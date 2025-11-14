ترامب: تكاليف المعيشة في أمريكا انخفضت مقارنة بفترة "بايدن النائم"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
ترامب: تكاليف المعيشة في أمريكا انخفضت مقارنة بفترة "بايدن النائم"
ترامب: تكاليف المعيشة في أمريكا انخفضت مقارنة بفترة "بايدن النائم"
سبوتنيك عربي
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه جو بايدن، مؤكدا أن معدلات التضخم وتكاليف معيشة الأمريكيين في عهد الرئيس السابق كانت مرتفعة.
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه جو بايدن، مؤكدا أن معدلات التضخم وتكاليف معيشة الأمريكيين في عهد الرئيس السابق كانت مرتفعة.
جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، قال فيه إن "الأسعار انخفضت منذ عودة الجمهوريين إلى السلطة برئاسته"، مشيرا إلى أنهم أكثر قدرة على التحمل من أجل الأمريكيين.
وقال ترامب: "الأسعار حاليا أفضل مقارنة بفترة بايدن النائم، بفضل انخفاض أسعار الوقود والطاقة".
ولفت ترامب إلى أن "الديمقراطيين يحاولون التضليل بشأن تراجع الأسعار في عهده"، مشيرا إلى أن تكاليف "عيد الشكر" على سبيل المثال انخفضت بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
ترامب: لا أحب ارتفاع أسعار النفط ومستوى الفائدة يجب أن ينخفض
12 يونيو, 16:14 GMT
يأتي ذلك بعدما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس الحالي يخطط للقيام بجولة واسعة في أنحاء الولايات المتحدة للتركيز على ملف القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أشارت وسائل إعلام إلى أن مستشاريه يبحثون إعداد سلسلة من الخطابات الاقتصادية خلال الزيارات المرتقبة تتناول خططه لخفض الأسعار.
ويؤكد ترامب مرارا أن الاقتصاد الأمريكي في حالة ممتازة وأن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ، ويُرجع جزءا من ذلك إلى سياسة الرسوم الجمركية التي اعتمدها منذ عودته إلى البيت الأبيض.
