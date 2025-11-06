عربي
جماعة "أنصار الله" تقتحم مقر منظمة دولية في صنعاء وتصادر معداتها
اقتحمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مقر منظمة إنسانية دولية في صنعاء، وسط اليمن، ضمن حملة واسعة تنفذها الجماعة، للشهر الثالث تواليا، تستهدف منظمات... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوة أمنية تابعة لـ "أنصار الله" داهمت، مساء الأربعاء، مقر منظمة "أوكسفام" في شارع حدة جنوبي صنعاء، واحتجزت عددا من موظفيها المحليين، حيث أخضعتهم للاستجواب قبل أن تفرج عنهم اليوم". وأضاف أن القوة المُداهمة صادرت تجهيزات تقنية بينها "سيرفر" يحتوي على مشاريع المنظمة الدولية بالإضافة إلى شبكة اتصالات خاصة بها.ومنذ نهاية آب/ أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء ونفّذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعض منهم، وذلك بعد اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيالها رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي، و9 من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء، أواخر آب/ أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلا.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة."أنصار الله" ترد على نتنياهو: نحن على أتم الجهوزية للرد بخيارات عملية تثقل كاهل إسرائيل"أنصار الله" تتهم منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس العمل الإنساني" في اليمن
اقتحمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مقر منظمة إنسانية دولية في صنعاء، وسط اليمن، ضمن حملة واسعة تنفذها الجماعة، للشهر الثالث تواليا، تستهدف منظمات أممية ودولية في أعقاب اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الجماعة، بغارات جوية أواخر آب/ أغسطس الماضي.
وقال مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوة أمنية تابعة لـ "أنصار الله" داهمت، مساء الأربعاء، مقر منظمة "أوكسفام" في شارع حدة جنوبي صنعاء، واحتجزت عددا من موظفيها المحليين، حيث أخضعتهم للاستجواب قبل أن تفرج عنهم اليوم".
وأضاف أن القوة المُداهمة صادرت تجهيزات تقنية بينها "سيرفر" يحتوي على مشاريع المنظمة الدولية بالإضافة إلى شبكة اتصالات خاصة بها.
ويأتي اقتحام "أوكسفام" بعد أيام من مداهمة قوة تابعة لـ "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، مقرات منظمات الإغاثة الإسلامية و"اكتد" الفرنسية و"العمل ضد الجوع" في صنعاء، ومصادرة عدد من تجهيزاتها.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
اليمن.. "أنصار الله" تعلن توجهها لمحاكمة موظفين أمميين بالضلوع في استهداف حكومتها
1 نوفمبر, 04:04 GMT
ومنذ نهاية آب/ أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء ونفّذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعض منهم، وذلك بعد اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيالها رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي، و9 من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء، أواخر آب/ أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلا.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
"أنصار الله" ترد على نتنياهو: نحن على أتم الجهوزية للرد بخيارات عملية تثقل كاهل إسرائيل
"أنصار الله" تتهم منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس العمل الإنساني" في اليمن
