الإمارات تعلن انتهاء تحقيقات محاولة تهريب عتاد عسكري إلى بورتسودان عبر أراضيها
أعلن مصدر مسؤول من نيابة أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، عن انتهاء النيابة من التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من...
وتابع المصدر أنه "من المنتظر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة".وأضاف المسؤول، أن "نتائج التحقيقات كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان، كما أشارت إلى توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات متعلقة بالصفقات، منها عقود وقيود مالية وإقرارات تبين ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال، كما أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءا من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).وكان النائب العام للاتحاد أعلن في 30 نيسان/ أبريل الماضي أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تخللتها أعمال وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق خفية.وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر عيار "62×54.7" من نوع "جيرانوف" من العتاد العسكري داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش، بحسب (وام).وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن "التحقيقات كانت قد كشفت عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، من بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال سودانيون، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي".وأوضحت أن "الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان، فيما أكدت النيابة العامة الإماراتية أن أسماء أخرى ستعلن لاحقا".لكن نفت الحكومة السودانية الاتهامات الإماراتية، مؤكدة بحسب بيان لوزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي، خالد الإعيسر، أنها "لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار". وأضاف الإعيسر أن "الخرطوم على قناعة بأن أبو ظبي تستخدم وسائل إعلامها لإرباك الشكوى التي قدمها السودان أمام محكمة العدل الدولية، وهي شكوى قال إنها مدعومة بأدلة واضحة، أبرزها تحركات طائرات إماراتية يُزعم أنها نقلت أسلحة ومعدات ومسيرات استراتيجية دعما لقوات الدعم السريع"، بحسب وسائل إعلام سودانية.ووصفت ريم كتيت، ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، الاتهامات التي قدمها الجيش السوداني ضد أبوظبي بأنها "زائفة".وتابعت: "الادعاء بأن الإمارات تساهم في تأجيج الصراع في السودان يخالف الواقع، ويعد مثالا لإساءة استخدام الخرطوم لمحكمة العدل الدولية من خلال ادعاءات مضللة ومعلومات غير صحيحة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.وأكدت كتيت، أن الإمارات لم تقدم أي أسلحة لأي من طرفي الحرب في السودان منذ بدايتها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لتقديم السودان دعوة ضد أبوظبي في محكمة العدل الدولية.وتابعت: "الإمارات تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة مع احترامنا للقانون الدولي".ولفتت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن الإمارات استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية منذ 2022، مشيرة إلى أن أبوظبي أوقفت برامج التعاون مع الحكومة السودانية منذ بدء الحرب في أبريل/ نيسان 2023.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
