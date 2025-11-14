https://sarabic.ae/20251114/ترامب-تكاليف-المعيشة-في-أمريكا-انخفضت-مقارنة-بفترة-بايدن-النائم-1107117991.html
ترامب: تكاليف المعيشة في أمريكا انخفضت مقارنة بفترة "بايدن النائم"
ترامب: تكاليف المعيشة في أمريكا انخفضت مقارنة بفترة "بايدن النائم"
سبوتنيك عربي
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه جو بايدن، مؤكدا أن معدلات التضخم وتكاليف معيشة الأمريكيين في عهد الرئيس السابق كانت مرتفعة. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T17:53+0000
2025-11-14T17:53+0000
2025-11-14T17:53+0000
أخبار العالم الآن
العالم
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، قال فيه إن "الأسعار انخفضت منذ عودة الجمهوريين إلى السلطة برئاسته"، مشيرا إلى أنهم أكثر قدرة على التحمل من أجل الأمريكيين.ولفت ترامب إلى أن "الديمقراطيين يحاولون التضليل بشأن تراجع الأسعار في عهده"، مشيرا إلى أن تكاليف "عيد الشكر" على سبيل المثال انخفضت بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي.يأتي ذلك بعدما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس الحالي يخطط للقيام بجولة واسعة في أنحاء الولايات المتحدة للتركيز على ملف القدرة الشرائية للمواطنين.كما أشارت وسائل إعلام إلى أن مستشاريه يبحثون إعداد سلسلة من الخطابات الاقتصادية خلال الزيارات المرتقبة تتناول خططه لخفض الأسعار.ويؤكد ترامب مرارا أن الاقتصاد الأمريكي في حالة ممتازة وأن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ، ويُرجع جزءا من ذلك إلى سياسة الرسوم الجمركية التي اعتمدها منذ عودته إلى البيت الأبيض.
https://sarabic.ae/20250612/ترامب-لا-أحب-ارتفاع-أسعار-النفط-ومستوى-الفائدة-يجب-أن-ينخفض-1101604311.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
ترامب: تكاليف المعيشة في أمريكا انخفضت مقارنة بفترة "بايدن النائم"
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه جو بايدن، مؤكدا أن معدلات التضخم وتكاليف معيشة الأمريكيين في عهد الرئيس السابق كانت مرتفعة.
جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، قال فيه إن "الأسعار انخفضت منذ عودة الجمهوريين إلى السلطة برئاسته"، مشيرا إلى أنهم أكثر قدرة على التحمل من أجل الأمريكيين.
وقال ترامب: "الأسعار حاليا أفضل مقارنة بفترة بايدن النائم، بفضل انخفاض أسعار الوقود والطاقة".
ولفت ترامب إلى أن "الديمقراطيين يحاولون التضليل بشأن تراجع الأسعار في عهده"، مشيرا إلى أن تكاليف "عيد الشكر" على سبيل المثال انخفضت بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
يأتي ذلك بعدما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس الحالي يخطط للقيام بجولة واسعة في أنحاء الولايات المتحدة للتركيز على ملف القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أشارت وسائل إعلام إلى أن مستشاريه يبحثون إعداد سلسلة من الخطابات الاقتصادية خلال الزيارات المرتقبة تتناول خططه لخفض الأسعار
.
ويؤكد ترامب مرارا أن الاقتصاد الأمريكي
في حالة ممتازة وأن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ، ويُرجع جزءا من ذلك إلى سياسة الرسوم الجمركية التي اعتمدها منذ عودته إلى البيت الأبيض.