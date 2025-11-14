https://sarabic.ae/20251114/الدفاع-الصينية-ستتلقى-اليابان-هزيمة-ساحقة-إذا-تجرأت-على-التدخل-في-مضيق-تايوان-بالقوة-1107104279.html

الدفاع الصينية: ستتلقى اليابان "هزيمة ساحقة" إذا تجرأت على التدخل في مضيق تايوان بالقوة

الدفاع الصينية: ستتلقى اليابان "هزيمة ساحقة" إذا تجرأت على التدخل في مضيق تايوان بالقوة

سبوتنيك عربي

ردت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، على سؤال للتعليق على تصريحات أخيرة لرئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بأنه إذا استخدمت بكين سفنا عسكرية وقوات أخرى... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-14T09:19+0000

2025-11-14T09:19+0000

2025-11-14T09:19+0000

الصين

أخبار اليابان

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تايوان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102539/33/1025393385_0:241:4621:2840_1920x0_80_0_0_8dcf2f4ad9a22f20409a38fb3cb26dab.jpg

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد جيانغ بين، في مؤتمر صحفي دوري، إن "التصريحات الخاطئة التي أدلت بها تاكايتشي بشأن تايوان تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكا خطيرًا لمبدأ "الصين الواحدة"، وروح الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".وتابع: "لقد تحدت هذه التصريحات النظام الدولي لما بعد الحرب، وأرسلت إشارات خاطئة للغاية إلى قوى "استقلال تايوان" الانفصالية، وهذه الكلمات فاضحة بطبيعتها، ولها آثار سلبية للغاية، كما أنها غير مسؤولة وخطيرة للغاية"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وأكد جيانغ بين أن "قضية تايوان شأن داخلي صيني بحت، لا يحتمل أي تدخل أجنبي، واحتفلت الصين في العام الحالي بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، والذكرى الـ80 لاستعادة تايوان".وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في ختام تصريحاته، بأنه "إذا لم يستخلص الجانب الياباني دروس التاريخ وتجرأ على المخاطرة، أو حتى استخدم القوة للتدخل في قضية تايوان، فلن يمنى إلا بهزيمة ساحقة أمام جيش التحرير الشعبي الصيني ذي الإرادة الفولاذية، وسيدفع ثمنا باهظا".يأتي ذلك بعد أن استدعت وزارة الخارجية الصينية، أمس الخميس، السفير الياباني لدى بكين، ووجّهت له احتجاجا رسميا بشأن التصريحات، التي أدلت بها رئيسة وزراء اليابان سناي تاكايتشي، حول تايوان.وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ، استدعى أمس الخميس، السفير الياباني في الصين، كينجي كاناسوغي، ووجّه له احتجاجًا رسميًا بشأن تصريحات رئيسة وزراء اليابان سناي تاكايتشي، الخاطئة تجاه الصين.وكانت تاكايتشي صرحت، الأسبوع الماضي، بأن "شنّ هجمات مسلحة على تايوان، قد يبرر إرسال اليابان لقوات دعم للجزيرة بموجب حق الدفاع الجماعي"، على حد قولها.ووصفت تاكايتشي سيناريو "الغزو الصيني لتايوان"، بأنه قد يشكل "تهديدا وجوديا لليابان"، وذلك بعد أيام من لقائها ممثلا عن تايوان خلال قمة "أبيك" في كوريا الجنوبية، في وقت سابق هذا الشهر، الأمر الذي أثار غضب بكين.وبموجب الدستور الياباني، تفرض قيود صارمة على استخدام الجيش، لكن قانونا صدر عام 2015، أعاد تفسيره بما يسمح باستخدام القوة العسكرية للـ"دفاع الجماعي في حالات محدودة"، من بينها "وضع يمثل تهديدًا وجوديًا لليابان". وقد تجنبت الحكومات السابقة تحديد الظروف، التي يمكن أن ينطبق فيها هذا التصنيف.ويعدّ تصنيف "التهديد الوجودي" مهما، لأنه يمنح أساسا قانونيا يسمح لليابان بنشر قواتها العسكرية للدفاع عن الدول الصديقة.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.

https://sarabic.ae/20251114/الصين-تستدعي-سفير-اليابان-احتجاجا-على-تصريحات-رئيسة-الوزراء-حول-تايوان-1107094412.html

https://sarabic.ae/20250902/1104405470.html

الصين

أخبار اليابان

أخبار تايوان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تايوان