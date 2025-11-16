https://sarabic.ae/20251116/بين-الترانزيت-الطويل-والأسعار-الباهظة-المسافر-العراقي-يدفع-الثمن-1107161072.html

بين "الترانزيت" الطويل والأسعار الباهظة... المسافر العراقي يدفع الثمن

بين "الترانزيت" الطويل والأسعار الباهظة... المسافر العراقي يدفع الثمن

بينما يمتلك العراق كنوزاً حضارية وطبيعية قادرة على جذب السياح من كل أنحاء العالم، يظل المسافر العراقي مضطراً لتحمّل تكاليف باهظة ووقت طويل في رحلات ترانزيت عبر... 16.11.2025

هذه القيود لا تضر فقط المسافرين، بل تعيق نمو السياحة وتضع العراق في موقف صعب أمام السياح الأوروبيين الباحثين عن تجربة مباشرة ومريحة. الآن، تتصاعد المطالب برفع هذا الحظر، وإعادة الخطوط العراقية إلى سماء أوروبا لتكون جسراً حقيقياً بين حضارة العراق والسياحة العالمية.استمرار الحظر يرفع تكاليف سفر العراقيينيقول بشار جمال، المشرف في إحدى شركات السياحة والسفر، لـ"سبوتنيك"، إن "الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية في دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، ما يزال ينعكس سلباً على المسافرين العراقيين، بعدما جرى تجديده عدة مرات بسبب متطلبات متعلقة بمعايير السلامة".ويؤكد جمال أن "هذا الوضع دفع المسافرين إلى الاعتماد على شركات طيران غير مباشرة عبر دول مثل تركيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع واضح في أسعار التذاكر، خصوصاً خلال موسم الذروة في الصيف، إذ أصبحت كلفة السفر تضاعف ما كانت عليه في حال استخدام الرحلات المباشرة للخطوط العراقية المعروفة سابقاً بأسعارها المناسبة".كما يرى أن العراق يشهد في السنوات الأخيرة زيادة في أعداد الزائرين الأجانب، خصوصاً المهتمين بالمواقع الأثرية، وأن هؤلاء عادة يخططون لرحلاتهم مع معرفة مسبقة بالتكاليف، وبالتالي فإن استمرار الحظر لا يؤثر عليهم بقدر ما يؤثر على المسافر العراقي.وفي عام 2015، فرضت السلطات الأوروبية حظرًا على طيران "الطائر الأخضر" في أجواء أوروبا، بسبب عدم استيفاء الشركة لمعايير السلامة المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.ومطلع يونيو/ حزيران 2022، أكدت وكالة سلامة الطيران الأوروبية استمرار حظر الخطوط الجوية العراقية في أجوائها، مشددة على أنه سيظل قائمًا حتى تفي الشركة بمتطلبات التشغيل الآمن وتستجيب لشروط شهادة مشغل البلد الثالث (TCO)، وهي الشهادة اللازمة لتأكيد الالتزام بمعايير السلامة الدولية.العراق يعلن جاهزيته لرفع الحظر عن "طيرانه الأوروبي"ويقول ميثم الصافي، المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن العراق مستعد ومتحمس لرفع الحظر المفروض على الطيران الجوي العراقي في أجواء أوروبا.ويضيف الصافي أن الحكومة العراقية تسعى من خلال هذا الإنجاز إلى تعزيز الثقة الدولية بشركات الطيران الوطنية وتوسيع شبكة الرحلات الدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد والسياحة وتحسين حركة النقل الجوي.مطالب برفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقيةفي المقابل، يؤكد أحمد ناجي حسين، مالك شركة الشموخ العراقية للسياحة والسفر، أن استمرار الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية منذ 2014 يقيّد حركة السفر المباشر بين العراق وأوروبا، ما يزيد تكاليف الرحلات ويجعل المسافر العراقي مضطراً لاستخدام رحلات ترانزيت طويلة ومكلفة عبر دول الجوار.وأشار حسين، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن العراق يمتلك وجهة سياحية غنية تجمع بين الحضارة العريقة والمواقع الأثرية والطبيعة الخلابة، والتي تستطيع جذب السياح الأوروبيين بسهولة إذا توفرت رحلات مباشرة منخفضة التكلفة، مبيناً أن العقوبات المفروضة على الخطوط الجوية العراقية تقلل من فرص استقطاب السياح الأوروبيين وتؤثر سلباً على الإيرادات السياحية.ويدعو حسين الجهات المعنية، لا سيما وزارة الخارجية والجهات الأوروبية، إلى إعادة النظر في الحظر وتشجيع رحلات الخطوط الجوية العراقية المباشرة، مؤكداً أن ذلك سيكون خطوة مهمة لتعزيز السياحة وإعادة الربط المباشر بين العراق وأوروبا.وأطلق برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة ما يعرف باسم (USOAP) في الأول من كانون الثاني/يناير العام 1999، استجابة لمخاوف واسعة النطاق حول مدى كفاية الرقابة على سلامة الطيران في جميع أنحاء العالم.وتركز مراجعة حسابات (USOAP) على قدرة الدولة في توفير الرقابة على السلامة من خلال تقييم العناصر الحرجة لنظام مراقبة السلامة، والتي تمكن الدولة المعنية من ضمان تنفيذ معايير السلامة ICAO والممارسات الموصى بها (SARPs) والإجراءات المرتبطة بها والمواد التوجيهية.الانتخابات العراقية... تعزيز حضور بغداد في ظل التحولات الشرق أوسطية"التكسير بالعامل المساعد"... العراق يحقق قفزة نوعية في الإنتاج النفطي

