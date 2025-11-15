"أنصار الله" تتهم مجلس الأمن بازدواجية المعايير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/أنصار-الله-تتهم-مجلس-الأمن-بازدواجية-المعايير-1107143738.html
"أنصار الله" تتهم مجلس الأمن بازدواجية المعايير
"أنصار الله" تتهم مجلس الأمن بازدواجية المعايير
سبوتنيك عربي
اتهم عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية، محمد الفرح، مجلس الأمن الدولي بممارسة "ازدواجية معايير" في تعامله مع قضايا المنطقة، خاصة الحرب على غزة... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T18:09+0000
2025-11-15T18:09+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وقال الفرح، اليوم السبت، إن "مجلس الأمن يقدم أسوأ نموذج للازدواجية بعد تغاضيه لسنوات عن جرائم الإبادة في غزة ودعمه للعدو الإسرائيلي"، وفقًا لقناة "المسيرة" اليمنية.وانتقد الفرح الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل بالسلاح والمال، معتبرًا أن فرض العقوبات على اليمن يخدم "الأهداف الصهيونية". وجدد التأكيد على دعم الحركة لغزة ومعارضتها للهيمنة الأمريكية والغربية في المنطقة، محذرًا من أن اليمن "سترد بالمثل على أي اعتداء يمس مصالح الشعب اليمني أو سيادته".وكان عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية، حزام الأسد، قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الحركة ما زالت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، رغم ما وصفه بانتهاكات إسرائيل المستمرة.وكان الجناح العسكري لـ"أنصار الله" قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الحركة ستستأنف هجماتها ضد إسرائيل وضد السفن المتجهة إلى موانئها إذا تم خرق الهدنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه أبلغ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بهذا الموقف رسميًا في رسالة خاصة.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيليا غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 69 ألف شخص منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت دمارًا هائلاً في القطاع الفلسطيني.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20251112/عضو-بالمكتب-السياسي-أنصار-الله-ملتزمة-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1106998593.html
https://sarabic.ae/20251107/أنصار-الله-إسرائيل-تحاول-نزع-السلاح-الذي-يحمي-لبنان-1106842431.html
https://sarabic.ae/20251106/جماعة-أنصار-الله-تقتحم-مقر-منظمة-دولية-في-صنعاء-وتصادر-معداتها-1106817585.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, غزة
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, غزة

"أنصار الله" تتهم مجلس الأمن بازدواجية المعايير

18:09 GMT 15.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
اتهم عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية، محمد الفرح، مجلس الأمن الدولي بممارسة "ازدواجية معايير" في تعامله مع قضايا المنطقة، خاصة الحرب على غزة والملف اليمني.
وقال الفرح، اليوم السبت، إن "مجلس الأمن يقدم أسوأ نموذج للازدواجية بعد تغاضيه لسنوات عن جرائم الإبادة في غزة ودعمه للعدو الإسرائيلي"، وفقًا لقناة "المسيرة" اليمنية.
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
عضو بالمكتب السياسي: "أنصار الله" ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
12 نوفمبر, 06:11 GMT
وأضاف أن المجلس "تحول إلى أداة لخدمة المصالح الغربية، حيث تُختزل حقوق الإنسان في مصالح واشنطن"، مشيدًا بامتناع روسيا والصين عن التصويت على قرار تمديد العقوبات ضد اليمن.
وانتقد الفرح الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل بالسلاح والمال، معتبرًا أن فرض العقوبات على اليمن يخدم "الأهداف الصهيونية".
وجدد التأكيد على دعم الحركة لغزة ومعارضتها للهيمنة الأمريكية والغربية في المنطقة، محذرًا من أن اليمن "سترد بالمثل على أي اعتداء يمس مصالح الشعب اليمني أو سيادته".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
"أنصار الله": إسرائيل تحاول نزع السلاح الذي يحمي ​لبنان​
7 نوفمبر, 11:55 GMT
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية، حزام الأسد، قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الحركة ما زالت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، رغم ما وصفه بانتهاكات إسرائيل المستمرة.
وقال الأسد في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار القائم بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، رغم الانتهاكات التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد شعبنا في قطاع غزة".
وكان الجناح العسكري لـ"أنصار الله" قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الحركة ستستأنف هجماتها ضد إسرائيل وضد السفن المتجهة إلى موانئها إذا تم خرق الهدنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه أبلغ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بهذا الموقف رسميًا في رسالة خاصة.
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
جماعة "أنصار الله" تقتحم مقر منظمة دولية في صنعاء وتصادر معداتها
6 نوفمبر, 19:10 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وتشمل خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، نشر قوة استقرار دولية في غزة، يتبعها استكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من أراضي قطاع غزة، ومن المتوقع أن تشمل مهام القوة تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، ومنع تهريب الأسلحة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيليا غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 69 ألف شخص منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت دمارًا هائلاً في القطاع الفلسطيني.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала