موسكو: سياسة العزلة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا تفيد شعوبه
أكد فلاديمير ياكوشيف، النائب الأول لرئيس مجلس الفيدرالية وأمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، أن سياسة العزلة والعقوبات التي تنتهجها قيادة الاتحاد الأوروبي... 15.11.2025
أكد فلاديمير ياكوشيف، النائب الأول لرئيس مجلس الفيدرالية وأمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، أن سياسة العزلة والعقوبات التي تنتهجها قيادة الاتحاد الأوروبي لا تصب في مصلحة شعوب هذه الدول، مشيرا إلى أن رفض الحوار وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية تقع على عاتق النخب الأوروبية.
افتتحت اليوم السبت في حديقة "سيريوس" الفيدرالية فعاليات الندوة الدولية الثانية "بريكس-أوروبا"، ووفقا له فإن منصة "بريكس-أوروبا" تحظى بإقبال كبير، وأن الحاجة إلى الحوار تتزايد.
قال ياكوشيف في حفل افتتاح الندوة: "هذه هي المرة الثانية التي نجتمع فيها بهذا الشكل، والمشاركون أوسع نطاقًا من العام الماضي. وهذا يعني أن الحاجة إلى الحوار آخذة في الازدياد. وهذه المنصة مطلوبة ومفيدة في آن واحد" .
وأشار إلى أن العالم اليوم يشهد تحولاً عالمياً: "فالعالم أحادي القطب أصبح شيئاً من الماضي، ويتحول ميزان القوى إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسعى دول الجنوب العالمي إلى التنمية وتوسيع التجارة المتبادلة وتنفيذ المشاريع التكنولوجية بشكل مشترك".
وأضاف ياكوشيف: "سياسة العزلة والعقوبات التي ينتهجها قادة الاتحاد الأوروبي الحاليون لا تصب في مصلحة شعوب بلداننا. بروكسل تُصوّر روسيا كعدو. والأسوأ من ذلك، أنهم يُثيرون الهستيريا ويدّعون أن الحرب مع الروس وشيكة. يُفترضون أنها حتمية".
وأشار إلى أنه في الوقت ذاته فإن الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي تؤيد استمرار المرحلة الساخنة من الصراع في أوكرانيا.
ووفقا له، فإنه من وجهة نظرهم، من شأن هذا أن يحدّ من فرص روسيا التنموية. وتحت هذه الذرائع، تزيد النخب الأوروبية ميزانيات الدفاع، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة مواطنيها.
وأشار أيضاً إلى أن اقتصاد ورفاهية الأوروبيين يتعرضان للخطر بسبب رفض موارد الطاقة الروسية.
وأكد ياكوشيف، أن المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، لا تُبالي إطلاقًا بعواقب قرارها على الدول الأوروبية، وأن هذا الإجراء قد أدى بالفعل إلى تراجع الإنتاج الصناعي، وارتفاع الأسعار، وإضعاف الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية لأوروبا.
قال ياكوشيف: "إن فكرة استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تُعدّ ضربةً أخرى لسمعتها التجارية. ومن بين مؤيدي هذه الفكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدد من القادة الأوروبيين. ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية، وقد اعتُبرت في العديد من الدول، عن حق، سرقةً صريحة".
كل هذا، حسب قوله، يؤكد أن القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي وعدد من بلدانه تتجاهل المصالح الوطنية واحتياجات شعوب أوروبا.