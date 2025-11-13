الجيش الإسرائيلي: تفكيك خلية لـ"حماس" خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الجيش الإسرائيلي: تفكيك خلية لـ"حماس" خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين
الجيش الإسرائيلي: تفكيك خلية لـ"حماس" خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قام بتفكيك خلية لحركة "حماس" خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وعناصر أمن في الضفة الغربية. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T13:13+0000
2025-11-13T13:13+0000
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أحبط خلية تابعة لحركة حماس في بيت لحم بالضفة الغربية، ادعى أنها "كانت تخطط لتنفيذ هجمات في المستقبل القريب".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه تم اعتقال 40 شخصا كانوا ضمن تلك الخلية التي وصفها الجيش بـ"الإرهابية".ويأتي هذا في وقت أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم الكشف عن هوية عنصر مركزي في حماس يقيم في الخارج ويوجه الأنشطة الإرهابية في منطقة نابلس تحت غطاءات مختلفة"، على حد قوله.وأفاد بأن "تم الكشف عن هوية عنصر في حماس يدعى سلام محمد حسن، الذي يشارك في توجيه النشاطات الإرهابية بالنيابة عن حماس في منطقة نابلس. في السنوات الأخيرة يقيم في تركيا ويعمل لصالح حماس عن بُعد".وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن إحراز تقدم في مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن نشر قوة دولية في غزة. وقال روبيو للصحفيين: "أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا فيما يتعلق بصيغة القرار".وأوضح أن الولايات المتحدة تتحدث مع دول مختلفة حول سبل "موازنة مصالحها هنا، وطرق تنظيم ذلك بما يتجاوز القوة الأمنية".وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أيضا عن أمله في اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار "قريبا جدا"، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا سيشمل طرح المسودة للتصويت.وكانت الولايات المتحدة اقترحت، في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت. وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.في النصف الثاني من أكتوبر، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "حماس" وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
13:13 GMT 13.11.2025
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قام بتفكيك خلية لحركة "حماس" خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وعناصر أمن في الضفة الغربية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أحبط خلية تابعة لحركة حماس في بيت لحم بالضفة الغربية، ادعى أنها "كانت تخطط لتنفيذ هجمات في المستقبل القريب".
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه تم اعتقال 40 شخصا كانوا ضمن تلك الخلية التي وصفها الجيش بـ"الإرهابية".
ويأتي هذا في وقت أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم الكشف عن هوية عنصر مركزي في حماس يقيم في الخارج ويوجه الأنشطة الإرهابية في منطقة نابلس تحت غطاءات مختلفة"، على حد قوله.
وأفاد بأن "تم الكشف عن هوية عنصر في حماس يدعى سلام محمد حسن، الذي يشارك في توجيه النشاطات الإرهابية بالنيابة عن حماس في منطقة نابلس. في السنوات الأخيرة يقيم في تركيا ويعمل لصالح حماس عن بُعد".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن إحراز تقدم في مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن نشر قوة دولية في غزة. وقال روبيو للصحفيين: "أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا فيما يتعلق بصيغة القرار".
وأوضح أن الولايات المتحدة تتحدث مع دول مختلفة حول سبل "موازنة مصالحها هنا، وطرق تنظيم ذلك بما يتجاوز القوة الأمنية".
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أيضا عن أمله في اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار "قريبا جدا"، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا سيشمل طرح المسودة للتصويت.
وكانت الولايات المتحدة اقترحت، في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت. وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
في النصف الثاني من أكتوبر، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "حماس" وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
