الصين تستدعي سفير اليابان احتجاجا على تصريحات رئيسة الوزراء حول تايوان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
الصين تستدعي سفير اليابان احتجاجا على تصريحات رئيسة الوزراء حول تايوان
وذكرت وكالة شينخوا الصينية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ استدعى يوم الخميس سفير اليابان لدى الصين كينجي كاناسوغي، ووجّه له احتجاجاً رسمياً بشأن تصريحات رئيسة وزراء اليابان سناي تاكايتشي الخاطئة تجاه الصين.وكانت تاكايتشي صرحت الأسبوع الماضي بأن شن هجمات مسلحة على تايوان قد يبرر إرسال اليابان لقوات دعم للجزيرة بموجب "حق الدفاع الجماعي".ووصفت تاكايتشي سيناريو "الغزو الصيني لتايوان" بأنه قد يشكل "تهديدا وجوديا لليابان"، وذلك بعد أيام من لقائها ممثلا عن تايوان خلال قمة APEC في كوريا الجنوبية، في وقت سابق هذا الشهر، الأمر الذي أثار غضب بكين.ويُعد تصنيف "التهديد الوجودي" مهما، لأنه يمنح أساسا قانونيا يسمح لليابان بنشر قواتها العسكرية للدفاع عن الدول الصديقة.
استدعت الخارجية الصينية، يوم الخميس، سفير اليابان لدى بكين، ووجّهت له احتجاجاً رسمياً بشأن التصريحات التي أدلت بها رئيسة وزراء اليابان، سناي تاكايتشي حول الصين.
وذكرت وكالة شينخوا الصينية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ استدعى يوم الخميس سفير اليابان لدى الصين كينجي كاناسوغي، ووجّه له احتجاجاً رسمياً بشأن تصريحات رئيسة وزراء اليابان سناي تاكايتشي الخاطئة تجاه الصين.
تايوان تعتزم تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان
23 مايو 2022, 10:01 GMT
تايوان تعتزم تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان
23 مايو 2022, 10:01 GMT
وكانت تاكايتشي صرحت الأسبوع الماضي بأن شن هجمات مسلحة على تايوان قد يبرر إرسال اليابان لقوات دعم للجزيرة بموجب "حق الدفاع الجماعي".
ووصفت تاكايتشي سيناريو "الغزو الصيني لتايوان" بأنه قد يشكل "تهديدا وجوديا لليابان"، وذلك بعد أيام من لقائها ممثلا عن تايوان خلال قمة APEC في كوريا الجنوبية، في وقت سابق هذا الشهر، الأمر الذي أثار غضب بكين.
وبموجب الدستور الياباني، تُفرض قيود صارمة على استخدام الجيش، لكن قانونا صدر في عام 2015 أعاد تفسيره بما يسمح باستخدام القوة العسكرية للدفاع الجماعي في حالات محدودة، من بينها "وضع يمثل تهديدا وجوديا لليابان". وقد تجنبت الحكومات السابقة تحديد الظروف التي يمكن أن ينطبق فيها هذا التصنيف.
ويُعد تصنيف "التهديد الوجودي" مهما، لأنه يمنح أساسا قانونيا يسمح لليابان بنشر قواتها العسكرية للدفاع عن الدول الصديقة.
