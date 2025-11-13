https://sarabic.ae/20251113/بلو-أوريجين-تطلق--مركبة-فضائية-إلى-المريخ-1107092650.html
بلو أوريجين تطلق مركبة فضائية إلى المريخ
أطلقت شركة بلو أوريجين، المملوكة لمؤسس أمازون جيف بيزوس، صاروخها "نيو جلين" بعد ساعة من توقف مفاجئ في اللحظة الأخيرة قبل موعد الإطلاق المقرر.
وكان من المقرر أصلا إطلاق الصاروخ الساعة 2:57 مساء بالتوقيت المحلي، إلا أن الإطلاق من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا أُلغي في الثواني الأخيرة. ونتيجة لذلك، أُطلق الصاروخ بعد ساعة تقريبا، الساعة 3:55 مساء.وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، ألغت شركة بلو أوريجين إطلاق مركبة "نيو جلين" بسبب الظروف الجوية.وتم إطلاق الصاروخ "نيو جلين" للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني من هذا العام.سبق لشركة بلو أوريجين أن طورت مركبة نيو شيبرد الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام للرحلات الفضائية المأهولة والعلمية دون المدارية. وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 36 رحلة. وكانت أول رحلة على متنها بيزوس في يوليو 2021.
وكان من المقرر أصلا إطلاق الصاروخ الساعة 2:57 مساء بالتوقيت المحلي، إلا أن الإطلاق من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا أُلغي في الثواني الأخيرة. ونتيجة لذلك، أُطلق الصاروخ بعد ساعة تقريبا، الساعة 3:55 مساء.
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، ألغت شركة بلو أوريجين إطلاق مركبة "نيو جلين" بسبب الظروف الجوية.
الهدف من عملية الإطلاق هو إرسال مركبتين فضائيتين إلى المريخ كجزء من برنامج "إسكاباد" (Escapade) التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وبالإضافة إلى الإطلاق، تخطط شركة بلو أوريجين لمحاولة هبوط المرحلة الأولى من الصاروخ على منصة عائمة في المحيط الأطلسي، وهو إنجاز لم تحققه من قبل سوى شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.
وتم إطلاق الصاروخ "نيو جلين" للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
سبق لشركة بلو أوريجين أن طورت مركبة نيو شيبرد الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام للرحلات الفضائية المأهولة والعلمية دون المدارية. وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 36 رحلة. وكانت أول رحلة على متنها بيزوس في يوليو 2021.