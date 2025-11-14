عربي
الصين تعلن اكتشافا "تاريخيا" من الذهب لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية
الصين تعلن اكتشافا "تاريخيا" من الذهب لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية
أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول رواسب ذهب ضخمة ومنخفضة الجودة في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد.
ويُقدّر احتياطي رواسب دادونغقو بنحو 2.586 مليار طن من الخام، بما يعادل 1,444.49 طنا من الذهب، بمتوسط تركيز 0.56 غرام لكل طن، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وتم إنجاز هذا الاكتشاف في 15 شهرا فقط، بالتزامن مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.ونفذت المشروع مجموعة "لياونينغ" الجيولوجية والتعدينية الحكومية بمشاركة نحو 1000 فني وعامل، وهو ما مكّن من إتمام الاستكشاف في فترة قصيرة غير معتادة لرواسب بهذا الحجم.ويأتي الاكتشاف، في وقت يشهد فيه الطلب على الذهب ارتفاعا كبيرا عالميا، مع زيادة الأسعار أكثر من 50% هذا العام، نتيجة ضعف الدولار والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى عمليات شراء قوية من قبل البنوك المركزية، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة.وبلغ الاستهلاك المحلي 985.31 طنا، مع ارتفاع الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة أكثر من 24%، ما يعكس اهتمام الطبقة المتوسطة المتنامية بحماية ثرواتها في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وجعل الذهب ملاذًا آمنًا شائعًا في الصين.
