرفين الروسي والعربي".وأوضح أن "التقارب بين مصر وروسيا يعود جزئيا إلى التهديد الإسرائيلي المستمر لمصر"، موضحا أن "الاعتماد الكامل للقاهرة على الغرب في مجال التسلح يواجه عقبات بسبب انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل، ما يدفع مصر إلى تنويع مصادر تسليحها والاستفادة من الخبرة الروسية في الصناعات العسكرية، فضلا عن اعتمادها على موسكو في بناء مفاعلها النووي".وأضاف الجبيلي أن "روسيا تنظر إلى مصر كدولة محورية، وتسعى إلى توطيد علاقاتها مع الدول العربية على المستويات التجارية والاقتصادية والعسكرية، غير أن خشية بعض القيادات العربية من العقوبات الغربية تشكل عاملا يحد من تطوير هذه العلاقات".وفي ما يتعلق بزيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الى سلطنة عمان، أوضح الجبيلي أنها "تأتي في إطار سعي موسكو إلى استعادة حضورها في العالم العربي"، مؤكدا أن "روسيا تتجه شرقا مدفوعة بالضغوط الغربية، ولكن بمحبة وبروح إيجابية ورغبة في التعاون".

