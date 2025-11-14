https://sarabic.ae/20251114/لاعب-عربي-ينافس-على-جائزة-بوشكاش-لأفضل-هدف-في-العالم-فيديو-1107098689.html
لاعب عربي ينافس على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم.. فيديو
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم لعام 2025. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
وينافس لاعب الزمالك المصري عمرو ناصر، 10 لاعبين آخرين، في سباق الفوز بالجائزة الدولية، وذلك قبل انتقاله من نادي فاركو.فقد تمكن عمرو ناصر، من تسجيل هدف من ضربة خلفية مزدوجة رائعة في شباك النادي الأهلي، خلال الموسم الماضي من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث نشر موقع الـ"فيفا" على الإنترنت، مقاطع فيديو لجميع الأهداف المرشحة، ومن بينها هدف ناصر.ويدخل عمرو ناصر في منافسة مع نجوم عالميين، أبرزهم لامين يامال، جناح برشلونة الإسباني، وديكلان رايس، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، على نيل الجائزة الدولية.يشار إلى أن نجم وقائد المنتخب المصري جناح ليفربول محمد صلاح، سبق له أن توّج بجائزة "بوشكاش" في العام 2018، بهدفه في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
