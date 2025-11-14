باحثون روس يطورون طريقة مبتكرة لاستخراج مواد طبية عالية القيمة من مخلفات تكرير النفط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
يتكون النفط من العديد من المركبات العضوية، والتي تفصل إلى أجزاء حسب درجة غليانها. تستخدم مركبات الأجزاء الخفيفة لإنتاج المذيبات ووقود السيارات، بينما تنتج الأجزاء المتوسطة وقود الطائرات والديزل والمواد الخام للبوليمرات وبعض المنظفات. ومع ذلك، تعتبر الأجزاء الثقيلة، مثل القطران، نفايات تكرير النفط ويجب إعادة تدويرها، وفقا لعلماء من جامعة سورغوت الحكومية، وبحثهم الذي تم نشره في مجلة "أبحاث البترول".تحدد كفاءة إنتاج هذه المنتجات، التي يمكن استخدامها في الطب والإلكترونيات، بشكل أساسي ببنية الأسفلتينات، وهي مواد أثقل بمئات وآلاف المرات وأكثر تعقيدا في تركيبها من الأوكتان الموجود في بنزين السيارات. وشرحت الطريقة فالنتينا إيغوروفا، باحثة في المركز العلمي والتعليمي التابع لمعهد العلوم الطبيعية والتقنية في جامعة سورغوت الحكومية "تخيل الأسفلتينات كمزيج من قطع ليغو كبيرة ومتينة والعديد من القطع الصغيرة الهشة. عندما نضعها في مفاعل قوي، تتصلب القطع الصغيرة ببساطة لتشكل كتلة واحدة (جرافيت غير متبلور). لكن القطع الكبيرة لا تذوب، بل تتجمع لتشكل هياكل معقدة ومفيدة، وألياف نانوية وكرات نانوية". وأكدت إيغوروفا: "لقد أظهرنا أن إنتاج المنتج الصلب المفيد من الأسفلتينات يزيد عن 50% من كتلته الأصلية. وهذا رقم مرتفع لعمليات المعالجة هذه". يعتزم المتخصصون في المستقبل اختبار هذه التقنية على نطاق صناعي واسع، وتطبيق طريقة المعالجة الجديدة أيضا على أنواع أخرى من المواد الخام البترولية.
طور باحثون من جامعة سورغوت الحكومية الروسية، طريقة لمعالجة نفايات تكرير النفط بالبلازما، ما يمكن من إعادة تدوير أكثر من نصف نفايات تكرير النفط إلى مواد ضرورية للطب والإلكترونيات.
يتكون النفط من العديد من المركبات العضوية، والتي تفصل إلى أجزاء حسب درجة غليانها.
تستخدم مركبات الأجزاء الخفيفة لإنتاج المذيبات ووقود السيارات، بينما تنتج الأجزاء المتوسطة وقود الطائرات والديزل والمواد الخام للبوليمرات وبعض المنظفات. ومع ذلك، تعتبر الأجزاء الثقيلة، مثل القطران، نفايات تكرير النفط ويجب إعادة تدويرها، وفقا لعلماء من جامعة سورغوت الحكومية، وبحثهم الذي تم نشره في مجلة "أبحاث البترول".

اقترح متخصصو الجامعة، بالتعاون مع زملائهم من جامعة تومسك البوليتكنيكية، طريقة لتحويل نفايات تكرير النفط بسرعة إلى مواد نانوية كربونية: هياكل تشبه الجرافيت، وألياف نانوية، وبصلات نانوية.

قطع بلاستيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
مجتمع
تتحلل ذاتيا... علماء روس يطورون مادة بلاستيكية مصنوعة من النباتات
5 نوفمبر, 11:53 GMT
تحدد كفاءة إنتاج هذه المنتجات، التي يمكن استخدامها في الطب والإلكترونيات، بشكل أساسي ببنية الأسفلتينات، وهي مواد أثقل بمئات وآلاف المرات وأكثر تعقيدا في تركيبها من الأوكتان الموجود في بنزين السيارات.
وشرحت الطريقة فالنتينا إيغوروفا، باحثة في المركز العلمي والتعليمي التابع لمعهد العلوم الطبيعية والتقنية في جامعة سورغوت الحكومية "تخيل الأسفلتينات كمزيج من قطع ليغو كبيرة ومتينة والعديد من القطع الصغيرة الهشة. عندما نضعها في مفاعل قوي، تتصلب القطع الصغيرة ببساطة لتشكل كتلة واحدة (جرافيت غير متبلور). لكن القطع الكبيرة لا تذوب، بل تتجمع لتشكل هياكل معقدة ومفيدة، وألياف نانوية وكرات نانوية".
وأوضحت العالمة أن الأسفلتينات توضع في قوس بلازما، حيث تصل درجة الحرارة إلى 10,000 كلفن (10,273 درجة مئوية)، وتستغرق المعالجة دقيقة واحدة تقريبا، ما يميز الطريقة الجديدة عن تقنيات تسخين النفايات الخالية من الأكسجين الحالية.
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة جديدة لزيادة إنتاج النفط الثقيل
24 أكتوبر, 15:21 GMT
وأكدت إيغوروفا: "لقد أظهرنا أن إنتاج المنتج الصلب المفيد من الأسفلتينات يزيد عن 50% من كتلته الأصلية. وهذا رقم مرتفع لعمليات المعالجة هذه".
يعتزم المتخصصون في المستقبل اختبار هذه التقنية على نطاق صناعي واسع، وتطبيق طريقة المعالجة الجديدة أيضا على أنواع أخرى من المواد الخام البترولية.
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
