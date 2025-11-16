عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251116/حاخام-اليهود-السوريين-يبارك-الشرع-في-واشنطن-فيديو-1107158998.html
حاخام اليهود السوريين يبارك الشرع في واشنطن.. فيديو
حاخام اليهود السوريين يبارك الشرع في واشنطن.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مشهد يظهر حاخام اليهود السوريين يوسف حمرة، إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقاء جمع الجالية السورية... 16.11.2025
2025-11-16T12:58+0000
2025-11-16T12:58+0000
مجتمع
العالم العربي
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/10/1107159124_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_ed159c5c7ecd12d5883da692f404e889.jpg
وتظهر المشاهد لحظة قيام الحاخام حمرة وهو يبارك الرئيس أحمد الشرع، مرددًا بعض العبارات باللغة العبرية.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان نجل حمرة الحاخام السوري الأمريكي هنري يوسف حمرة، أعلن ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب يونيو/ حزيران عام 1967.وجاءت زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في لحظة فارقة توّجت "التقارب الاستراتيجي" الجديد بين البلدين، الذي يتوقع أن يترك بصمة عميقة على توازنات المنطقة وملفاتها الحساسة.
https://sarabic.ae/20251113/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-حكمي-على-الشرع-مرتبط-بالتطورات-على-الأرض--1107085987.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/10/1107159124_75:0:675:450_1920x0_80_0_0_76fb7db56874864cda352635011723e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, نادي الفيديو
العالم العربي, نادي الفيديو

حاخام اليهود السوريين يبارك الشرع في واشنطن.. فيديو

12:58 GMT 16.11.2025
© Photo / Social Media Imagesحاخام اليهود السوريين يبارك الشرع في واشنطن
حاخام اليهود السوريين يبارك الشرع في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مشهد يظهر حاخام اليهود السوريين يوسف حمرة، إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقاء جمع الجالية السورية بالشرع في واشنطن.
وتظهر المشاهد لحظة قيام الحاخام حمرة وهو يبارك الرئيس أحمد الشرع، مرددًا بعض العبارات باللغة العبرية.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان نجل حمرة الحاخام السوري الأمريكي هنري يوسف حمرة، أعلن ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب يونيو/ حزيران عام 1967.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي: حكمي على الشرع مرتبط بالتطورات على الأرض
13 نوفمبر, 16:18 GMT
13 نوفمبر, 16:18 GMT

وغادر يوسف حمرة، سوريا عام 1992، بعد رفع الرئيس الأسبق حافظ الأسد، حظر السفر على اليهود، ولم يبق حينها في العاصمة السورية سوى أقل من 10 أشخاص من الديانة اليهودية.

وجاءت زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في لحظة فارقة توّجت "التقارب الاستراتيجي" الجديد بين البلدين، الذي يتوقع أن يترك بصمة عميقة على توازنات المنطقة وملفاتها الحساسة.
