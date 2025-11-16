https://sarabic.ae/20251116/حاخام-اليهود-السوريين-يبارك-الشرع-في-واشنطن-فيديو-1107158998.html
حاخام اليهود السوريين يبارك الشرع في واشنطن.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مشهد يظهر حاخام اليهود السوريين يوسف حمرة، إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقاء جمع الجالية السورية
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مشهد يظهر حاخام اليهود السوريين يوسف حمرة، إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقاء جمع الجالية السورية بالشرع في واشنطن.
وتظهر المشاهد لحظة قيام الحاخام حمرة وهو يبارك الرئيس أحمد الشرع، مرددًا بعض العبارات باللغة العبرية.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان نجل حمرة الحاخام السوري الأمريكي هنري يوسف حمرة، أعلن ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب يونيو/ حزيران عام 1967.
وغادر يوسف حمرة، سوريا عام 1992، بعد رفع الرئيس الأسبق حافظ الأسد، حظر السفر على اليهود، ولم يبق حينها في العاصمة السورية سوى أقل من 10 أشخاص من الديانة اليهودية.
وجاءت زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في لحظة فارقة توّجت "التقارب الاستراتيجي" الجديد بين البلدين، الذي يتوقع أن يترك بصمة عميقة على توازنات المنطقة وملفاتها الحساسة.