ليبيا.. مطار حقل زلة النفطي يستقبل أول رحلة جوية منذ 10 سنوات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف حركة الطيران بالمطار الخاص بحقل زلة النفطي، الذي يقع في حوض سرت بشرقي البلاد، بعد توقف نحو 10 سنوات. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T21:48+0000
ذكرت ذلك "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن المطار استقبل أمس الخميس أول رحلة طيران.ولفتت البوابة إلى أن حقل زلة يتبع شركة الزويتينة للنفط في ليبيا، مشيرة إلى أنه تم تطوير المطار الخاص به في الفترة الأخيرة وشمل ذلك إعادة تأهيل المرافق وصيانة التجهيزات الفنية لضمان سلامة الحركة الجوية ودعم العمليات النفطية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان، وهو ما أدى إلى اضطرابات في قطاع الطاقة وإغلاق متكرر للمنشآت النفطية.
