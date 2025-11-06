https://sarabic.ae/20251106/جماعة-أنصار-الله-تقتحم-مقر-منظمة-دولية-في-صنعاء-وتصادر-معداتها-1106817585.html

جماعة "أنصار الله" تقتحم مقر منظمة دولية في صنعاء وتصادر معداتها

جماعة "أنصار الله" تقتحم مقر منظمة دولية في صنعاء وتصادر معداتها

اقتحمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مقر منظمة إنسانية دولية في صنعاء، وسط اليمن، ضمن حملة واسعة تنفذها الجماعة، للشهر الثالث تواليا، تستهدف منظمات... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوة أمنية تابعة لـ "أنصار الله" داهمت، مساء الأربعاء، مقر منظمة "أوكسفام" في شارع حدة جنوبي صنعاء، واحتجزت عددا من موظفيها المحليين، حيث أخضعتهم للاستجواب قبل أن تفرج عنهم اليوم". وأضاف أن القوة المُداهمة صادرت تجهيزات تقنية بينها "سيرفر" يحتوي على مشاريع المنظمة الدولية بالإضافة إلى شبكة اتصالات خاصة بها.ومنذ نهاية آب/ أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء ونفّذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعض منهم، وذلك بعد اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيالها رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي، و9 من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء، أواخر آب/ أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلا.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة."أنصار الله" ترد على نتنياهو: نحن على أتم الجهوزية للرد بخيارات عملية تثقل كاهل إسرائيل"أنصار الله" تتهم منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس العمل الإنساني" في اليمن

