https://sarabic.ae/20251116/حريق-ضخم-بمركز-تجاري-في-كوريا-الجنوبية-فيديو-1107173655.html
حريق ضخم بمركز تجاري في كوريا الجنوبية.. فيديو
حريق ضخم بمركز تجاري في كوريا الجنوبية.. فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو متداول جانبا من حريق ضخم التهم مركزا تجاريا مخصصا لتوزيع الملابس بمقاطعة تشونغتشينغ في كوريا الجنوبية. 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T21:01+0000
2025-11-16T21:01+0000
2025-11-16T21:01+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
كوريا الجنوبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/10/1107173773_35:0:645:343_1920x0_80_0_0_70f24b181a57956d6f43b23d088abbd8.jpg
يرصد الفيديو تصاعد الدخان من موقع الحريق، الذي اندلع السبت، وتسبب في تدمير المستودع بالكامل.وبحسب وسائل إعلام، فإن الملابس ساهمت في زيادة سرعة انتشار النيران، التي أرسلت السلطات عشرات المعدات ومئات رجال الإطفاء لإخمادها إضافة إلى المروحيات.
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/10/1107173773_111:0:568:343_1920x0_80_0_0_c6cd3af0d558e6dcf1b32deaed95cbea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو, كوريا الجنوبية
منوعات, نادي الفيديو, كوريا الجنوبية
حريق ضخم بمركز تجاري في كوريا الجنوبية.. فيديو
رصد مقطع فيديو متداول جانبا من حريق ضخم التهم مركزا تجاريا مخصصا لتوزيع الملابس بمقاطعة تشونغتشينغ في كوريا الجنوبية.
يرصد الفيديو تصاعد الدخان من موقع الحريق
، الذي اندلع السبت، وتسبب في تدمير المستودع بالكامل.
وبحسب وسائل إعلام، فإن الملابس ساهمت في زيادة سرعة انتشار النيران
، التي أرسلت السلطات عشرات المعدات ومئات رجال الإطفاء لإخمادها إضافة إلى المروحيات.