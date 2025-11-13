بلو أوريجين تطلق مركبة فضائية إلى المريخ

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
بلو أوريجين تطلق مركبة فضائية إلى المريخ
وكان من المقرر أصلا إطلاق الصاروخ الساعة 2:57 مساء بالتوقيت المحلي، إلا أن الإطلاق من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا أُلغي في الثواني الأخيرة. ونتيجة لذلك، أُطلق الصاروخ بعد ساعة تقريبا، الساعة 3:55 مساء.وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، ألغت شركة بلو أوريجين إطلاق مركبة "نيو جلين" بسبب الظروف الجوية.وتم إطلاق الصاروخ "نيو جلين" للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني من هذا العام.سبق لشركة بلو أوريجين أن طورت مركبة نيو شيبرد الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام للرحلات الفضائية المأهولة والعلمية دون المدارية. وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 36 رحلة. وكانت أول رحلة على متنها بيزوس في يوليو 2021.الهند تطلق أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها"شنتشو-20"... مشاهد ولحظات مميزة من داخل مركبة الفضاء الصينية... فيديو
13.11.2025
أطلقت شركة بلو أوريجين، المملوكة لمؤسس أمازون جيف بيزوس، صاروخها "نيو جلين" بعد ساعة من توقف مفاجئ في اللحظة الأخيرة قبل موعد الإطلاق المقرر.
وكان من المقرر أصلا إطلاق الصاروخ الساعة 2:57 مساء بالتوقيت المحلي، إلا أن الإطلاق من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا أُلغي في الثواني الأخيرة. ونتيجة لذلك، أُطلق الصاروخ بعد ساعة تقريبا، الساعة 3:55 مساء.
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، ألغت شركة بلو أوريجين إطلاق مركبة "نيو جلين" بسبب الظروف الجوية.

الهدف من عملية الإطلاق هو إرسال مركبتين فضائيتين إلى المريخ كجزء من برنامج "إسكاباد" (Escapade) التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وبالإضافة إلى الإطلاق، تخطط شركة بلو أوريجين لمحاولة هبوط المرحلة الأولى من الصاروخ على منصة عائمة في المحيط الأطلسي، وهو إنجاز لم تحققه من قبل سوى شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وتم إطلاق الصاروخ "نيو جلين" للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
سبق لشركة بلو أوريجين أن طورت مركبة نيو شيبرد الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام للرحلات الفضائية المأهولة والعلمية دون المدارية. وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 36 رحلة. وكانت أول رحلة على متنها بيزوس في يوليو 2021.
