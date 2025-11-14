https://sarabic.ae/20251114/خبير-أوروبا-تدرك-خطورة-العبث-مع-الجانب-الروسي-1107120966.html

خبير: أوروبا تدرك خطورة العبث مع الجانب الروسي

خبير: أوروبا تدرك خطورة العبث مع الجانب الروسي

سبوتنيك عربي

تناول الأستاذ الزائر في جامعة موسكو الحكومية، الدكتور نور ندا، تطورات الملف الروسي، بما في ذلك الخطوات الاستفزازات الأوكرانية لإجبار الأوكرانيين في أوروبا على... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-14T20:19+0000

2025-11-14T20:19+0000

2025-11-14T20:19+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8dfa98d09851e7b9fad7563cf3a2f6e.jpg

وفي ما يتعلق بموقف الخارجية الروسية التي شددت على أن الرد سيكون "بكل الوسائل المتاحة" في حال قرر الناتو مهاجمة روسيا، أوضح ندا في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "روسيا دولة نووية تمتلك رصيدا ضخما من قوة الردع النووي، فيما تدرك أوروبا التي تسير في فلك الولايات المتحدة، حجم القدرات النووية الروسية والمخاطر التي قد تواجهها في حال قررت العبث مع الجانب الروسي".وأشار إلى أن "العالم ليس على شفا مواجهة نووية بعد، لأن القدرات التقليدية لم تُستنفد، ولأن روسيا ما زالت تملك ترسانة ضخمة من الصواريخ المتقدمة وأسلحة الردع، بينما لا تمتلك وروبا جيشا قادرا على مواجهة روسيا".وأضاف ندا أن "أوروبا تعيش وضعا عسكريا وأمنيا واقتصاديا صعبا، خصوصا بعد دخولها في مرحلة ركود بسبب خسارة موارد الطاقة والمعادن الروسية التي كانت تحصل عليها بأسعار منخفضة، وبعد أن غامرت بمستقبلها خدمة للأجندة الأمريكية"، مؤكدا أن "استمرار القتال في أوكرانيا يهدف إلى تحسين الشروط التفاوضية التي تميل لصالح روسيا، وفق المعطيات الميدانية، وهو ما لا يرضي البريطانيين والبولنديين والفرنسيين".وأشار ندا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الغربية بدأت بفتح ملفات الفساد التي تطال زيلينسكي وحاشيته"، لافتا إلى أن تورط المخابرات الأوكرانية في تفجير خط "نورد ستريم"، أدى إلى "ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا وزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع النمو وارتفاع معدلات البطالة"، موضحا أن "الرأي العام الأوروبي أصبح أكثر تأييدا لروسيا وأكثر تذمرا من استمرار دعم كييف".

https://sarabic.ae/20251114/مجلس-الأمن-الروسي-الشعب-الأوكراني-سئم-جماعة-بانديرا-وقد-يشارك-بنفسه-في-الإطاحة-بنظام-زيلينسكي-1107118186.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا