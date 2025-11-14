https://sarabic.ae/20251114/الصين-تستدعي-سفير-اليابان-احتجاجا-على-تصريحات-رئيسة-الوزراء-حول-تايوان-1107094412.html
الصين تستدعي سفير اليابان احتجاجا على تصريحات رئيسة الوزراء حول تايوان
2025-11-14T01:37+0000
وذكرت وكالة شينخوا الصينية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ استدعى يوم الخميس سفير اليابان لدى الصين كينجي كاناسوغي، ووجّه له احتجاجاً رسمياً بشأن تصريحات رئيسة وزراء اليابان سناي تاكايتشي الخاطئة تجاه الصين.وكانت تاكايتشي صرحت الأسبوع الماضي بأن شن هجمات مسلحة على تايوان قد يبرر إرسال اليابان لقوات دعم للجزيرة بموجب "حق الدفاع الجماعي".ووصفت تاكايتشي سيناريو "الغزو الصيني لتايوان" بأنه قد يشكل "تهديدا وجوديا لليابان"، وذلك بعد أيام من لقائها ممثلا عن تايوان خلال قمة APEC في كوريا الجنوبية، في وقت سابق هذا الشهر، الأمر الذي أثار غضب بكين.وبموجب الدستور الياباني، تُفرض قيود صارمة على استخدام الجيش، لكن قانونا صدر في عام 2015 أعاد تفسيره بما يسمح باستخدام القوة العسكرية للدفاع الجماعي في حالات محدودة، من بينها "وضع يمثل تهديدا وجوديا لليابان". وقد تجنبت الحكومات السابقة تحديد الظروف التي يمكن أن ينطبق فيها هذا التصنيف.ويُعد تصنيف "التهديد الوجودي" مهما، لأنه يمنح أساسا قانونيا يسمح لليابان بنشر قواتها العسكرية للدفاع عن الدول الصديقة.
