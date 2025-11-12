https://sarabic.ae/20251112/من-السخرية-إلى-التكريم-حكاية-عامل-نظافة-تثير-السوريين-1107033698.html
من السخرية إلى التكريم... حكاية عامل نظافة تثير السوريين
أثار مقطع فيديو لعامل نظافة سوري يدعى حسين المشهور، يعمل في مسلخ بلدة الشميطية في ريف دير الزور الغربي، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل بعد ظهوره وهو يبكي
2025-11-12T13:37+0000
2025-11-12T13:37+0000
2025-11-12T13:38+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/03/1085706594_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9707ae919d99945bff60ed51334a85c9.jpg
رواد المنصات عبّروا عن تضامنهم مع حسين، وانتقدوا ما وصفوه بسلوك "همجي" وتنمّر على أصحاب المهن البسيطة، مؤكدين أن احترام الإنسان لا يرتبط بطبيعة عمله.كما استقبل محافظ دير الزور غسان السيد، العامل حسين، واستمع إلى تفاصيل ما جرى وكرّمه، في حين رفض حسين الادعاء على من أساؤوا إليه، مكتفياً بإنصافه المعنوي ووضع حد لتكرار مثل هذه التصرفات.
من السخرية إلى التكريم... حكاية عامل نظافة تثير السوريين
13:37 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 13:38 GMT 12.11.2025)
أثار مقطع فيديو لعامل نظافة سوري يدعى حسين المشهور، يعمل في مسلخ بلدة الشميطية في ريف دير الزور الغربي، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل بعد ظهوره وهو يبكي شاكيًا لتعرضه للسخرية من بعض زملائه رغم التزامه بعمله.
رواد المنصات عبّروا عن تضامنهم مع حسين، وانتقدوا ما وصفوه بسلوك "همجي" وتنمّر على أصحاب المهن البسيطة، مؤكدين أن احترام الإنسان لا يرتبط بطبيعة عمله.
على خلفية انتشار الفيديو، أوقفت الجهات الأمنية أربعة متورطين في الإساءة، وفتحت تحقيقاً مع العاملين في المسلخ لمحاسبة المسؤولين وإنصاف العامل.
كما استقبل محافظ دير الزور
غسان السيد، العامل حسين، واستمع إلى تفاصيل ما جرى وكرّمه، في حين رفض حسين الادعاء على من أساؤوا إليه، مكتفياً بإنصافه المعنوي ووضع حد لتكرار مثل هذه التصرفات.