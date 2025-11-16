https://sarabic.ae/20251116/قتلى-بهجوم-على-مقهى-في-بلدة-أم-حارتين-بريف-حمص-وسط-سوريا-1107155928.html
قتلى بهجوم على مقهى في بلدة أم حارتين بريف حمص وسط سوريا
قتلى بهجوم على مقهى في بلدة أم حارتين بريف حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
اقتحم مسلحون أحد المقاهي في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي وسط سوريا، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على روّاده، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب إعلام... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T10:50+0000
2025-11-16T10:50+0000
2025-11-16T10:50+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102756959_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_a2f13f48e6045c729d2d6660803300ef.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس السبت، عن وزارة الداخلية السورية، أن "قوات الأمن الداخلي سارعت إلى تطويق الموقع وبدأت التحقيق في ملابسات الهجوم لتحديد هوية المنفذين وتقديمهم للعدالة".وأدانت وزارة الداخلية السورية هذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، مؤكدة "رفضها المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره".ومن جانبها، أفادت قناة "الإخبارية السورية"، بأن "هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسابيع، بعد حادث مماثل وقع في قرية عناز بوادي النصارى، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسفر حينها عن مقتل 3 أشخاص".يشار إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تواصل السلطات السورية عمليات التمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين، بحسب الإعلام المحلي.وأكدت وسائل إعلام سورية أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق المهمة والحيوية في العاصمة، مشيرة إلى انتشار أمني كثيف في حي المزة، وإلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، حيث أصيب عدد من المدنيين.يذكر أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها دمشق لقصف بالصواريخ دون تحديد الجهة المسؤولة عنه، وكان انفجار قوي هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الماضي، تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.وكانت دمشق وعدد من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.
https://sarabic.ae/20250124/أهالي-يكشفون-لـسبوتنيك-حقيقة-ما-حصل-في-عدد-من-قرى-ريف-حمص-وسط-سوريا-1097116589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102756959_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_8cf93d59fe23095dffc9c96bc436d134.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
قتلى بهجوم على مقهى في بلدة أم حارتين بريف حمص وسط سوريا
اقتحم مسلحون أحد المقاهي في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي وسط سوريا، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على روّاده، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب إعلام محلي.
ونقلت وكالة
الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس السبت، عن وزارة الداخلية السورية، أن "قوات الأمن الداخلي سارعت إلى تطويق الموقع وبدأت التحقيق في ملابسات الهجوم لتحديد هوية المنفذين وتقديمهم للعدالة".
وأدانت وزارة الداخلية السورية هذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، مؤكدة "رفضها المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره".
ومن جانبها، أفادت قناة "الإخبارية السورية"، بأن "هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسابيع، بعد حادث مماثل وقع في قرية عناز بوادي النصارى، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسفر حينها عن مقتل 3 أشخاص".
يشار إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تواصل السلطات السورية
عمليات التمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين، بحسب الإعلام المحلي.
وفي السياق ذاته، سُمع دوي انفجار في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، أول أمس الجمعة، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع لتبيان حقيقة ما وقع، فيما باشرت الفرق المختصة عملها للتحقق الميداني من طبيعة هذا الحادث، وما إذا كان ناجما عن عمل تفجيري أم عن خلل آخر.
وأكدت وسائل إعلام سورية أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق المهمة والحيوية في العاصمة، مشيرة إلى انتشار أمني كثيف في حي المزة، وإلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، حيث أصيب عدد من المدنيين.
يذكر أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها دمشق لقصف بالصواريخ دون تحديد الجهة المسؤولة عنه، وكان انفجار قوي
هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الماضي، تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.
وكانت دمشق وعدد من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.