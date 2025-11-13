https://sarabic.ae/20251113/الجيش-الإسرائيلي-تفكيك-خلية-لـحماس-خططت-لتنفيذ-عمليات-ضد-إسرائيليين-1107076827.html

الجيش الإسرائيلي: تفكيك خلية لـ"حماس" خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين

الجيش الإسرائيلي: تفكيك خلية لـ"حماس" خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قام بتفكيك خلية لحركة "حماس" خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وعناصر أمن في الضفة الغربية. 13.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أحبط خلية تابعة لحركة حماس في بيت لحم بالضفة الغربية، ادعى أنها "كانت تخطط لتنفيذ هجمات في المستقبل القريب".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه تم اعتقال 40 شخصا كانوا ضمن تلك الخلية التي وصفها الجيش بـ"الإرهابية".ويأتي هذا في وقت أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم الكشف عن هوية عنصر مركزي في حماس يقيم في الخارج ويوجه الأنشطة الإرهابية في منطقة نابلس تحت غطاءات مختلفة"، على حد قوله.وأفاد بأن "تم الكشف عن هوية عنصر في حماس يدعى سلام محمد حسن، الذي يشارك في توجيه النشاطات الإرهابية بالنيابة عن حماس في منطقة نابلس. في السنوات الأخيرة يقيم في تركيا ويعمل لصالح حماس عن بُعد".وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن إحراز تقدم في مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن نشر قوة دولية في غزة. وقال روبيو للصحفيين: "أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا فيما يتعلق بصيغة القرار".وأوضح أن الولايات المتحدة تتحدث مع دول مختلفة حول سبل "موازنة مصالحها هنا، وطرق تنظيم ذلك بما يتجاوز القوة الأمنية".وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أيضا عن أمله في اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار "قريبا جدا"، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا سيشمل طرح المسودة للتصويت.وكانت الولايات المتحدة اقترحت، في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت. وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.في النصف الثاني من أكتوبر، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "حماس" وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

