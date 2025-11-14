https://sarabic.ae/20251114/الأولى-منذ-تولي-ترامب-منصبه-صفقة-عسكرية-أمريكية-بقيمة-330-مليون-دولار-لتايوان-1107103135.html

الأولى منذ تولي ترامب منصبه... صفقة عسكرية أمريكية بقيمة 330 مليون دولار لتايوان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان مقابل 330 مليون دولار. 14.11.2025, سبوتنيك عربي

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن تلك الصفقة ستكون أول صفقة من نوعها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.وقال البنتاغون: "ستعزز عملية البيع المقترحة قدرة المتلقي على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأسراب طائرات إف-16 وسي-130 وغيرها من الطائرات".يشار إلى أنه انعقد في ولاية ماريلاند، في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المؤتمر السنوي الذي استمر ثلاثة أيام لممثلي الدفاع من تايوان والولايات المتحدة، حيث تمت مناقشة قضايا التطوير المشترك وإنتاج الأسلحة وتسريع تسليم المعدات الدفاعية.وكانت وسائل إعلام تايوانية قد ذكرت، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الدفعة الأخيرة من دبابات "أبرامز" إلى الجزيرة في أوائل عام 2026.كما أعلنت تايبيه عن رغبتها في شراء صواريخ موجهة مضادة للطائرات لنظام "باتريوت" وأنظمة الدفاع الجوي نفسها من واشنطن.تصاعد الوضع حول تايوان (الصين) عقب زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة في أوائل أغسطس/آب 2022. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، زيارة بيلوسي، معتبرة إياها دعما أمريكيا للنزعة الانفصالية التايوانية.تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعتها الجزرية عام 1949، بعد انتقال قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، المهزومة في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.ومنذ أوائل التسعينيات، حافظ الجانبان على التواصل من خلال منظمات غير حكومية، منها جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان " ايه بي سي" ومقرها بكين، ومؤسسة التبادل عبر المضيق "سي إس أي" ومقرها تايبيه.

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

