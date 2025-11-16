قتلى بهجوم على مقهى في بلدة أم حارتين بريف حمص وسط سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/قتلى-بهجوم-على-مقهى-في-بلدة-أم-حارتين-بريف-حمص-وسط-سوريا-1107155928.html
قتلى بهجوم على مقهى في بلدة أم حارتين بريف حمص وسط سوريا
قتلى بهجوم على مقهى في بلدة أم حارتين بريف حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
اقتحم مسلحون أحد المقاهي في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي وسط سوريا، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على روّاده، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب إعلام... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T10:50+0000
2025-11-16T10:50+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102756959_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_a2f13f48e6045c729d2d6660803300ef.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس السبت، عن وزارة الداخلية السورية، أن "قوات الأمن الداخلي سارعت إلى تطويق الموقع وبدأت التحقيق في ملابسات الهجوم لتحديد هوية المنفذين وتقديمهم للعدالة".وأدانت وزارة الداخلية السورية هذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، مؤكدة "رفضها المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره".ومن جانبها، أفادت قناة "الإخبارية السورية"، بأن "هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسابيع، بعد حادث مماثل وقع في قرية عناز بوادي النصارى، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسفر حينها عن مقتل 3 أشخاص".يشار إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تواصل السلطات السورية عمليات التمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين، بحسب الإعلام المحلي.وأكدت وسائل إعلام سورية أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق المهمة والحيوية في العاصمة، مشيرة إلى انتشار أمني كثيف في حي المزة، وإلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، حيث أصيب عدد من المدنيين.يذكر أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها دمشق لقصف بالصواريخ دون تحديد الجهة المسؤولة عنه، وكان انفجار قوي هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الماضي، تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.وكانت دمشق وعدد من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.
https://sarabic.ae/20250124/أهالي-يكشفون-لـسبوتنيك-حقيقة-ما-حصل-في-عدد-من-قرى-ريف-حمص-وسط-سوريا-1097116589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102756959_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_8cf93d59fe23095dffc9c96bc436d134.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

قتلى بهجوم على مقهى في بلدة أم حارتين بريف حمص وسط سوريا

10:50 GMT 16.11.2025
© Photo / Social Media Imagesالسويداء
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
اقتحم مسلحون أحد المقاهي في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي وسط سوريا، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على روّاده، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب إعلام محلي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس السبت، عن وزارة الداخلية السورية، أن "قوات الأمن الداخلي سارعت إلى تطويق الموقع وبدأت التحقيق في ملابسات الهجوم لتحديد هوية المنفذين وتقديمهم للعدالة".
وأدانت وزارة الداخلية السورية هذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، مؤكدة "رفضها المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره".
يسير الناس عبر حي تضرر بشدة بعد سنوات من الحرب في مدينة حمص في 22 يناير 2025 في حمص، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
أهالي يكشفون لـ"سبوتنيك" حقيقة ما حصل في عدد من قرى ريف حمص وسط سوريا
24 يناير, 16:06 GMT
ومن جانبها، أفادت قناة "الإخبارية السورية"، بأن "هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسابيع، بعد حادث مماثل وقع في قرية عناز بوادي النصارى، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسفر حينها عن مقتل 3 أشخاص".
يشار إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تواصل السلطات السورية عمليات التمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين، بحسب الإعلام المحلي.
وفي السياق ذاته، سُمع دوي انفجار في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، أول أمس الجمعة، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع لتبيان حقيقة ما وقع، فيما باشرت الفرق المختصة عملها للتحقق الميداني من طبيعة هذا الحادث، وما إذا كان ناجما عن عمل تفجيري أم عن خلل آخر.
وأكدت وسائل إعلام سورية أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق المهمة والحيوية في العاصمة، مشيرة إلى انتشار أمني كثيف في حي المزة، وإلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، حيث أصيب عدد من المدنيين.
يذكر أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها دمشق لقصف بالصواريخ دون تحديد الجهة المسؤولة عنه، وكان انفجار قوي هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الماضي، تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.
وكانت دمشق وعدد من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала