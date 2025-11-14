خبير: أوروبا تدرك خطورة العبث مع الجانب الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/خبير-أوروبا-تدرك-خطورة-العبث-مع-الجانب-الروسي-1107120966.html
خبير: أوروبا تدرك خطورة العبث مع الجانب الروسي
خبير: أوروبا تدرك خطورة العبث مع الجانب الروسي
سبوتنيك عربي
تناول الأستاذ الزائر في جامعة موسكو الحكومية، الدكتور نور ندا، تطورات الملف الروسي، بما في ذلك الخطوات الاستفزازات الأوكرانية لإجبار الأوكرانيين في أوروبا على... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T20:19+0000
2025-11-14T20:19+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8dfa98d09851e7b9fad7563cf3a2f6e.jpg
وفي ما يتعلق بموقف الخارجية الروسية التي شددت على أن الرد سيكون "بكل الوسائل المتاحة" في حال قرر الناتو مهاجمة روسيا، أوضح ندا في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "روسيا دولة نووية تمتلك رصيدا ضخما من قوة الردع النووي، فيما تدرك أوروبا التي تسير في فلك الولايات المتحدة، حجم القدرات النووية الروسية والمخاطر التي قد تواجهها في حال قررت العبث مع الجانب الروسي".وأشار إلى أن "العالم ليس على شفا مواجهة نووية بعد، لأن القدرات التقليدية لم تُستنفد، ولأن روسيا ما زالت تملك ترسانة ضخمة من الصواريخ المتقدمة وأسلحة الردع، بينما لا تمتلك وروبا جيشا قادرا على مواجهة روسيا".وأضاف ندا أن "أوروبا تعيش وضعا عسكريا وأمنيا واقتصاديا صعبا، خصوصا بعد دخولها في مرحلة ركود بسبب خسارة موارد الطاقة والمعادن الروسية التي كانت تحصل عليها بأسعار منخفضة، وبعد أن غامرت بمستقبلها خدمة للأجندة الأمريكية"، مؤكدا أن "استمرار القتال في أوكرانيا يهدف إلى تحسين الشروط التفاوضية التي تميل لصالح روسيا، وفق المعطيات الميدانية، وهو ما لا يرضي البريطانيين والبولنديين والفرنسيين".وأشار ندا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الغربية بدأت بفتح ملفات الفساد التي تطال زيلينسكي وحاشيته"، لافتا إلى أن تورط المخابرات الأوكرانية في تفجير خط "نورد ستريم"، أدى إلى "ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا وزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع النمو وارتفاع معدلات البطالة"، موضحا أن "الرأي العام الأوروبي أصبح أكثر تأييدا لروسيا وأكثر تذمرا من استمرار دعم كييف".
https://sarabic.ae/20251114/مجلس-الأمن-الروسي-الشعب-الأوكراني-سئم-جماعة-بانديرا-وقد-يشارك-بنفسه-في-الإطاحة-بنظام-زيلينسكي-1107118186.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66d46c98fb5f82e17dcf418f9a740d74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

خبير: أوروبا تدرك خطورة العبث مع الجانب الروسي

20:19 GMT 14.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الأستاذ الزائر في جامعة موسكو الحكومية، الدكتور نور ندا، تطورات الملف الروسي، بما في ذلك الخطوات الاستفزازات الأوكرانية لإجبار الأوكرانيين في أوروبا على العودة إلى جبهات القتال، مشيرا إلى "استحالة تنفيذ كييف عملية استدعاء جماعي للاجئين من الدول الأوروبية".
وفي ما يتعلق بموقف الخارجية الروسية التي شددت على أن الرد سيكون "بكل الوسائل المتاحة" في حال قرر الناتو مهاجمة روسيا، أوضح ندا في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "روسيا دولة نووية تمتلك رصيدا ضخما من قوة الردع النووي، فيما تدرك أوروبا التي تسير في فلك الولايات المتحدة، حجم القدرات النووية الروسية والمخاطر التي قد تواجهها في حال قررت العبث مع الجانب الروسي".
وأشار إلى أن "العالم ليس على شفا مواجهة نووية بعد، لأن القدرات التقليدية لم تُستنفد، ولأن روسيا ما زالت تملك ترسانة ضخمة من الصواريخ المتقدمة وأسلحة الردع، بينما لا تمتلك وروبا جيشا قادرا على مواجهة روسيا".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الروسي: الشعب الأوكراني سئم "جماعة بانديرا" وقد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام زيلينسكي
17:57 GMT
وأضاف ندا أن "أوروبا تعيش وضعا عسكريا وأمنيا واقتصاديا صعبا، خصوصا بعد دخولها في مرحلة ركود بسبب خسارة موارد الطاقة والمعادن الروسية التي كانت تحصل عليها بأسعار منخفضة، وبعد أن غامرت بمستقبلها خدمة للأجندة الأمريكية"، مؤكدا أن "استمرار القتال في أوكرانيا يهدف إلى تحسين الشروط التفاوضية التي تميل لصالح روسيا، وفق المعطيات الميدانية، وهو ما لا يرضي البريطانيين والبولنديين والفرنسيين".
وتوقّع أن تشهد نهاية الحرب الأوكرانية خطوات "يائسة" من كييف على شكل عمليات إرهابية أو انتحارية داخل العمق الروسي، وهو ما يعكس فشلها العسكري، خصوصا في ظل "التقدم الروسي الذي يتسارع يوميا والسيطرة شبه الكاملة على المناطق المهمة"، معتبرا أن "السيطرة على مدينة أوديسا ستعني عمليا نهاية الصراع." وكشف عن وجود "صراع متصاعد في غرب أوكرانيا بين المجر وبولندا ورومانيا"، معتبرا أن "أوكرانيا قد تنتهي كدولة صغيرة محدودة القدرات".
وأشار ندا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الغربية بدأت بفتح ملفات الفساد التي تطال زيلينسكي وحاشيته"، لافتا إلى أن تورط المخابرات الأوكرانية في تفجير خط "نورد ستريم"، أدى إلى "ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا وزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع النمو وارتفاع معدلات البطالة"، موضحا أن "الرأي العام الأوروبي أصبح أكثر تأييدا لروسيا وأكثر تذمرا من استمرار دعم كييف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала