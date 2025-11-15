https://sarabic.ae/20251115/أنصار-الله-تتهم-مجلس-الأمن-بازدواجية-المعايير-1107143738.html

"أنصار الله" تتهم مجلس الأمن بازدواجية المعايير

وقال الفرح، اليوم السبت، إن "مجلس الأمن يقدم أسوأ نموذج للازدواجية بعد تغاضيه لسنوات عن جرائم الإبادة في غزة ودعمه للعدو الإسرائيلي"، وفقًا لقناة "المسيرة" اليمنية.وانتقد الفرح الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل بالسلاح والمال، معتبرًا أن فرض العقوبات على اليمن يخدم "الأهداف الصهيونية". وجدد التأكيد على دعم الحركة لغزة ومعارضتها للهيمنة الأمريكية والغربية في المنطقة، محذرًا من أن اليمن "سترد بالمثل على أي اعتداء يمس مصالح الشعب اليمني أو سيادته".وكان عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية، حزام الأسد، قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الحركة ما زالت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، رغم ما وصفه بانتهاكات إسرائيل المستمرة.وكان الجناح العسكري لـ"أنصار الله" قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الحركة ستستأنف هجماتها ضد إسرائيل وضد السفن المتجهة إلى موانئها إذا تم خرق الهدنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه أبلغ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بهذا الموقف رسميًا في رسالة خاصة.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيليا غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 69 ألف شخص منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت دمارًا هائلاً في القطاع الفلسطيني.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

