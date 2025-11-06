https://sarabic.ae/20251106/جماعة-أنصار-الله-تقتحم-مقر-منظمة-دولية-في-صنعاء-وتصادر-معداتها-1106817585.html
جماعة "أنصار الله" تقتحم مقر منظمة دولية في صنعاء وتصادر معداتها
جماعة "أنصار الله" تقتحم مقر منظمة دولية في صنعاء وتصادر معداتها
سبوتنيك عربي
اقتحمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مقر منظمة إنسانية دولية في صنعاء، وسط اليمن، ضمن حملة واسعة تنفذها الجماعة، للشهر الثالث تواليا، تستهدف منظمات... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T19:10+0000
2025-11-06T19:10+0000
2025-11-06T19:10+0000
العالم
أخبار اليمن الأن
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061220446_0:149:2561:1589_1920x0_80_0_0_aee95d4b7bfa021f9d9ba312831f5b70.jpg
وقال مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوة أمنية تابعة لـ "أنصار الله" داهمت، مساء الأربعاء، مقر منظمة "أوكسفام" في شارع حدة جنوبي صنعاء، واحتجزت عددا من موظفيها المحليين، حيث أخضعتهم للاستجواب قبل أن تفرج عنهم اليوم". وأضاف أن القوة المُداهمة صادرت تجهيزات تقنية بينها "سيرفر" يحتوي على مشاريع المنظمة الدولية بالإضافة إلى شبكة اتصالات خاصة بها.ومنذ نهاية آب/ أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء ونفّذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعض منهم، وذلك بعد اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيالها رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي، و9 من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء، أواخر آب/ أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلا.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة."أنصار الله" ترد على نتنياهو: نحن على أتم الجهوزية للرد بخيارات عملية تثقل كاهل إسرائيل"أنصار الله" تتهم منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس العمل الإنساني" في اليمن
https://sarabic.ae/20251101/اليمن-أنصار-الله-تعلن-توجهها-لمحاكمة-موظفين-أمميين-بالضلوع-في-استهداف-حكومتها-1106616869.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061220446_122:0:2437:1736_1920x0_80_0_0_6a9a1650bc170fef02592c8367f43083.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة
جماعة "أنصار الله" تقتحم مقر منظمة دولية في صنعاء وتصادر معداتها
اقتحمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مقر منظمة إنسانية دولية في صنعاء، وسط اليمن، ضمن حملة واسعة تنفذها الجماعة، للشهر الثالث تواليا، تستهدف منظمات أممية ودولية في أعقاب اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الجماعة، بغارات جوية أواخر آب/ أغسطس الماضي.
وقال مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوة أمنية تابعة لـ "أنصار الله" داهمت، مساء الأربعاء، مقر منظمة "أوكسفام" في شارع حدة جنوبي صنعاء، واحتجزت عددا من موظفيها المحليين، حيث أخضعتهم للاستجواب قبل أن تفرج عنهم اليوم".
وأضاف أن القوة المُداهمة صادرت تجهيزات تقنية بينها "سيرفر" يحتوي على مشاريع المنظمة الدولية بالإضافة إلى شبكة اتصالات خاصة بها.
ويأتي اقتحام "أوكسفام" بعد أيام من مداهمة قوة تابعة لـ "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، مقرات منظمات الإغاثة الإسلامية و"اكتد" الفرنسية و"العمل ضد الجوع" في صنعاء، ومصادرة عدد من تجهيزاتها.
ومنذ نهاية آب/ أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء ونفّذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعض منهم، وذلك بعد اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيالها رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي، و9 من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء، أواخر آب/ أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلا.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.