عربي
https://sarabic.ae/20251115/بطريرك-روسيا-يهنأ-الرئيس-الفلسطيني-محمود-عباس-بعيد-ميلاده-الـ90-1107131174.html
بطريرك روسيا يهنئ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعيد ميلاده الـ90
بطريرك روسيا يهنئ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعيد ميلاده الـ90
سبوتنيك عربي
هنأ البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعيد ميلاده الـ90، وتمنى للشعب الفلسطيني السلام العادل. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T08:00+0000
2025-11-15T08:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107131015_0:204:2556:1642_1920x0_80_0_0_212b142c280937ab9f4f71289860bb69.jpg
وكتب البطريرك كيريل في نص رسالة تهنئة نُشرت على الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "صاحب السعادة، سيدي الرئيس العزيز! أهنئكم من أعماق قلبي بعيد ميلادكم التسعين. أنتم رجل دولة متمرس وبعيد النظر، دأبتم على الدفاع عن السلام في الأرض الفلسطينية، التي عانى شعبها معاناة شديدة وتحمل مصاعب جمّة في السنوات الأخيرة".وشكر الرئيس محمود عباس على اهتمامه بالحفاظ على المقدسات المسيحية على الأراضي الفلسطينية، والتي "تجذب العديد من المؤمنين من جميع أنحاء العالم للعبادة والصلاة".وأضاف البطريرك كيريل: "في هذا اليوم الذي لا ينسى، أتمنى لكم القوة والنجاح في خدمتكم المسؤولة، وللشعب الفلسطيني السلام الدائم والعادل وكل الرخاء".ماكرون للرئيس الفلسطيني: سنرد وأوروبا بقوة على خطط الضم الإسرائيليةمحمود عباس يطلب من جورجيا ميلوني اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين
https://sarabic.ae/20251111/عباس-الزيارة-إلى-فرنسا-رسالة-شكرعلى-الاعتراف-بالدولة-الفلسطينية-1106983027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107131015_48:0:2508:1845_1920x0_80_0_0_9b59cccc0c8f91812bd46f4326a89cb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, روسيا

بطريرك روسيا يهنئ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعيد ميلاده الـ90

08:00 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 08:14 GMT 15.11.2025)
© Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصورالبطريرك كيريل موسكو وعموم روسيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس
البطريرك كيريل موسكو وعموم روسيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
هنأ البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعيد ميلاده الـ90، وتمنى للشعب الفلسطيني السلام العادل.
وكتب البطريرك كيريل في نص رسالة تهنئة نُشرت على الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "صاحب السعادة، سيدي الرئيس العزيز! أهنئكم من أعماق قلبي بعيد ميلادكم التسعين. أنتم رجل دولة متمرس وبعيد النظر، دأبتم على الدفاع عن السلام في الأرض الفلسطينية، التي عانى شعبها معاناة شديدة وتحمل مصاعب جمّة في السنوات الأخيرة".

وتابع: "جهودكم لصالح شعبكم، وموقفكم المتوازن من القضايا المعاصرة الملحّة، وتفانيكم في أداء واجبكم، قد أكسبكم الاحترام والتقدير، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل وخارجه أيضًا".

وشكر الرئيس محمود عباس على اهتمامه بالحفاظ على المقدسات المسيحية على الأراضي الفلسطينية، والتي "تجذب العديد من المؤمنين من جميع أنحاء العالم للعبادة والصلاة".
محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
عباس: الزيارة إلى فرنسا رسالة شكر على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
11 نوفمبر, 17:20 GMT
وأضاف البطريرك كيريل: "في هذا اليوم الذي لا ينسى، أتمنى لكم القوة والنجاح في خدمتكم المسؤولة، وللشعب الفلسطيني السلام الدائم والعادل وكل الرخاء".
ماكرون للرئيس الفلسطيني: سنرد وأوروبا بقوة على خطط الضم الإسرائيلية
محمود عباس يطلب من جورجيا ميلوني اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين
