https://sarabic.ae/20251116/عاصفة-قوية-تضرب-جنوبي-كاليفورنيا-وتزايد-احتمالات-الفيضانات-المفاجئة-1107149969.html
سبوتنيك عربي
غمرت عاصفة قوية جنوبي ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، نتج عنها فيضانات في مناطق من مقاطعة لوس أنجلوس الساحلية. 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T05:09+0000
2025-11-16T05:09+0000
2025-11-16T05:09+0000
كاليفورنيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071603787_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_10f7ea1e0f5854d0d3460dc048980be9.jpg
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس وأوكسنارد، بهطول أمطار غزيرة بمعدلات تصل إلى 2.5 سنتيمتر في الساعة، في المناطق الساحلية المعرضة للفيضانات المفاجئة.وهطلت الجمعة الماضية، أمطار تجاوز منسوبها 10 سنتيمترات على مقاطعة سانتا باربرا الساحلية لدى اقتراب العاصفة من لوس أنجلوس.وبدأت سحابة طويلة من الرطوبة الاستوائية التي تشكلت فوق المحيط الهادئ، بغمر منطقة خليج سان فرانسيسكو الأربعاء الماضي، تسببت في هطول أمطار غزيرة على جنوبي كاليفورنيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071603787_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_6beb471e719740f3b7f9450b46852301.jpg
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس وأوكسنارد، بهطول أمطار غزيرة بمعدلات تصل إلى 2.5 سنتيمتر في الساعة، في المناطق الساحلية المعرضة للفيضانات المفاجئة.
وهطلت الجمعة الماضية، أمطار تجاوز منسوبها 10 سنتيمترات
على مقاطعة سانتا باربرا الساحلية لدى اقتراب العاصفة من لوس أنجلوس.
وبدأت سحابة طويلة من الرطوبة الاستوائية التي تشكلت فوق المحيط الهادئ، بغمر منطقة خليج سان فرانسيسكو الأربعاء الماضي، تسببت في هطول أمطار غزيرة على جنوبي كاليفورنيا.