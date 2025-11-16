https://sarabic.ae/20251116/قتلى-بهجوم-على-مقهى-في-بلدة-أم-حارتين-بريف-حمص-وسط-سوريا-1107155928.html

قتلى بهجوم على مقهى في بلدة أم حارتين بريف حمص وسط سوريا

قتلى بهجوم على مقهى في بلدة أم حارتين بريف حمص وسط سوريا

اقتحم مسلحون أحد المقاهي في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي وسط سوريا، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على روّاده، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب إعلام... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس السبت، عن وزارة الداخلية السورية، أن "قوات الأمن الداخلي سارعت إلى تطويق الموقع وبدأت التحقيق في ملابسات الهجوم لتحديد هوية المنفذين وتقديمهم للعدالة".وأدانت وزارة الداخلية السورية هذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، مؤكدة "رفضها المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره".ومن جانبها، أفادت قناة "الإخبارية السورية"، بأن "هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسابيع، بعد حادث مماثل وقع في قرية عناز بوادي النصارى، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسفر حينها عن مقتل 3 أشخاص".يشار إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تواصل السلطات السورية عمليات التمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين، بحسب الإعلام المحلي.وأكدت وسائل إعلام سورية أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق المهمة والحيوية في العاصمة، مشيرة إلى انتشار أمني كثيف في حي المزة، وإلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، حيث أصيب عدد من المدنيين.يذكر أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها دمشق لقصف بالصواريخ دون تحديد الجهة المسؤولة عنه، وكان انفجار قوي هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الماضي، تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.وكانت دمشق وعدد من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.

