بيان من الخارجية السودانية بشأن تلميح أمريكا بتصنيف "قوات الدعم السريع" منظمة إرهابية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بيان من الخارجية السودانية بشأن تلميح أمريكا بتصنيف "قوات الدعم السريع" منظمة إرهابية
بيان من الخارجية السودانية بشأن تلميح أمريكا بتصنيف "قوات الدعم السريع" منظمة إرهابية
رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حول الوضع في السودان. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "توجيه الاتهام للدعم السريع يمهّد الطريق لتصحيح وجهة نظر المجتمع الدولي"، مؤكدة أن "تصريحات روبيو رسالة قوية لبقية الدول التي تتابع ملف السلام في السودان والدول التي تساعد الدعم السريع وتزوده بالمرتزقة والسلاح".وأضاف البيان: "حان الوقت لمحاسبة الدعم السريع"، مشيرا إلى أن الجيش يمارس دوره الدستوري في حماية البلاد.وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم، بأن تقارير المنظمات الإنسانية كشفت عن مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية والمعاناة بين الفارين من مناطق النزاع بالسودان.وأكد روبيو في تصريحات صحفية، أن "هناك تراجعا في أعداد اللاجئين يثير القلق من أن كثيرين ربما لقوا حتفهم أو أنهكهم الجوع والمرض في السودان".وقال: "الولايات المتحدة ستؤيد تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية إذا كان ذلك سيساعد في إنهاء الحرب في السودان"، مشيرا إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ناقشوا المقترح معه خلال الأشهر الماضية.وأكد ماركو روبيو أن "الهدف الأساسي هو وقف الفظائع والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما يشمل العنف الجنسي والاعتداءات على النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء".وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الانتهاكات التي ترتكبها "الدعم السريع" ضد المدنيين في السودان، "ممنهجة وليست تصرفات لعناصر منفلتة"، مشددا على أن ما يجري من عنف جنسي وقتل واستهداف للمدنيين "يجب أن يتوقف فورا"، على حد قوله.يذكر أن قوات "الدعم السريع" قد أعلنت، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20251113/البرهان-من-تم-تهجيرهم-قسريا-من-مناطق-النزاع-بالسودان-اختاروا-النزوح-لمناطق-سيطرة-الدولة-1107070229.html
https://sarabic.ae/20251112/-وزير-الخارجية-المصري-نرفض-أي-محاولات-لتقسيم-السودان-1107031126.html
https://sarabic.ae/20251111/هل-طالت-الأزمة-الإنسانية-كل-ولايات-السودان؟-1106955324.html
بيان من الخارجية السودانية بشأن تلميح أمريكا بتصنيف "قوات الدعم السريع" منظمة إرهابية

رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حول الوضع في السودان.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "توجيه الاتهام للدعم السريع يمهّد الطريق لتصحيح وجهة نظر المجتمع الدولي"، مؤكدة أن "تصريحات روبيو رسالة قوية لبقية الدول التي تتابع ملف السلام في السودان والدول التي تساعد الدعم السريع وتزوده بالمرتزقة والسلاح".
وأضاف البيان: "حان الوقت لمحاسبة الدعم السريع"، مشيرا إلى أن الجيش يمارس دوره الدستوري في حماية البلاد.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
البرهان: من تم تهجيرهم قسريا من مناطق النزاع بالسودان اختاروا النزوح لمناطق سيطرة الدولة
09:34 GMT
وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم، بأن تقارير المنظمات الإنسانية كشفت عن مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية والمعاناة بين الفارين من مناطق النزاع بالسودان.
وأكد روبيو في تصريحات صحفية، أن "هناك تراجعا في أعداد اللاجئين يثير القلق من أن كثيرين ربما لقوا حتفهم أو أنهكهم الجوع والمرض في السودان".
وقال: "الولايات المتحدة ستؤيد تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية إذا كان ذلك سيساعد في إنهاء الحرب في السودان"، مشيرا إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ناقشوا المقترح معه خلال الأشهر الماضية.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
وزير الخارجية المصري: نرفض أي محاولات لتقسيم السودان
أمس, 13:06 GMT
وأكد ماركو روبيو أن "الهدف الأساسي هو وقف الفظائع والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما يشمل العنف الجنسي والاعتداءات على النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الانتهاكات التي ترتكبها "الدعم السريع" ضد المدنيين في السودان، "ممنهجة وليست تصرفات لعناصر منفلتة"، مشددا على أن ما يجري من عنف جنسي وقتل واستهداف للمدنيين "يجب أن يتوقف فورا"، على حد قوله.
يذكر أن قوات "الدعم السريع" قد أعلنت، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
هل طالت الأزمة الإنسانية كل ولايات السودان؟
11 نوفمبر, 06:43 GMT
كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
