محلل سوري لـ"سبوتنيك": تعزيز العلاقات السورية-الروسية ممكن في ظل التطورات الجديدة
محلل سوري لـ"سبوتنيك": تعزيز العلاقات السورية-الروسية ممكن في ظل التطورات الجديدة
قال المحلل السوري أحمد المسالمة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن مستقبل العلاقات بين سوريا وروسيا لا يمكن بحثه بمعزل عن الرأي العام السوري. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف المسالمة أن "هناك إمكانية واضحة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، لكن بشكل مختلف عن السابق، وأسس جديدة يفرضها الواقع السياسي لكل من سوريا وروسيا". وتابع أن "هذه الإمكانية حقيقية، ولكن على أسس جديدة مرنة، ومبنية على المصالح المتبادلة، وضرورة أن تكون العلاقة مع موسكو واقعية بطريقة متوازنة، لأنه قد يتقبله موسكو طالما يحفظ لها دورًا في سوريا". ويرى أن "الخطاب السياسي السوري أصبح يركّز على المصالح الوطنية بدل التحالفات الأيديولوجية، ما يعني البحث عن علاقات مرنة مع الجميع، والتقارب الجزئي مع بعض الدول الغربية والعربية يمنح دمشق مساحة مناورة أكبر، ويتيح تخفيف بعض الضغوط السياسية والاقتصادية". وأضاف أن "الحاجة إلى الانفتاح على مصادر متعددة للدعم (استثمارات، إعادة إعمار، اقتصاد) لا يمكن أن تأتي من طرف واحد فقط. لذلك التوازن يصبح خيارًا عمليًا وليس سياسيًا فقط". وشدد على "أهمية توازن العلاقات بين روسيا والدول الغربية لسوريا، لأنه يمنحها هامشًا أوسع للحركة ويخلق بيئة سياسية واقتصادية أقل ضغطًا وأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن هذا التوازن يساعد في "الحفاظ على استقلالية سوريا ومرونتها وشرعيتها الدولية، واستقطاب الدعم من أطراف متعددة، بدل الاعتماد على محور واحد يعرض سوريا للمخاطر والضغط، ويسمح بالاستفادة من تنافس القوى الكبرى". وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أكد، الخميس الماضي، أن "إسرائيل تمارس دورًا سلبيًا في سوريا"، معربًا عن عدم رضاها عن التغييرات السياسية الأخيرة في بلاده، فيما أكد أن "دمشق تتجنب الرد على الانتهاكات الإسرائيلية عسكريًا وتفضل الدبلوماسية"، على حد قوله. وخلال جلسة نقاشية في معهد تشاتام هاوس بلندن، أوضح الشيباني أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها على الأراضي السورية، لكننا لم ننجر إلى الاستفزازات، ونسعى للرد عبر القنوات الدبلوماسية".وأردف: "تركيزنا الرئيسي على إعادة بناء سوريا، وننظر إلى أي اتفاق محتمل مع إسرائيل ضمن هذا الإطار". وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أن "لا يجب أن نفوّت الفرصة السانحة حاليًا بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".
https://sarabic.ae/20251107/داخلية-سوريا-لـسبوتنيك-روسيا-يمكن-أن-تضطلع-بدور-في-تنمية-قطاع-الأمن-والشرطة-في-سوريا-1106823355.html
https://sarabic.ae/20251015/وزير-المالية-السوري-سوريا-مستعدة-لمنح-روسيا-فرصا-هائلة-لدعم-إعادة-الإعمار--1106050079.html
https://sarabic.ae/20251015/موسكو--روسيا-وسوريا-اتفقتا-على-عقد-اجتماع-للجنة-حكومية-مشتركة-في-المستقبل-القريب--عاجل-1106037486.html
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في موسكو.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في موسكو.
حصري
قال المحلل السوري أحمد المسالمة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن مستقبل العلاقات بين سوريا وروسيا لا يمكن بحثه بمعزل عن الرأي العام السوري.
وأضاف المسالمة أن "هناك إمكانية واضحة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، لكن بشكل مختلف عن السابق، وأسس جديدة يفرضها الواقع السياسي لكل من سوريا وروسيا".
المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
داخلية سوريا لـ"سبوتنيك": روسيا يمكن أن تضطلع بدور في تنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا
7 نوفمبر, 02:53 GMT
وتابع أن "هذه الإمكانية حقيقية، ولكن على أسس جديدة مرنة، ومبنية على المصالح المتبادلة، وضرورة أن تكون العلاقة مع موسكو واقعية بطريقة متوازنة، لأنه قد يتقبله موسكو طالما يحفظ لها دورًا في سوريا".
وأكد المسالمة أن "سوريا تسعى بوضوح إلى سياسة خارجية متوازنة، تتيح لها الاستفادة من الشرق والغرب معًا دون أن تكون جزءًا من استقطاب أحادي أو تبعية لأي طرف، لتحقيق توازن في علاقاتها الخارجية".
ويرى أن "الخطاب السياسي السوري أصبح يركّز على المصالح الوطنية بدل التحالفات الأيديولوجية، ما يعني البحث عن علاقات مرنة مع الجميع، والتقارب الجزئي مع بعض الدول الغربية والعربية يمنح دمشق مساحة مناورة أكبر، ويتيح تخفيف بعض الضغوط السياسية والاقتصادية".
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
وزير المالية السوري: سوريا مستعدة لمنح روسيا "فرصا هائلة" لدعم إعادة الإعمار
15 أكتوبر, 20:31 GMT
وأضاف أن "الحاجة إلى الانفتاح على مصادر متعددة للدعم (استثمارات، إعادة إعمار، اقتصاد) لا يمكن أن تأتي من طرف واحد فقط. لذلك التوازن يصبح خيارًا عمليًا وليس سياسيًا فقط".
وحول مجالات التعاون الممكنة، أشار المسالمة إلى أن "التعاون ممكن لكنه سيكون محدودًا ومركزًا على قطاعات معينة مثل الاقتصاد والطاقة والأمن، وأن التعاون الشامل في كل القطاعات هو هدف نظري بعيد المدى، ويتطلب استقرارًا سياسيًا وقبولًا شعبيًا وتحولات دولية ليست متاحة في الوقت الحالي".
وشدد على "أهمية توازن العلاقات بين روسيا والدول الغربية لسوريا، لأنه يمنحها هامشًا أوسع للحركة ويخلق بيئة سياسية واقتصادية أقل ضغطًا وأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن هذا التوازن يساعد في "الحفاظ على استقلالية سوريا ومرونتها وشرعيتها الدولية، واستقطاب الدعم من أطراف متعددة، بدل الاعتماد على محور واحد يعرض سوريا للمخاطر والضغط، ويسمح بالاستفادة من تنافس القوى الكبرى".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
موسكو: روسيا وسوريا اتفقتا على عقد اجتماع للجنة حكومية مشتركة في المستقبل القريب
15 أكتوبر, 14:14 GMT
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أكد، الخميس الماضي، أن "إسرائيل تمارس دورًا سلبيًا في سوريا"، معربًا عن عدم رضاها عن التغييرات السياسية الأخيرة في بلاده، فيما أكد أن "دمشق تتجنب الرد على الانتهاكات الإسرائيلية عسكريًا وتفضل الدبلوماسية"، على حد قوله.
وخلال جلسة نقاشية في معهد تشاتام هاوس بلندن، أوضح الشيباني أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها على الأراضي السورية، لكننا لم ننجر إلى الاستفزازات، ونسعى للرد عبر القنوات الدبلوماسية".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية: "لا نريد أن نكون طرفًا في أي حرب بالوكالة، ونهدف إلى الهدوء وتجنب التصعيد مع إسرائيل، مع تبديد ادعاءاتها بأنها تواجه تهديدًا".
وأردف: "تركيزنا الرئيسي على إعادة بناء سوريا، وننظر إلى أي اتفاق محتمل مع إسرائيل ضمن هذا الإطار".
وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أن "لا يجب أن نفوّت الفرصة السانحة حاليًا بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".
