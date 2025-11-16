عربي
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
حريق ضخم بمركز تجاري في كوريا الجنوبية.. فيديو
حريق ضخم بمركز تجاري في كوريا الجنوبية.. فيديو
رصد مقطع فيديو متداول جانبا من حريق ضخم التهم مركزا تجاريا مخصصا لتوزيع الملابس بمقاطعة تشونغتشينغ في كوريا الجنوبية.
يرصد الفيديو تصاعد الدخان من موقع الحريق، الذي اندلع السبت، وتسبب في تدمير المستودع بالكامل.
وبحسب وسائل إعلام، فإن الملابس ساهمت في زيادة سرعة انتشار النيران، التي أرسلت السلطات عشرات المعدات ومئات رجال الإطفاء لإخمادها إضافة إلى المروحيات.
