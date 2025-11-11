https://sarabic.ae/20251111/عباس-الزيارة-إلى-فرنسا-رسالة-شكرعلى-الاعتراف-بالدولة-الفلسطينية-1106983027.html
عباس: الزيارة إلى فرنسا رسالة شكر على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بأن زيارته إلى فرنسا تمثل رسالة امتنان لهذا البلد لاعترافه بالدولة الفلسطينية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106984340_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_fb10a4de9e5bf3f2c09d20de210b45be.jpg
وقال عباس في مقابلة حصرية مع صحيفة فرنسية: "لهذه الزيارة رمزية تاريخية عميقة، فهذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى باريس منذ اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين... وهذه رسالة امتنان لفرنسا على موقفها المبدئي ورسالة أمل لشعبينا".وبين عباس أنه لضمان استمرار وقف إطلاق النار، يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لحركة حماس أن تشارك في حكم قطاع غزة.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وخلال مؤتمر عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعلنت أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وفرنسا اعترافها بدولة فلسطين.كما اعترفت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال رسميًا بفلسطين في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. ووفقًا لتصريحات هذه الدول، فإن التمسك بمبدأ الدولتين لشعبين هو مفتاح السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد قوبلت هذه التصريحات بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.ووفقًا لروسيا، لا يمكن التوصل إلى تسوية إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بأن زيارته إلى فرنسا تمثل رسالة امتنان لهذا البلد لاعترافه بالدولة الفلسطينية.
وقال عباس في مقابلة حصرية مع صحيفة فرنسية: "لهذه الزيارة رمزية تاريخية عميقة، فهذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى باريس منذ اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين... وهذه رسالة امتنان لفرنسا على موقفها المبدئي ورسالة أمل لشعبينا".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى رغبته في التنسيق مع فرنسا، بشأن المرحلة المقبلة من عملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين.
وبين عباس أنه لضمان استمرار وقف إطلاق النار، يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة
والأراضي الفلسطينية الأخرى، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لحركة حماس أن تشارك في حكم قطاع غزة.
يزور الرئيس الفلسطيني فرنسا، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية، هي الأولى له منذ اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية. وفي اليوم السابق، أفادت وسائل إعلام غربية، أن عباس سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الزيارة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وخلال مؤتمر عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك
، أعلنت أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وفرنسا اعترافها بدولة فلسطين.
كما اعترفت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال رسميًا بفلسطين في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. ووفقًا لتصريحات هذه الدول، فإن التمسك بمبدأ الدولتين لشعبين هو مفتاح السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي
. وقد قوبلت هذه التصريحات بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وبحلول 22 سبتمبر/أيلول، اعترفت 147 دولة، بما فيها روسيا، بفلسطين. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
ووفقًا لروسيا، لا يمكن التوصل إلى تسوية إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي
، والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.