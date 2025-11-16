https://sarabic.ae/20251116/ذعر-في-المدارس-الأسترالية-بسبب-الرمال-الملونة-1107159936.html

ذعر في المدارس الأسترالية بسبب "الرمال الملونة"

ذعر في المدارس الأسترالية بسبب "الرمال الملونة"

سبوتنيك عربي

قررت السلطات في إقليم العاصمة الأسترالية، إغلاق عدة مدارس ومراكز للتعليم المبكر عقب اكتشاف مادة الأسبستوس في "الرمال الملوّنة" المستخدمة في أنشطة الفن واللعب... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-16T13:08+0000

2025-11-16T13:08+0000

2025-11-16T13:09+0000

مجتمع

الصحة

أستراليا

الأخبار

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/01/1067133978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d338ac6bf5a707fb5f4f9b43df729ff.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أنه تم إغلاق مدرسة في مدينة بريسبان، احترازيا، بعد الاشتباه في وجود تلوث مماثل، وذلك بعدما أصدرت هيئة "ووركسيف ACT" إشعارا بالتلوث بعدما أكدت الاختبارات المخبرية وجود آثار من أسبستوس الكريسوتايل في منتج "Kadink Decorative Sand".وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية "ACCC" سحب 3 منتجات من "الرمال الملوّنة" بعد الاشتباه في احتوائها على نوع آخر من الأسبستوس هو "التريموليت"، حيث لفتت السلطات الأسترالية إلى أن المنتجات الملوثة صنعت في الصين وتم بيعها عبر عدة متاجر كبرى، من بينها "Officeworks" و"Woolworths"، خلال الفترة ما بين 2020 و2025.وشددت على ضرورة التعامل مع الأمر بجدية نتيجة لخطورة "الأسبستوس" في حال استنشاقه، حيث يسبب السرطان على مدى عقود، فيما قدمت السلطات في أستراليا إرشادات للتخلص الآمن من "الرمال الملوّثة"، داعية المواطنين إلى استخدام معدات الوقاية المناسبة ومنع تطاير الغبار عند التخلص من المواد، بالإضافة إلى تغليفها جيدا ووضع ملصقات تحذيرية واضحة عليها.ويعد داء "الأسبستوس" مرض رئوي خطر يحدث بسبب استنشاق ألياف الأسبستوس بشكل متكرر، وعادة ما يتطوّر بعد سنوات عديدة من ملامسة المادة، كم أن "الأسبستوس" معدن طبيعي يستخدم على نطاق واسع في صناعة البناء وغيرها من المجالات بسبب صلابته ومقاومته للحرارة.

https://sarabic.ae/20241121/الأسبستوس-مادة-مسرطنة-تعود-للظهور-في-مستحضرات-التجميل-1095026992.html

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, أستراليا, الأخبار, منوعات