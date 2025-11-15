https://sarabic.ae/20251115/موسكو-سياسة-العزلة-التي-ينتهجها-الاتحاد-الأوروبي-لا-تفيد-شعوبه-1107137805.html

موسكو: سياسة العزلة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا تفيد شعوبه

أكد فلاديمير ياكوشيف، النائب الأول لرئيس مجلس الفيدرالية وأمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، أن سياسة العزلة والعقوبات التي تنتهجها قيادة الاتحاد الأوروبي... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

افتتحت اليوم السبت في حديقة "سيريوس" الفيدرالية فعاليات الندوة الدولية الثانية "بريكس-أوروبا"، ووفقا له فإن منصة "بريكس-أوروبا" تحظى بإقبال كبير، وأن الحاجة إلى الحوار تتزايد.وأشار إلى أن العالم اليوم يشهد تحولاً عالمياً: "فالعالم أحادي القطب أصبح شيئاً من الماضي، ويتحول ميزان القوى إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسعى دول الجنوب العالمي إلى التنمية وتوسيع التجارة المتبادلة وتنفيذ المشاريع التكنولوجية بشكل مشترك".وأشار إلى أنه في الوقت ذاته فإن الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي تؤيد استمرار المرحلة الساخنة من الصراع في أوكرانيا.ووفقا له، فإنه من وجهة نظرهم، من شأن هذا أن يحدّ من فرص روسيا التنموية. وتحت هذه الذرائع، تزيد النخب الأوروبية ميزانيات الدفاع، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة مواطنيها.وأشار أيضاً إلى أن اقتصاد ورفاهية الأوروبيين يتعرضان للخطر بسبب رفض موارد الطاقة الروسية.قال ياكوشيف: "إن فكرة استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تُعدّ ضربةً أخرى لسمعتها التجارية. ومن بين مؤيدي هذه الفكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدد من القادة الأوروبيين. ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية، وقد اعتُبرت في العديد من الدول، عن حق، سرقةً صريحة".كل هذا، حسب قوله، يؤكد أن القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي وعدد من بلدانه تتجاهل المصالح الوطنية واحتياجات شعوب أوروبا.خبير: أوروبا تدرك خطورة العبث مع الجانب الروسيأوربان: المجر تعتزم مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب رفضه شراء الغاز الروسي

