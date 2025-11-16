عربي
السودان: البيان الختامي للقمة التاسعة لدول البحيرات يوصي مجلس الأمن بـ"إدانة الدعم السريع"
وشارك السودان في القمة بوفد رسمي ترأسه الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أمنيين، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".ووفقا للوكالة، تركزت مناقشات القمة على قضايا الأمن والدفاع داخل الإقليم، إضافة إلى ملفات المرأة والطفل والتنمية الاجتماعية، مع إفراد مساحة مهمة لبحث حماية الثروات المعدنية في الدول الأعضاء ومنع توظيفها لتمويل الجماعات المتمردة.وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير معاوية عثمان خالد، أن "القمة صادقت على توصيات المجلس الوزاري ووزراء الدفاع والأجهزة الأمنية، التي شددت جميعها على ضرورة تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية. كما وجّهت القمة سكرتاريتها التنفيذية للعمل على حشد المواقف داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي لإدانة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق المدنيين، والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيها"، بحسب الوكالة.وخلال الجلسة المغلقة، بحسب الوكالة، استعرض الفريق إبراهيم جابر خطاب السودان، "أبعاد الصراع في البلاد والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، إلى جانب التطورات الأخيرة المتعلقة بهجومها على مدينة الفاشر".وأشاد عضو مجلس السيادة بالمواقف الداعمة التي أبدتها دول المنظمة تجاه السودان، مؤكدًا أن "تلك المواقف تعكس إدراكًا حقيقيًا للمخاطر التي تهدد أمن البلاد واستقرارها"، كما رحّب بالخطوات التي أقرّتها القمة لدعم الأمن والسلام في السودان والمنطقة.وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق من اليوم، بأن تقارير المنظمات الإنسانية كشفت عن مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية والمعاناة بين الفارين من مناطق النزاع بالسودان.وأكد روبيو في تصريحات صحفية، أن "هناك تراجعا في أعداد اللاجئين يثير القلق من أن كثيرين ربما لقوا حتفهم أو أنهكهم الجوع والمرض في السودان".وقال روبيو: "الولايات المتحدة ستؤيد تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية إذا كان ذلك سيساعد في إنهاء الحرب في السودان"، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ناقشوا المقترح معه، خلال الأشهر الماضية، على حد قوله.وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في السودان، ممنهجة وليست تصرفات لعناصر منفلتة"، مشددا على أن "ما يجري من عنف جنسي وقتل واستهداف للمدنيين يجب أن يتوقف فورا"، على حد قوله.يذكر أن قوات الدعم السريع، أعلنت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
اختتمت دول البحيرات العظمى الأفريقية اجتماعها التاسع في العاصمة الكونغولية كينشاسا، معلنةً موقفًا صارمًا تجاه قوات الدعم السريع، عبر بيان ختامي دعا مجلس الأمن الدولي إلى "إدانتها بشكل واضح"، بحسب وسائل إعلام سودانية.
وشارك السودان في القمة بوفد رسمي ترأسه الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أمنيين، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".
ووفقا للوكالة، تركزت مناقشات القمة على قضايا الأمن والدفاع داخل الإقليم، إضافة إلى ملفات المرأة والطفل والتنمية الاجتماعية، مع إفراد مساحة مهمة لبحث حماية الثروات المعدنية في الدول الأعضاء ومنع توظيفها لتمويل الجماعات المتمردة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
وزير الخارجية المصري لكبير مستشاري ترامب: ندعم تنفيذ بيان الرباعية بشأن السودان
أمس, 14:21 GMT
وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير معاوية عثمان خالد، أن "القمة صادقت على توصيات المجلس الوزاري ووزراء الدفاع والأجهزة الأمنية، التي شددت جميعها على ضرورة تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية. كما وجّهت القمة سكرتاريتها التنفيذية للعمل على حشد المواقف داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي لإدانة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق المدنيين، والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيها"، بحسب الوكالة.

كما شمل البيان الختامي "وضع ضوابط جديدة لاستغلال المعادن النفيسة، بما فيها الذهب السوداني، لضمان عدم استخدامها في تمويل المليشيات"، وفق ما ذكرته الوكالة السودانية.

وخلال الجلسة المغلقة، بحسب الوكالة، استعرض الفريق إبراهيم جابر خطاب السودان، "أبعاد الصراع في البلاد والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، إلى جانب التطورات الأخيرة المتعلقة بهجومها على مدينة الفاشر".
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
البرهان: من تم تهجيرهم قسريا من مناطق النزاع بالسودان اختاروا النزوح لمناطق سيطرة الدولة
13 نوفمبر, 09:34 GMT
وأشاد عضو مجلس السيادة بالمواقف الداعمة التي أبدتها دول المنظمة تجاه السودان، مؤكدًا أن "تلك المواقف تعكس إدراكًا حقيقيًا للمخاطر التي تهدد أمن البلاد واستقرارها"، كما رحّب بالخطوات التي أقرّتها القمة لدعم الأمن والسلام في السودان والمنطقة.

وفي ختام مشاركته، شدد الفريق إبراهيم جابر على "أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود بين دول البحيرات العظمى للتصدي لأي تدخلات خارجية تمس سيادة دول المنظمة".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق من اليوم، بأن تقارير المنظمات الإنسانية كشفت عن مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية والمعاناة بين الفارين من مناطق النزاع بالسودان.
وأكد روبيو في تصريحات صحفية، أن "هناك تراجعا في أعداد اللاجئين يثير القلق من أن كثيرين ربما لقوا حتفهم أو أنهكهم الجوع والمرض في السودان".
الفريق منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
"حركة العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": لا توجد سوى حكومة شرعية واحدة في السودان يساندها الشعب
11 نوفمبر, 19:04 GMT
وقال روبيو: "الولايات المتحدة ستؤيد تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية إذا كان ذلك سيساعد في إنهاء الحرب في السودان"، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ناقشوا المقترح معه، خلال الأشهر الماضية، على حد قوله.

وأكد روبيو أن "الهدف الأساسي هو وقف الفظائع والانتهاكات، التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما يشمل العنف الجنسي والاعتداءات على النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في السودان، ممنهجة وليست تصرفات لعناصر منفلتة"، مشددا على أن "ما يجري من عنف جنسي وقتل واستهداف للمدنيين يجب أن يتوقف فورا"، على حد قوله.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية
11 نوفمبر, 18:57 GMT
يذكر أن قوات الدعم السريع، أعلنت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
