عربي
لاعب عربي ينافس على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم.. فيديو
لاعب عربي ينافس على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم.. فيديو
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم لعام 2025. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
اللاعب محمد صلاح
أخبار الزمالك اليوم
الأخبار
وينافس لاعب الزمالك المصري عمرو ناصر، 10 لاعبين آخرين، في سباق الفوز بالجائزة الدولية، وذلك قبل انتقاله من نادي فاركو.فقد تمكن عمرو ناصر، من تسجيل هدف من ضربة خلفية مزدوجة رائعة في شباك النادي الأهلي، خلال الموسم الماضي من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث نشر موقع الـ"فيفا" على الإنترنت، مقاطع فيديو لجميع الأهداف المرشحة، ومن بينها هدف ناصر.ويدخل عمرو ناصر في منافسة مع نجوم عالميين، أبرزهم لامين يامال، جناح برشلونة الإسباني، وديكلان رايس، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، على نيل الجائزة الدولية.يشار إلى أن نجم وقائد المنتخب المصري جناح ليفربول محمد صلاح، سبق له أن توّج بجائزة "بوشكاش" في العام 2018، بهدفه في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم لعام 2025.
وينافس لاعب الزمالك المصري عمرو ناصر، 10 لاعبين آخرين، في سباق الفوز بالجائزة الدولية، وذلك قبل انتقاله من نادي فاركو.
فقد تمكن عمرو ناصر، من تسجيل هدف من ضربة خلفية مزدوجة رائعة في شباك النادي الأهلي، خلال الموسم الماضي من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث نشر موقع الـ"فيفا" على الإنترنت، مقاطع فيديو لجميع الأهداف المرشحة، ومن بينها هدف ناصر.
أحمد مصطفى زيزو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
مجتمع
أول تحرك رسمي من الزمالك بعد أزمة "زيزو"
17 أبريل, 09:07 GMT
ويدخل عمرو ناصر في منافسة مع نجوم عالميين، أبرزهم لامين يامال، جناح برشلونة الإسباني، وديكلان رايس، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، على نيل الجائزة الدولية.
يشار إلى أن نجم وقائد المنتخب المصري جناح ليفربول محمد صلاح، سبق له أن توّج بجائزة "بوشكاش" في العام 2018، بهدفه في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
