أمساليوم
بث مباشر
تعيين أمين قنديل رئيسا للهيئة الفلسطينية للمعابر
21:08 GMT 13.11.2025 (تم التحديث: 21:10 GMT 13.11.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمحمود عباس
محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، قرارا رئاسيا بتعيين، أمين محمود أحمد قنديل، رئيسا للهيئة العامة للمعابر والحدود.
ويأتي تعيين قنديل خلفا لنظمي مهنا.
وكان الرئيس الفلسطيني أصدر، اليوم، مرسوما رئاسيا بتعديل في تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، شمل تعيين، محمد فاروق زكي الأحمد، وزيرا للنقل والمواصلات، ومنحه الثقة بموجب قرار بقانون، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
ومن المقرر أن يؤدي الوزير الجديد اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني بحضور رئيس الوزراء، محمد مصطفى، لاحقا.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
"أونروا" تطالب بفتح جميع معابر غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة
24 أكتوبر, 06:01 GMT
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أكد الشهر الماضي، "جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة، واستمرار المداولات مع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق ذلك".
وقال مصطفى، خلال كلمته في ورشة عمل لتعزيز دور مجالس التشغيل والتدريب المحلية في صياغة استراتيجيات سوق العمل المحلية، وتعزيز التعاون ودعم فرص العمل المستدامة في فلسطين، إن "الحكومة جاهزة، رغم صعوبة المهمة والبيئة المعقدة، والتصميم بقيادة الرئيس محمود عباس على تحمل المسؤوليات تجاه أهلنا في قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
"حماس" تطالب بفتح جميع المعابر فورا ودون قيود
10 أغسطس, 13:32 GMT
وأضاف: "سنخرج من نكبة غزة إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وبجهود المؤسسات الوطنية المخلصة، وإعلان نيويورك، واعتراف 159 دولة بنا حتى الآن، هو خير دليل على الإنجاز على هذا الطريق، فنحن نريد الدولة مستقلة، خالية من الحروب، خالية من الاحتلال والاستيطان".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "الوضع الاقتصادي المالي الصعب والبطالة العالية سببها الأول هو الاحتلال، وزوال الاحتلال أمر أساسي من أجل تغيير ذلك"، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بالمطلوب باتجاه إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني، وتطوير عمل المؤسسات، وإنفاذ القانون والعدل.
