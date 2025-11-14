عربي
ليبيا.. مطار حقل زلة النفطي يستقبل أول رحلة جوية منذ 10 سنوات
ليبيا.. مطار حقل زلة النفطي يستقبل أول رحلة جوية منذ 10 سنوات
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف حركة الطيران بالمطار الخاص بحقل زلة النفطي، الذي يقع في حوض سرت بشرقي البلاد، بعد توقف نحو 10 سنوات.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف حركة الطيران بالمطار الخاص بحقل زلة النفطي، الذي يقع في حوض سرت بشرقي البلاد، بعد توقف نحو 10 سنوات.
ذكرت ذلك "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن المطار استقبل أمس الخميس أول رحلة طيران.
منشآت نفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
النفط يفقد بريقه.. ليبيا بين تقلبات الأسواق وتحديات الاعتماد الأحادي
11 نوفمبر, 07:23 GMT
ولفتت البوابة إلى أن حقل زلة يتبع شركة الزويتينة للنفط في ليبيا، مشيرة إلى أنه تم تطوير المطار الخاص به في الفترة الأخيرة وشمل ذلك إعادة تأهيل المرافق وصيانة التجهيزات الفنية لضمان سلامة الحركة الجوية ودعم العمليات النفطية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان، وهو ما أدى إلى اضطرابات في قطاع الطاقة وإغلاق متكرر للمنشآت النفطية.
