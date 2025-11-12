من السخرية إلى التكريم... حكاية عامل نظافة تثير السوريين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
من السخرية إلى التكريم... حكاية عامل نظافة تثير السوريين
من السخرية إلى التكريم... حكاية عامل نظافة تثير السوريين
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو لعامل نظافة سوري يدعى حسين المشهور، يعمل في مسلخ بلدة الشميطية في ريف دير الزور الغربي، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل بعد ظهوره وهو يبكي... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T13:37+0000
2025-11-12T13:38+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/03/1085706594_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9707ae919d99945bff60ed51334a85c9.jpg
رواد المنصات عبّروا عن تضامنهم مع حسين، وانتقدوا ما وصفوه بسلوك "همجي" وتنمّر على أصحاب المهن البسيطة، مؤكدين أن احترام الإنسان لا يرتبط بطبيعة عمله.كما استقبل محافظ دير الزور غسان السيد، العامل حسين، واستمع إلى تفاصيل ما جرى وكرّمه، في حين رفض حسين الادعاء على من أساؤوا إليه، مكتفياً بإنصافه المعنوي ووضع حد لتكرار مثل هذه التصرفات.
© Sputnik . Farouk Nadhi
مدينة دير الزور، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Sputnik . Farouk Nadhi
أثار مقطع فيديو لعامل نظافة سوري يدعى حسين المشهور، يعمل في مسلخ بلدة الشميطية في ريف دير الزور الغربي، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل بعد ظهوره وهو يبكي شاكيًا لتعرضه للسخرية من بعض زملائه رغم التزامه بعمله.
رواد المنصات عبّروا عن تضامنهم مع حسين، وانتقدوا ما وصفوه بسلوك "همجي" وتنمّر على أصحاب المهن البسيطة، مؤكدين أن احترام الإنسان لا يرتبط بطبيعة عمله.

على خلفية انتشار الفيديو، أوقفت الجهات الأمنية أربعة متورطين في الإساءة، وفتحت تحقيقاً مع العاملين في المسلخ لمحاسبة المسؤولين وإنصاف العامل.

عبوة ناسفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
هجوم إرهابي يودي بحياة 4 من حراس المنشآت النفطية ويصيب 9 آخرين في دير الزور شرقي سوريا
16 أكتوبر, 10:37 GMT
كما استقبل محافظ دير الزور غسان السيد، العامل حسين، واستمع إلى تفاصيل ما جرى وكرّمه، في حين رفض حسين الادعاء على من أساؤوا إليه، مكتفياً بإنصافه المعنوي ووضع حد لتكرار مثل هذه التصرفات.
