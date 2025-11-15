https://sarabic.ae/20251115/محلل-سوري-لـسبوتنيك-تعزيز-العلاقات-السورية-الروسية-ممكن-في-ظل-التطورات-الجديدة-1107147653.html

محلل سوري لـ"سبوتنيك": تعزيز العلاقات السورية-الروسية ممكن في ظل التطورات الجديدة

قال المحلل السوري أحمد المسالمة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن مستقبل العلاقات بين سوريا وروسيا لا يمكن بحثه بمعزل عن الرأي العام السوري. 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف المسالمة أن "هناك إمكانية واضحة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، لكن بشكل مختلف عن السابق، وأسس جديدة يفرضها الواقع السياسي لكل من سوريا وروسيا". وتابع أن "هذه الإمكانية حقيقية، ولكن على أسس جديدة مرنة، ومبنية على المصالح المتبادلة، وضرورة أن تكون العلاقة مع موسكو واقعية بطريقة متوازنة، لأنه قد يتقبله موسكو طالما يحفظ لها دورًا في سوريا". ويرى أن "الخطاب السياسي السوري أصبح يركّز على المصالح الوطنية بدل التحالفات الأيديولوجية، ما يعني البحث عن علاقات مرنة مع الجميع، والتقارب الجزئي مع بعض الدول الغربية والعربية يمنح دمشق مساحة مناورة أكبر، ويتيح تخفيف بعض الضغوط السياسية والاقتصادية". وأضاف أن "الحاجة إلى الانفتاح على مصادر متعددة للدعم (استثمارات، إعادة إعمار، اقتصاد) لا يمكن أن تأتي من طرف واحد فقط. لذلك التوازن يصبح خيارًا عمليًا وليس سياسيًا فقط". وشدد على "أهمية توازن العلاقات بين روسيا والدول الغربية لسوريا، لأنه يمنحها هامشًا أوسع للحركة ويخلق بيئة سياسية واقتصادية أقل ضغطًا وأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن هذا التوازن يساعد في "الحفاظ على استقلالية سوريا ومرونتها وشرعيتها الدولية، واستقطاب الدعم من أطراف متعددة، بدل الاعتماد على محور واحد يعرض سوريا للمخاطر والضغط، ويسمح بالاستفادة من تنافس القوى الكبرى". وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أكد، الخميس الماضي، أن "إسرائيل تمارس دورًا سلبيًا في سوريا"، معربًا عن عدم رضاها عن التغييرات السياسية الأخيرة في بلاده، فيما أكد أن "دمشق تتجنب الرد على الانتهاكات الإسرائيلية عسكريًا وتفضل الدبلوماسية"، على حد قوله. وخلال جلسة نقاشية في معهد تشاتام هاوس بلندن، أوضح الشيباني أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها على الأراضي السورية، لكننا لم ننجر إلى الاستفزازات، ونسعى للرد عبر القنوات الدبلوماسية".وأردف: "تركيزنا الرئيسي على إعادة بناء سوريا، وننظر إلى أي اتفاق محتمل مع إسرائيل ضمن هذا الإطار". وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أن "لا يجب أن نفوّت الفرصة السانحة حاليًا بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".

