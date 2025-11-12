باحث متخصص بالشأن الروسي: موسكو تسعى إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/باحث-متخصص-بالشأن-الروسي-موسكو-تسعى-إلى-تعزيز-حضورها-في-الشرق-الأوسط-1107055265.html
باحث متخصص بالشأن الروسي: موسكو تسعى إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط
باحث متخصص بالشأن الروسي: موسكو تسعى إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
تناول الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو، نبيل الجبيلي، الجولة الشرق أوسطية التي يقوم بها مسؤولون روس إلى عدد من الدول العربية، من... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T19:52+0000
2025-11-12T19:52+0000
حصري
روسيا
مصر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094050454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_405254878a89f5c47e360f580d76b6ef.jpg
وأشار إلى أن "هذه الزيارات تعكس مساعي موسكو المستمرة لتعزيز علاقاتها مع العالم العربي، وهي سياسة تعود جذورها إلى عهد الاتحاد السوفييتي".وأوضح الجبيلي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتصاعد العدائية الغربية تجاهها، قررت تبني نهج يقوم على البراغماتية والمنفعة المتبادلة في علاقاتها مع الدول العربية، ولاسيما الدول النفطية ودول الخليج لما في ذلك من مصلحة مشتركة للطرفين الروسي والعربي".وأوضح أن "التقارب بين مصر وروسيا يعود جزئيا إلى التهديد الإسرائيلي المستمر لمصر"، موضحا أن "الاعتماد الكامل للقاهرة على الغرب في مجال التسلح يواجه عقبات بسبب انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل، ما يدفع مصر إلى تنويع مصادر تسليحها والاستفادة من الخبرة الروسية في الصناعات العسكرية، فضلا عن اعتمادها على موسكو في بناء مفاعلها النووي".وأضاف الجبيلي أن "روسيا تنظر إلى مصر كدولة محورية، وتسعى إلى توطيد علاقاتها مع الدول العربية على المستويات التجارية والاقتصادية والعسكرية، غير أن خشية بعض القيادات العربية من العقوبات الغربية تشكل عاملا يحد من تطوير هذه العلاقات".وفي ما يتعلق بزيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الى سلطنة عمان، أوضح الجبيلي أنها "تأتي في إطار سعي موسكو إلى استعادة حضورها في العالم العربي"، مؤكدا أن "روسيا تتجه شرقا مدفوعة بالضغوط الغربية، ولكن بمحبة وبروح إيجابية ورغبة في التعاون".
https://sarabic.ae/20251108/مصر-وروسيا-تبحثان-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-وتطورات-غزة-ورفض-أي-كيانات-موازية-بالسودان-1106865686.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094050454_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f6f14b572e1a4cac29601f3d4b165ea8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, مصر, العالم العربي, الأخبار
حصري, روسيا, مصر, العالم العربي, الأخبار

باحث متخصص بالشأن الروسي: موسكو تسعى إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط

19:52 GMT 12.11.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو، نبيل الجبيلي، الجولة الشرق أوسطية التي يقوم بها مسؤولون روس إلى عدد من الدول العربية، من بينها مصر وسلطنة عمان.
وأشار إلى أن "هذه الزيارات تعكس مساعي موسكو المستمرة لتعزيز علاقاتها مع العالم العربي، وهي سياسة تعود جذورها إلى عهد الاتحاد السوفييتي".
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة ورفض "أي كيانات موازية" بالسودان
8 نوفمبر, 09:26 GMT
وأوضح الجبيلي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتصاعد العدائية الغربية تجاهها، قررت تبني نهج يقوم على البراغماتية والمنفعة المتبادلة في علاقاتها مع الدول العربية، ولاسيما الدول النفطية ودول الخليج لما في ذلك من مصلحة مشتركة للطرفين الروسي والعربي".
وأوضح أن "التقارب بين مصر وروسيا يعود جزئيا إلى التهديد الإسرائيلي المستمر لمصر"، موضحا أن "الاعتماد الكامل للقاهرة على الغرب في مجال التسلح يواجه عقبات بسبب انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل، ما يدفع مصر إلى تنويع مصادر تسليحها والاستفادة من الخبرة الروسية في الصناعات العسكرية، فضلا عن اعتمادها على موسكو في بناء مفاعلها النووي".
وأضاف الجبيلي أن "روسيا تنظر إلى مصر كدولة محورية، وتسعى إلى توطيد علاقاتها مع الدول العربية على المستويات التجارية والاقتصادية والعسكرية، غير أن خشية بعض القيادات العربية من العقوبات الغربية تشكل عاملا يحد من تطوير هذه العلاقات".
وفي ما يتعلق بزيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الى سلطنة عمان، أوضح الجبيلي أنها "تأتي في إطار سعي موسكو إلى استعادة حضورها في العالم العربي"، مؤكدا أن "روسيا تتجه شرقا مدفوعة بالضغوط الغربية، ولكن بمحبة وبروح إيجابية ورغبة في التعاون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала